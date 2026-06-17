Giulia Be, la cantante de los Kennedy de visita en Madrid: "Robert es un tipo simple. Lava los platos por la noche"

La boda religiosa con Conor Kennedy será en octubre en Brasil; Giulia describe a su futuro suegro, Robert Kennedy, como una persona sorprendentemente sencilla.

Giulia Be destaca su compromiso con proyectos de apoyo a mujeres, medio ambiente y protección animal, colaborando con organizaciones como Free Free.

El EP incluye siete canciones, cuatro de ellas inéditas, y está inspirado en experiencias personales, especialmente la ruptura de una amistad.

Giulia Be, cantante brasileña de 26 años y próxima a casarse con Conor Kennedy, visita Madrid para presentar su nuevo EP en español.

La cita es en la sede de Sony Music, en el Paseo de la Castellana. Este séptimo piso ha visto desfilar a decenas de artistas internacionales, pero hasta hoy no había pasado por aquí nadie de la familia Kennedy. Ella es Giulia Be.

La cantante, compositora y actriz brasileña llega a Madrid para presentar un nuevo EP en español.

Tiene 26 años, fue nominada al Latin Grammy como Mejor Nueva Artista y atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera y de su vida personal: en octubre se casará por iglesia con Conor Kennedy.

Desde pequeña la música estuvo ahí, cuenta que siempre fue "enamorada de la música: "Como con ocho años empecé a escribir canciones, con seis años a tocar piano, como siempre fue algo que estuvo en mi vida, aunque no lo veía como algo posible o real", recuerda.

"Miraba Hannah Montana en Disney, era mi ídola, pero no pensaba que realmente iba a llegar a poder seguir esa carrera, que era mi sueño".

Los años pasaron y la idea quedó en un cajón. Terminada la escuela, Giulia pensaba en estudiar Derecho... hasta que una buena amiga le cedió una entrada para un festival y ella terminó en un backstage rodeada de artistas a los que hasta entonces solo había visto en televisión.

Giulia Be, durante su entrevista para EL ESPAÑOL

"Yo crucé como por toda la gente y llegué al backstage, era fantástico: Shawn Mendes tomando un cafecito, Fergie haciendo squats, Maroon 5 en su camerino", relata la cantante. Y alguien le preguntó a qué se dedicaba.

Giulia reconoce que respondió que cantaba, pero no admitió que la mayoría de las veces era en la ducha.

Poco después estaba interpretando She Will Be Loved delante de James Valentine, guitarrista de Maroon 5: "Él se sentó, me dijo ‘ok, voy a ser tu backing vocal’, y así que yo empecé a cantar".

"La música seguía en mi corazón, pero lo que me faltaba era el coraje para hacerla. No me hacían falta esas chicas de la escuela que me están haciendo bullying, ni la gente que piensa que no voy a lograr nada", repasa Giulia.

Abandonó la idea de Derecho, empezó a subir vídeos a internet. En Brasil, cuenta a este medio, hay una expresión que dice "yo puse mi cara a tapa", "como que pones tu rostro para realmente hacerlo".

Al cabo de un tiempo, llegaron las llamadas de las discográficas.

En todo ese proceso estuvo acompañada por su madre, a la que llama entre risas su 'mommanager', ya que reconoce que en ese ambiente no toda la gente es buena.

La acompañó en reuniones, negociaciones y decisiones importantes cuando apenas empezaba a abrirse camino en una industria musical.

Firmó con Warner, lanzó canciones en inglés, después en portugués, y ahora en español, de la mano de Sony Music. Tres Giulias en una, admite pues le gusta reunir todas las versiones en ella misma, ser "un rato la Giulia en portugués para luego regresar al español o al inglés".

Giulia Be Cedida

En el lanzamiento del EP GIULIA BE (español) incluye siete canciones en español, cuatro de ellas inéditas, y está encabezado por bandera blanca. La canción gira alrededor de la ruptura de una amistad: "Esa canción fue muy difícil de escribir y yo creo que eso es la señal de que es una buena canción".

Las historias del EP nacen directamente de experiencias personales y de su entorno.

Cuenta que con su tema bandera blanca trató de expresar el fin de la amistad: " ok, tú rompiste mi corazón y no tiene más sentido de que tú quedes en mi vida, aunque lo intentemos. Seguir caminos distintos, sin peleas. Esa es mi bandera blanca".

Este y otros temas, forman parte de la trilogía que se completarán con 21 canciones en español portugués e inglés.

Al componer, reconoce que cuando escribe "el dolor sale un poquito porque se queda en la canción". Pero componer también implica posicionarse y Giulia Be cree que es fundamental que el artista tenga sus convicciones: "es importante saber lo que piensas, lo que crees y poner eso en tu arte de alguna manera".

En su caso, esas inquietudes se traducen en proyectos con mujeres, iniciativas medioambientales, protección animal y colaboraciones con organizaciones como Free Free, dedicada al apoyo de mujeres en situaciones vulnerables.

Hoy se encuentra promocionando su trabajo como cantante, pero no es la primera vez que pisa España. La primera vez fue cuando tenía 16 años y reconoce, quedó enamorada de "la comida, la gente, las vibras, los lugares son muy bellos, un país perfecto".

Después de España llegará Estados Unidos, donde cerrará esta etapa con una actuación en el Museo de los Grammy, en Los Ángeles. Mientras tanto, también avanza otra cuenta atrás.

Clan Kennedy

En octubre llegará otra fecha importante en su calendario, la boda religiosa con Conor Kennedy, hijo del actual secretario de salud de la administración Trump, Robert Kennedy.

Cuando comenzaron a salir, una amiga le regaló Kennedy Women, un libro sobre las mujeres de la familia. Cuenta que es la historia de las 'chicas' de la familia, relatos de mujeres fuertes, con mucha personalidad, que buscan sueños. Y en esto, Giulia se reconoce.

La boda religiosa, la que ella considera 'la importante', se celebrará en octubre en Brasil: "Yo le dije a Connor: mi amor, te amo, pero no voy a casarme en Massachusetts". Soy de Brasil y es el mejor país del mundo para hacer una boda", admite sonriente.

Giulia Be Cedida

Quiere mostrarle a los Kennedy, el lugar de donde nació y admite que está ansiosa por poder mostrarle a los 'gringos' el Cristo Redentor, será fantástico".

De su suegro destaca algo muy particular: describe a Robert Kennedy como "un hombre muy simple, es una locura y yo no pensaba así antes de conocerlo". Es un hombre que lava sus platos al final de la noche, es más simple de lo que se piensa, más que mi padre", sostiene Giulia.

Con un secretario de salud tan polémico como suegro, la broma es casi inevitable:

—¿Tiene todas las vacunas puestas? "Yo sí, pues fue mi mamá que ya las hizo hace muchos años".