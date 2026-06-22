Los 15 'policías' ciudadanos designados por Almeida para evitar conflictos entre los vecinos de la Cañada Real

Participantes en el curso de mediación vecinal Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha formado a 15 vecinos de la Cañada Real como mediadores comunitarios para mejorar la convivencia en el barrio. Estos mediadores han recibido formación en gestión de conflictos, comunicación y convivencia intercultural para resolver desacuerdos cotidianos y fortalecer la cohesión social. El proyecto busca que los propios residentes actúen como puente entre vecinos, entidades sociales y administraciones, detectando y gestionando problemas antes de que escalen. La iniciativa forma parte de un plan más amplio para favorecer la integración social y mejorar las relaciones comunitarias en uno de los barrios con mayores desafíos sociales y urbanísticos de la región.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un nuevo programa para mejorar la convivencia en la Cañada Real mediante la formación de vecinos como mediadores comunitarios.

Un total de 15 residentes han participado en esta iniciativa, diseñada para ayudar a resolver conflictos cotidianos dentro del barrio y fortalecer la cohesión social.

El proyecto se desarrolla a través de los Servicios Sociales municipales y busca que sean los propios vecinos quienes actúen como puente entre los residentes, las entidades sociales y las administraciones cuando surjan problemas de convivencia.

Vecinos formados

Los participantes han recibido formación específica en mediación, comunicación, gestión de conflictos y convivencia intercultural.

El objetivo es que puedan intervenir en situaciones que habitualmente generan tensiones en el día a día, como desacuerdos vecinales, problemas de convivencia o dificultades derivadas de la diversidad cultural existente en la zona.

Desde el Ayuntamiento destacan que estas figuras pueden desempeñar un papel clave al tratarse de personas que conocen de primera mano la realidad del barrio y cuentan con la confianza de sus propios vecinos.

Reforzar la convivencia

Esta medida se enmarca dentro de las actuaciones que el Consistorio desarrolla en la Cañada Real para favorecer la integración social y mejorar las relaciones comunitarias.

Los mediadores actuarán como enlaces de proximidad capaces de detectar conflictos antes de que escalen y de facilitar el diálogo entre los vecinos, servicios públicos, instituciones y las entidades sociales.

El reto de la Cañada Real

La Cañada Real continúa siendo uno de los mayores desafíos sociales y urbanísticos de la región.

El asentamiento, que se extiende entre los municipios de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada, concentra realidades muy diversas y problemas históricos relacionados con la exclusión social, la vivienda y los servicios básicos.

En los últimos años, las administraciones han impulsado distintos proyectos para mejorar las condiciones de vida de los residentes, desde planes de realojamiento hasta programas educativos y sociales.

Ahora, la apuesta por la mediación vecinal busca dar un paso más en la construcción de una convivencia más estable dentro del barrio.

Los vecinos, protagonistas

Uno de los aspectos más destacados del programa es que coloca a los vecinos y residentes en el centro de la solución.

La idea es que los conflictos puedan gestionarse desde dentro de la propia comunidad antes de solicitar la intervención de otros recursos.

Los 15 vecinos formados comenzarán a colaborar en distintas acciones comunitarias y servirán de enlace entre la población residente y los profesionales que trabajan habitualmente en la zona.