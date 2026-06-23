Fuego y una gran humareda afectan a una de las cuatro torres de Madrid

En concreto, se trata de la torre Moeve, según ha confirmado este periódico.

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en la torre Moeve, parte del complejo de las cuatro torres de Plaza de Castilla en Madrid, ha generado una gran humareda. La causa del incendio aún se desconoce y los bomberos se dirigen al lugar para extinguir el fuego. El edificio afectado está siendo desalojado por precaución. No es la primera vez que ocurre un incendio en este complejo, ya que en diciembre pasado fue evacuada la Torre Foster por un incidente similar.

Un incendio en la torre Moeve, dentro del complejo de las cuatro torres de Plaza de Castilla, ha provocado una gran humareda, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de la mano de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

Hasta el momento se desconoce la causa, pero los bomberos están de camino para poder apagar el fuego.

El edificio está siendo desalojado.

La Torre Moeve se enuentra en el complejo Cuatro Torres Business Area (CTBA) —conocido popularmente como Las 5 Torres tras la incorporación más reciente—. Se trata del parque empresarial que alberga los edificios más altos de España.

No es el primer incendio de este complejo de rascacielos ubicados en Plaza Castilla. Los bomberos tuvieron que evacuar en diciembre del pasado año la Torre Foster por un incendio en el sótano.

Noticia en actualización

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