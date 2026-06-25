Bruselas cambia las normas de España: obliga a los conductores a llevar un nuevo dispositivo en su coche antes del 7 de julio

Las claves

Las claves Generado con IA A partir del 7 de julio, los coches nuevos en España deberán llevar un sistema que bloquea el arranque si el conductor supera la tasa de alcohol permitida. El sistema, denominado 'Alcolok', exige que el conductor sople en un alcoholímetro antes de encender el vehículo; si da positivo, el coche no arrancará. La normativa europea también obliga a incluir asistentes inteligentes de velocidad (ISA) que advierten cuando se supera el límite permitido. La obligación solo afecta a coches de nueva matriculación; los vehículos ya en circulación no deberán modificarse.

La Unión Europea sigue trabajando para seguir mejorando la seguridad de los conductores en la carretera.

Tras la polémica de la baliza V16, el próximo 7 de julio entrará en vigor un nuevo sistema que todos los coches de nueva matriculación deberán llevar obligatoriamente.

Se trata de una preinstalación de serie que permite conectar con un nuevo sistema que bloqueará el arranque del coche si el conductor rebasa la tasa del alcohol permitida.

Bloqueo del arranque

El nuevo sistema llamado "Alcolok" funciona mediante un alcoholímetro conectado al sistema de arranque del vehículo.

El conductor debe soplar este dispositivo antes de poner el coche en marcha. Al igual que en los controles convencionales, será capaz de analizar la cantidad de etanol presente en el aire respirado.

Si el sistema detecta una tasa del alcohol superior a la permitida (0,25 mg/l en aire espirado), el coche bloqueará el encendido e impedirá la marcha.

Además si se detecta que el coche ha estado parado más de 30 minutos, habrá que repetir el proceso.

Esta tecnología ya se utiliza en varios países europeos, sobre todo para conductores reincidentes condenados por alcoholemia. En el caso de España, los autobuses utilizan este sistema desde 2022 para garantizar la seguridad de los pasajeros y la del conductor.

Asistente de velocidad

La normativa europea obliga a que todos los vehículos nuevos cuenten con diferentes sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), herramientas electrónicas diseñadas para ayudar al conductor y prevenir errores humanos al volante.

Entre ellos figura el asistente inteligente de velocidad (ISA), capaz de detectar los límites de velocidad vigentes y advertir al conductor cuando los supera.

Este sistema utiliza cámaras, GPS y reconocimiento de señales para identificar el límite permitido en cada vía. Cuando detecta que el vehículo circula por encima de la velocidad establecida, emite avisos visuales o sonoros al conductor.

Aunque el sistema puede desactivarse manualmente en muchos modelos, volverá a activarse automáticamente cada vez que se arranque el vehículo.

Coches ya matriculados

La nueva obligación no implica que los conductores tengan que modificar sus vehículos actuales.

La normativa se aplica únicamente a los coches nuevos que se comercialicen y matriculen a partir de la fecha establecida por la Unión Europea. Los vehículos ya en circulación podrán seguir utilizándose con normalidad sin necesidad de instalar estos sistemas.

Muchos modelos lanzados en los últimos años ya incorporan gran parte de estas tecnologías, por lo que en numerosos casos los fabricantes únicamente tendrán que adaptarse a los nuevos requisitos legales.