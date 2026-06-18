El historial de "abusos laborales" del empresario Pablo Iglesias en la taberna Garibaldi y Canal Red: "Te tratan como escoria"

Antiguos empleados relatan que cualquier opinión contraria a la dirección era castigada y mencionan un clima laboral hostil tanto en Garibaldi como en Canal Red.

El canal Canal Red, otro proyecto de Iglesias, también ha sido señalado por excolaboradores por presunto acoso laboral, amenazas y jornadas de hasta 15 horas.

La taberna ha respondido que solo una empleada está afiliada a CNT y no comparten las acusaciones del sindicato.

Trabajadores de la Taberna Garibaldi, dirigida por Pablo Iglesias, denuncian jornadas laborales excesivas, trato vejatorio e incumplimientos de derechos laborales básicos.

La Taberna Garibaldi, el proyecto hostelero ubicado en el madrileño barrio de Lavapiés, que dirige Pablo Iglesias, vuelve a ser noticia. Y lo es tras una denuncia del sindicato CNT en el que unos trabajadores dicen haber sufrido "un trato vejatorio", "jornadas de hasta 12 y 14 horas" e "incumplimientos reiterados de derechos laborales básicos".

Desde la taberna se defienden. Han publicado en sus redes que solo una trabajadora está afiliada a CNT y que no comparten lo que se dice en el comunicado.

Sin embargo, en la denuncia publicada en la web de la CNT figuran casos de "situaciones de trato vejatorio por parte de responsables de la empresa".

A un año de conformar la Sección en Taberna Garibaldi



Mientras la distancia entre el discurso y la realidad sea insostenible, frente a una patronal que afirma regentar el "último bastión del proletariado", defendemos los derechos de las trabajadorashttps://t.co/KcllsSMKeT pic.twitter.com/I6BU4cBYyv — CNT Comarcal Sur Madrid (@CNT_Villaverde) June 16, 2026

Pero lo cierto es que el cruce de acusaciones Garibaldi/CNT ha hecho correr ríos de tinta. La publicación de la Taberna Garibaldi en la red social X acumula cientos de comentarios, retuits y likes, al igual que el comunicado de la CNT Comarcal Sur de Madrid.

Además, no es la primera vez que la Taberna Garibaldi o los proyectos empresariales liderados por el fundador de Podemos han sido motivo de polémica.

COMUNICADO DE LOS TRABAJADORES DE LA TABERNA GARIBALDI



Ante el comunicado del sindicato CNT de Villaverde, la totalidad de trabajadores en activo de la Taberna Garibaldi, queremos decir lo siguiente 🧵👇 — Taberna Garibaldi (@Garibaldi_28012) June 16, 2026

La Garibaldi fue noticia en abril de 2025. Fue entonces cuando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, impuso una sanción a Iglesias por exceso de aforo cuando el local estaba en la calle Ave María, 8

Al parecer, según dijo el primer edil, había "55 personas en el local" cuando el aforo era "de 45": "Como a cualquier establecimiento que incumpla la normativa, también va a ser sancionado".

Canal Red, el otro gran proyecto empresarial del exlíder de Podemos, también ha sido motivo de polémica.

Sergio Gregori, cofundador del proyecto junto a Iglesias, se convirtió en una de las principales caras visibles de Canal Red cuando se lanzó en marzo de 2023.

Sin embargo, las cosas no tardaron mucho en saltar por los aires. En enero de 2024, tras difundir y respaldar críticas hacia el sectarismo de Canal Red, fue apartado del proyecto.

Denunció entonces que rápidamente el proyecto se desvió para convertirse en un órgano de propaganda estricto y unidireccional de Podemos,

Poco después, en julio de 2024, Gregori interpuso una demanda contra Canal Red por acoso laboral, que fue desestimada.

Pero Gregori no había dicho la última palabra. En la serie documental de YouTube Romper el bloque, el que fuera cofundador de Canal Red desveló presiones, amenazas, gritos y humillaciones en la redacción de Canal Red.

Describía el ambiente interno del canal como hostil y detalló cómo se le fue apartando sistemáticamente de sus funciones tras mostrar discrepancias.

De hecho, en el documental se explica cómo cualquier opinión matizada o que no comulgara con la línea dura de la dirección de Canal Red pasa a ser considerada "sospechosa" o una traición.

En los 90 minutos que dura Romper el bloque, también se habla de jornadas de "hasta 15 horas de trabajo", al igual que ha sucedido en el comunicado de la Taberna Garibaldi.

También el caso de Xavier Matas, realizador de Canal Red, que llegó a perder la visión por un tiempo debido al estrés.

"No te tratan como a un humano, te tratan como escoria", llega a decir una de las voces de este documental.

Y uno de los casos más comentados: a raíz de las diversas acciones legales, Pablo Iglesias se encaró presuntamente con el abogado de Gregori pronunciando una dura advertencia: "Si usted fuera un buen abogado, le recomendaría a su cliente que cesara todas las acciones contra la empresa porque, si no, le voy a destrozar la vida".

"Vemos cómo ha tratado a la gente en política y cómo ha tratado a la gente en lo empresarial. Decía Forrest Gump que tonto es el que hace tonterías...¿Cómo se llama alguien que hace maltrato laboral?" apostilla uno de los antiguos trabajadores de Canal Red.