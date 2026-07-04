Los autónomos y pequeñas empresas lo pueden confirmar: las ayudas de 150.000 € para todos ellos a partir de ahora

Isabel Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid. Diego Radamés Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ha aprobado ayudas de hasta 150.000 euros para autónomos y microempresas de hasta nueve empleados. El programa cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros y será gestionado por la Cámara de Comercio de Madrid. Las subvenciones cubrirán hasta el 50% de la inversión en contratación de personal, reformas, apertura de locales, compra de maquinaria o software. Los negocios deben tener al menos tres años de actividad y las solicitudes menores de 70.000 euros se pagarán en un solo abono sin controles posteriores.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva línea de subvenciones dotada con cinco millones de euros para impulsar el crecimiento de autónomos y microempresas de la región.

Además, la Cámara de Comercio de Madrid se encargará de la gestión de estas subvenciones.

Las ayudas podrán alcanzar los 150.000 euros por beneficiario.

Hasta 150.000 euros

La Comunidad de Madrid destinará este año cinco millones de euros a una nueva convocatoria de ayudas dirigida a trabajadores autónomos y microempresas de hasta nueve empleados.

Las subvenciones cubrirán hasta el 50% de la inversión destinada a ampliar o consolidar el negocio, con un límite máximo de 150.000 euros por solicitante.

Qué financian

Las ayudas podrán destinarse, entre otras actuaciones, a la contratación de personal, obras de ampliación o reforma de locales, apertura de nuevos establecimientos, compra de maquinaria, equipamiento o software, así como a otras inversiones vinculadas al crecimiento de la empresa.

Para acceder a ellas será necesario que el negocio tenga al menos tres años de actividad en la Comunidad de Madrid.

Pago simplificado

Como novedad, las solicitudes inferiores a 70.000 euros recibirán el importe íntegro en un único pago una vez concedida la ayuda, sin controles posteriores, con el objetivo de agilizar la tramitación y facilitar la liquidez de los beneficiarios.

La gestión del programa correrá a cargo de la Cámara de Comercio de Madrid.

Récord de autónomos

El Ejecutivo regional enmarca esta medida en su estrategia de apoyo al emprendimiento. Según los últimos datos de la Comunidad de Madrid, la región cuenta con 441.542 trabajadores autónomos, la cifra más alta desde que existen registros.