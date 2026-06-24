Transportes encargó un estudio sobre la viabilidad de llevar el Cercanías a Boadilla que cinco años después no ha visto la luz

El malestar local aumenta porque, aunque se han modernizado los túneles de la M-50, la prioridad sigue sin ser el transporte ferroviario y la ampliación vial largamente demandada.

Ni el Ayuntamiento de Boadilla ni los vecinos han tenido acceso a los resultados del estudio, pese a que debía estar terminado en junio de 2023.

El contrato para el estudio fue adjudicado por más de 236.000 euros durante la gestión de José Luis Ábalos, recientemente condenado por el Tribunal Supremo.

El Ministerio de Transportes encargó un estudio de viabilidad para llevar Cercanías a Boadilla del Monte en 2021, pero cinco años después no se han publicado sus conclusiones.

El Ministerio de Transportes mantiene sin publicar las conclusiones de un estudio de viabilidad sobre la llegada de la red de Cercanías al madrileño municipio de Boadilla del Monte, un contrato terminado que se ejecutó cuando José Luis Ábalos dirigía la citada cartera ministerial.

Así lo afirman fuentes del Ayuntamiento de Boadilla en un escrito al que ha tenido acceso Madrid Total.

Al parecer, según el citado documento, se han cumplido cinco años desde la formalización de este contrato, que se firmó en junio de 2021, y tres años desde que expiró el plazo oficial de entrega, fijado contractualmente en 24 meses.

De hecho, en la nota de prensa que publicó el Ministerio de Transportes sobre este tema, la redacción del Estudio se encontraba incluida en el Plan Integral de mejora de los servicios de Cercanías de Madrid, que definía las actuaciones a desarrollar para el periodo 2018-2025.

El proyecto fue adjudicado por el Estado por un importe superior a los 236.000 euros durante la etapa del exministro José Luis Ábalos, condenado este mismo lunes por el Tribunal Supremo a más de 24 años de prisión por constituir una organización criminal que cometió delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Pese a que el informe técnico debía estar concluido en junio de 2023, a fecha de junio de 2026 ni los vecinos de la localidad ni las administraciones públicas afectadas han tenido acceso a los resultados que deben determinar si este municipio contará algún día con conexión ferroviaria.

Por otro lado, tras ser preguntado por Madrid Total, el Ministerio de Transportes no ha contestado sobre si el estudio está terminado o si existe.

Además, según consta en la nota de prensa informativa que publicó el Ministerio de Transportes sobre este tema, la empresa adjudicataria fue la UTE Tema Fulcrum-Sers Boadilla y, desde el consistorio de Boadilla, nunca han tenido noticias suyas a pesar de haberles preguntado.

Tal y como informan ahora desde el consistorio boadillano, esta parálisis administrativa coincide en el tiempo con el anuncio por parte del Ministerio de la finalización de las obras de modernización de los túneles de Valdepastores y Boadilla en la autopista M-50.

Estos trabajos, orientados a la renovación del drenaje, la actualización de sistemas de seguridad y la instalación de iluminación LED en unas infraestructuras inauguradas en 2004, han supuesto una inversión de 6,1 millones de euros.

Por este motivo, fuentes locales han mostrado su disconformidad con la prioridad de los proyectos del Ejecutivo central, señalando que estas intervenciones en los túneles no resuelven las demandas históricas de la zona.

"Nadie discute estas mejoras recientes, que agradecemos enormemente, pero no han respondido a las necesidades más urgentes de la ciudad, que es un tercer carril en esta carretera a su paso por nuestro municipio, y conocer las conclusiones del estudio de viabilidad de Cercanías, que deberían haberse sabido hace ya 3 años", manifiestan desde el ámbito afectado.

Asimismo, el malestar por los retrasos en las infraestructuras de transporte se extiende a las conexiones por carretera.

En paralelo al bloqueo del estudio ferroviario, el Gobierno ha impulsado recientemente la licitación de los estudios técnicos para el desarrollo del tercer carril de la M-50.

Se trata de una actuación largamente reclamada que, según recalcan las administraciones locales, no solo aliviaría la movilidad de los residentes de Boadilla del Monte, sino que beneficiaría directamente a miles de conductores de municipios del sur de la región, como Alcorcón y Móstoles, que utilizan diariamente este corredor vial.