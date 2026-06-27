Ya está aprobado: los jubilados que tienen las pensiones más bajas podrán cobrar un complemento en 2026

Un pensionista descansa en un banco de un parque de Madrid Eduardo Parra Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA En 2026, la Seguridad Social mantendrá el complemento a mínimos para pensionistas con pensiones contributivas por debajo de la cuantía mínima. Este complemento eleva la pensión hasta la cuantía mínima establecida, siempre que se cumplan los requisitos de ingresos y residencia. Para acceder al complemento, hay límites de ingresos anuales: 9.442 euros en general y 11.013 euros si hay cónyuge a cargo. El complemento puede perderse si se superan los límites de ingresos, cambian las circunstancias familiares o se incumplen los requisitos de residencia.

La Seguridad Social mantendrá en 2026 el denominado complemento a mínimos, una ayuda destinada a los pensionistas que perciben una prestación contributiva cuya cuantía no alcanza las cantidades mínimas fijadas.

Este complemento permite incrementar la pensión hasta la cuantía mínima que corresponda en cada caso, siempre que el beneficiario cumpla determinados requisitos de ingresos y residencia establecidos por la normativa.

El complemento a mínimos no es una pensión independiente, sino una cantidad adicional que la Seguridad Social añade a determinadas pensiones contributivas cuando su importe resulta inferior a la pensión mínima fijada para cada modalidad y situación familiar.

Dos pensionistas españoles. EFE

Puede aplicarse a pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y otras prestaciones contributivas del sistema, siempre que se cumplan los requisitos previstos por la ley.

La cuantía del complemento no es fija. La Seguridad Social calcula la diferencia necesaria para que la prestación alcance la pensión mínima correspondiente, sin superar esa cantidad.

Para tener derecho al complemento a mínimos en 2026 es necesario:

Ser titular de una pensión contributiva de la Seguridad Social.

Que la cuantía de la pensión sea inferior a la pensión mínima establecida para su modalidad.

Residir en España y no ausentarse más de 90 días a lo largo de cada año natural.

La situación familiar también influye en el cálculo, ya que las cuantías mínimas varían según exista o no cónyuge a cargo. Para 2026, el límite general de ingresos anuales distintos de la pensión se sitúa en 9.442 euros y cuando exista cónyuge a cargo, el límite asciende a 11.013 euros anuales.

Si el pensionista supera esos umbrales, pierde el derecho a percibir el complemento.

La Seguridad Social tiene en cuenta las rentas distintas de la propia pensión para determinar si existe derecho al complemento. Entre los ingresos computables, se incluyen rendimientos del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario, ingresos por actividades económicas y ganancias patrimoniales.

Cuándo puede perderse

El complemento a mínimos no tiene carácter permanente y está sujeto a revisión y la Seguridad Social puede modificarlo o retirarlo cuando desaparezcan las condiciones que dieron derecho a su reconocimiento, como ser superar los límites de ingresos establecidos, cambios en la situación familiar que afecten al cálculo del complemento o incumplir los requisitos de residencia exigidos por la normativa.

En caso de que se hayan percibido cantidades sin cumplir los requisitos, la Seguridad Social puede reclamar su devolución.

Aunque la Seguridad Social puede conceder el complemento, 'de oficio', los jubilados que no lo perciban y posteriormente vean empeorar su situación económica o familiar también pueden solicitarlo ante el INSS para que se revise su caso.