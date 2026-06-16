Captura de pantalla 2026-06-16 080140.png

Captura de pantalla 2026-06-16 080140.png

Sociedad

La Seguridad Social lo confirma: te puedes jubilar hasta 10 años antes y sin recortes en estos casos

La nueva regulación permite adelantar la jubilación hasta una década antes de la edad ordinaria en casos de discapacidad

Más información: Entró en vigor: los jubilados en España pueden cobrar dos pensiones de jubilación a la vez en estos casos

Publicada
Las claves

Las claves
Generado con IA

La Seguridad Social permitirá la jubilación hasta 10 años antes de la edad ordinaria sin recortes en la pensión a personas con discapacidad.

La reforma amplía el catálogo de enfermedades que permiten acceder a la jubilación anticipada, incluyendo patologías como párkinson, espina bífida y enfermedad renal crónica.

Para acceder, es necesario acreditar una discapacidad del 45% o más, al menos 15 años cotizados y haber convivido 5 años con la enfermedad reconocida.

La medida beneficiará a unas 50.000 personas en España, permitiendo el retiro anticipado incluso desde los 56 años en determinados casos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado una modificación normativa que amplía de forma significativa el acceso a la jubilación anticipada para personas con discapacidad.

La medida permite adelantar el retiro hasta 10 años respecto a la edad ordinaria sin sufrir recortes en la pensión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

La medida beneficiará a unas 50.000 personas en España y permitirá que, en determinados casos, algunos trabajadores puedan jubilarse incluso a partir de los 56 años.

Ampliación del listado de patologías

La principal novedad de la reforma es la ampliación del catálogo de enfermedades que permiten acceder a esta modalidad de jubilación anticipada cuando se acredita una discapacidad igual o superior al 45%.

Entre las nuevas patologías incorporadas figuran la espina bífida, el párkinson, la enfermedad de Huntington, la distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), la amiloidosis por transtiretina variante, la enfermedad renal crónica en estadio 5, la esclerosis sistémica, la lesión medular, la degeneración corticobasal, la atrofia multisistémica y la parálisis supranuclear progresiva.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Esta actualización se incorporará al Anexo del Real Decreto 1851/2009, que regula el acceso a la jubilación anticipada en estos supuestos.

Requisitos para acceder

Para poder acogerse a esta modalidad, los beneficiarios deberán cumplir tres condiciones principales:

  • Estar en alta o situación asimilada al alta en la Seguridad Social
  • Acreditar al menos 15 años de cotización
  • Haber convivido durante al menos cinco años con alguna de las patologías reconocidas y contar con una discapacidad igual o superior al 45%

Según la normativa, el periodo adelantado de jubilación se considerará como cotizado a efectos del cálculo de la pensión, lo que evita reducciones en la cuantía final.

“Una medida de justicia”

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la reforma como una respuesta a una demanda histórica del colectivo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En palabras de la ministra, se trata de “una medida de justicia” destinada a personas con enfermedades graves que ven limitada su capacidad laboral y necesitan adelantar su jubilación para equiparar sus condiciones al resto de trabajadores.

Otros mecanismos de jubilación anticipada

La Seguridad Social mantiene además otros sistemas de jubilación anticipada vinculados a trabajos especialmente penosos o peligrosos, regulados en el Real Decreto 402/2025.

Una de las patrulleras de la Guardia Civil debajo de una narcolancha.

En estos casos, los coeficientes reductores se aplican tras la evaluación de una comisión técnica en la que participan representantes del Gobierno y de los agentes sociales.

Entre los colectivos con acceso a estos mecanismos figuran mineros, trabajadores del mar, personal de vuelo, ferroviarios, bomberos, policías autonómicos y locales, agentes forestales, artistas y profesionales taurinos, entre otros.