Ya está aprobado: ayudas de 5.000 € para los autónomos que contraten y 10.000 € para que mantengan sus negocios

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para autónomos que mantengan negocios existentes y eviten su cierre por falta de relevo generacional. Se concederán subvenciones de hasta 5.000 euros a autónomos que realicen contrataciones indefinidas y aumenten su plantilla en la capital. El objetivo de estas medidas es apoyar la continuidad de comercios y pequeñas empresas, así como fomentar el empleo estable en Madrid. La falta de sucesión en empresas familiares y comercios tradicionales es uno de los principales retos para el tejido empresarial madrileño.

Los autónomos madrileños podrán acceder a este año a una nueva líneas de ayudas económicas destinada a evitar el cierre de negocios y fomentar la creación de empleo estable.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una convocatoria dotada con millones de euros que busca facilitar el relevo generacional en empresas y apoyar a quienes incrementen sus plantillas mediante contratos indefinidos.

La iniciativa se dirige principalmente a trabajadores por cuenta propia que desarrollan su actividad en la capital y pretende garantizar la continuidad de establecimientos viables cuyos propietarios se jubilan o abandonan la actividad, así como incentivar nuevas contrataciones.

Hasta 10.000 euros

La línea destinada al relevo generacional contempla ayudas de hasta 10.000 euros para aquellos autónomos que asuman la continuidad de un negocio ya existente y mantengan la actividad económica en el mismo local.

El objetivo es evitar la desaparición de comercios y pequeñas empresas que, pese a ser rentables, se enfrentan al cierre por falta de sucesión cuando sus propietarios alcanzan la edad de jubilación o deciden dejar la actividad.

Desde las administraciones se considera que este fenómeno constituye uno de los principales retos para el pequeño comercio y los negocios tradicionales en muchas ciudades españolas.

Incentivos para contratar

La convocatoria también incluye ayudas específicas para fomentar la creación neta de empleo.

En este caso, los autónomos podrán acceder a subvenciones de hasta 5.000 euros vinculadas a la contratación indefinida de trabajadores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las bases del programa.

Con esta medida, el Ayuntamiento busca reforzar el tejido empresarial de proximidad y favorecer la generación de puestos de trabajo estables en la capital.

Un problema creciente

La falta de relevo generacional se ha convertido en una de las principales amenazas para miles de empresas familiares y comercios tradicionales.

Numerosos negocios se ven obligados a cerrar cada año porque sus propietarios no encuentran sucesores interesados en continuar la actividad, una situación que afecta especialmente a sectores como el comercio minorista, la hostelería o determinados oficios tradicionales.

Las administraciones públicas han comenzado a impulsar programas específicos para frenar esta tendencia y facilitar el traspaso de empresas ya consolidadas a nuevos emprendedores.

Apoyo a los autónomos

Estas ayudas se suman a otras medidas puestas en marcha en los últimos meses tanto por el Ayuntamiento como por la Comunidad de Madrid para apoyar a autónomos y pequeñas empresas.

Entre ellas destacan nuevas líneas de subvenciones para el crecimiento de microempresas, incentivos al emprendimiento y programas de apoyo al autoempleo.