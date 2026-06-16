Yelina Lafargue, de brillar en la Gran Vía con 'El Rey León' a lograr plaza MIR para ser Médica de Familia

Yelina Lafargue, de actuar en el Rey León a conseguir una plaza en el MIR

Las claves

Las claves Generado con IA Yelina Lafargue, cantante cubana y actriz en 'El Rey León' durante siete años en Madrid, ha logrado una plaza MIR para Medicina Familiar y Comunitaria en Cáceres. Compaginó durante años su carrera artística con el ejercicio de la medicina, superando obstáculos burocráticos y laborales como médica extracomunitaria. Durante la pandemia volvió a trabajar en sanidad, completó un máster y decidió centrarse de nuevo en la medicina clínica sin dejar nunca de lado la música. Lafargue afirma que su felicidad reside en mantener ambas pasiones: la medicina y el canto, y se define como 'la doctora que canta'.

Hay personas que pasan la vida buscando una vocación. Yelina Lafargue camina firmemente sobre dos.

Para los espectadores que durante siete años acudieron al Teatro Lope de Vega de Madrid, ella era una voz potente y salvaje que daba vida a la hiena Chenzi o a la reina Sarabi en el aclamado musical El Rey León.

Para los ancianos de una residencia de Tres Cantos o los pacientes de atención primaria, ella es, simplemente, la doctora Lafargue.

Hoy, tras un laberinto burocrático y años de "doblete" diario entre el estetoscopio y los camerinos, Yelina acaba de incorporarse a su plaza de Medicina Familiar y Comunitaria en Cáceres.

Una niña que quería cantar

La música llegó antes que la medicina.

Nacida en Cuba, empezó a cantar con apenas diez años. Su hermana mayor había estudiado canto lírico y ella creció con la idea de seguir un camino parecido.

Su intención inicial no era convertirse en médica. De hecho, reconoce que Medicina fue una de las últimas opciones que incluyó en su lista de carreras universitarias.

Sin embargo, una vez dentro descubrió otra vocación.

"A partir de tercer año de carrera empecé a tener una dualidad muy seria", relata. "Por la mañana iba al hospital a hacer medicina y por la noche trabajaba en el show de un hotel".

"Yelina siempre ha sido la doctora que canta", explica al recordar aquellos años en los que alternaba estudios de Medicina con actuaciones en hoteles y espectáculos musicales.

La dualidad la acompañaría durante toda su vida.

El casting que cambió su destino

El salto a España llegó casi por casualidad.

Mientras cumplía una misión profesional en Guyana, recibió una llamada de su hermano. Disney buscaba perfiles concretos para cubrir personajes de El Rey León en Madrid.

Yelina no se lo pensó; mandó un vídeo y cruzó el Atlántico para hacer la prueba presencial.

La respuesta tardó meses en llegar, pero el destino se encargó de amenizar la espera.

En ese tiempo, terminó cantando por una carambola en el mítico local La Negra Tomasa y haciendo coros para Pitingo. Fue precisamente durante una actuación en Andalucía cuando su teléfono sonó con la gran noticia: el papel era suyo.

La noticia le produjo una mezcla de alegría y vértigo.

Entrar en El Rey León suponía enfrentarse a una exigencia artística completamente nueva. Ella era cantante, pero apenas tenía experiencia interpretativa.

De la hiena a la reina

Su primer gran reto fue Chenzi, una de las hienas de la historia.

Un personaje agresivo, exigente y físicamente intenso que contrastaba con su propia personalidad. "Yo soy muy tranquila. Los primeros ensayos eran una locura porque tenía que sacar una parte de mí que no conocía", recuerda.

Con el tiempo acabó convirtiéndose en uno de los papeles que más disfrutó.

Yelina Lafargue, interpretando a Sarabi

Más adelante llegó Sarabi, la madre de Simba, un personaje con el que se identificaba mucho más. "Era más reina, más seria. Ahí era más yo", explica.

Entre ambos personajes pasó siete años sobre el escenario de la Gran Vía.

El Covid y el regreso a la sanidad

La pandemia marcó un punto de inflexión.

Mientras el mundo del espectáculo se detenía, Lafargue aprovechó para volver a acercarse a la medicina.

Completó un máster de urgencias, realizó cursos de farmacia y trabajó durante más de un año en una farmacia comunitaria.

Cuando los teatros reabrieron, decidió mantener ambas actividades. Por las mañanas trabajaba en el ámbito sanitario y por las tardes acudía al teatro para representar El Rey León.

Aun así, el gusanillo de la medicina clínica seguía latiendo con fuerza.

En 2024, tras siete años en el musical, decidió que era el momento de volver de lleno. Un amigo urgenciólogo le dio el empujón definitivo: "Ya la experiencia de la Gran Vía estuvo bien, toca volver a lo tuyo"

El reto del MIR

La transición no fue sencilla.

Mientras preparaba el MIR trabajó en una residencia de mayores de Tres Cantos y continuó realizando actuaciones puntuales para complementar ingresos.

La homologación de su título tardó más de lo esperado y durante años convivió con la incertidumbre de no saber si podría volver a ejercer en España.

Para los médicos extracomunitarios, preparar el examen de acceso a la especialidad en España es una carrera de obstáculos.

"Ir presencial a una academia más de ocho horas es complicado para nosotros; tenemos facturas que pagar aquí, no podemos parar un año entero para estudiar", explica con crudeza

Cuando finalmente obtuvo plaza en Medicina Familiar y Comunitaria sintió que cerraba un círculo.

Yelina Lafargue tras haber obtenido su plaza

"Yo creo que la gente verá la historia y pensará que he tenido suerte. Pero a mí todo me ha costado. Me cuesta lágrimas, tiempo, sacrificio y frustración", explica.

Hoy desarrolla su formación sanitaria en Cáceres, donde afronta esta nueva etapa con la misma ilusión con la que un día llegó a Madrid para presentarse a un casting.

La doctora que canta

A Lafargue le siguen preguntando por qué ha decidido volver a la medicina después de haber triunfado sobre los escenarios.

La respuesta siempre es la misma.

Porque nunca se fue.

"Si dejara el canto por la medicina no sería completamente feliz. Y si dejara la medicina por el canto tampoco", reflexiona.

Si pudiera viajar en el tiempo y hablar con la Yelina que en 2016 dejó Cuba con una maleta llena de incertidumbre para hacer un casting, le diría "que los sueños sí se cumplen, que es cuestión de tiempo y que si una puerta se cierra, otra se abrirá".

¿Y dentro de quince años? La doctora Lafargue se visualiza con la misma doble vida, aunque con un norte claro: "Me veo con mi consulta de atención primaria o como urgencióloga en el Hospital 12 de Octubre... y por la noche, cantando en un bar".

La prioridad siempre es la salud, pero la música es el motor. Al fin y al cabo, promete, "seré la doctora que canta hasta el final de mis días"