Bruselas lo confirma: las aerolíneas están obligadas desde ya a incluir una maleta junto al billete

Las claves

Las claves Generado con IA La Unión Europea obliga a las aerolíneas a incluir una maleta de cabina en la tarifa básica del billete. La nueva regulación no prohíbe cobrar por la maleta de mano, pero exige que su coste esté integrado en el precio inicial mostrado al pasajero. Los viajeros que renuncien a la maleta de cabina podrán optar a un descuento en el precio del billete. El objeto personal que cabe bajo el asiento será un derecho garantizado y gratuito en todos los vuelos dentro de la UE.

La Unión Europea ha dado un paso más en su larga batalla con las aerolíneas por la letra pequeña de los billetes de avión, que ya, por fin, tiene una resolución gracias a Bruselas.

Tras años de quejas por los suplementos sorpresa, los Estados miembros han alcanzado un acuerdo que cambia la forma en que se cobra la maleta de mano.

La nueva regulación no prohíbe que las compañías sigan cobrando el equipaje de cabina, pero sí les obliga a integrarlo en la tarifa básica que ven los pasajeros desde el primer momento.

Imagen de archivo de un avión de la compañía American Airline. E.P.

El acuerdo, sin embargo, todavía debe completar la tramitación legislativa europea y recibir el visto bueno definitivo del Parlamento Europeo antes de convertirse en una norma plenamente aplicable.

Aun así, marca la dirección que pretende seguir Bruselas en uno de los conflictos más recurrentes entre pasajeros y aerolíneas.

Hasta ahora, el escenario era conocido por cualquier viajero que volara desde Madrid-Barajas o cualquier otro aeropuerto europeo. Un precio inicial muy atractivo, a veces casi simbólico, que se disparaba en el último paso al añadir la maleta de cabina, elegir asiento o sumar otros extras.

Con el nuevo reglamento, la tarifa que se muestre como opción por defecto deberá incluir el embarque con una maleta de cabina ‘razonable’: es decir, la clásica trolley que se guarda en los compartimentos superiores.

Tarifa básica

La maleta pasa a formar parte del producto básico, no de un suplemento opcional que se añade sobre la marcha.

Esto no significa que la maleta de mano pase a ser gratuita. El acuerdo reconoce la posibilidad de seguir cobrándola, pero invierte la lógica del pago.

En lugar de que el pasajero tenga que sumar un extra para llevar equipaje en cabina, serán quienes viajen sin esa maleta los que podrán optar a un descuento.

Maleta de mano

Si el viajero se conforma con un bulto pequeño bajo el asiento, la compañía podrá rebajar el precio del billete, restando el coste de la maleta de cabina que ya estaba incluida en la tarifa de partida.

La otra gran pata del cambio está precisamente en ese bulto personal. La normativa distingue con claridad entre la maleta de cabina y el objeto que el pasajero puede colocar bajo el asiento delantero.

Ese segundo elemento se consolida como un derecho mínimo, gratuito y garantizado en todos los vuelos que despeguen o aterricen en la UE.

Retrasos y asistencia

La reforma actualiza también el régimen de retrasos e indemnizaciones. Se mantienen escalas de compensación en función de la distancia del vuelo, con cantidades que pueden alcanzar los 600 euros en los trayectos más largos, y se refuerza la obligación de ofrecer asistencia material en caso de grandes demoras.

Comidas, alojamiento y transporte deberán estar garantizados cuando el retraso se prolongue, más allá de la discusión sobre la cuantía de la indemnización.

Las búsquedas de vuelos desde Barajas hacia destinos europeos dejarán de mostrar, al menos sobre el papel, tarifas ‘gancho’ que se encarecen en el último momento por culpa de la maleta de mano.