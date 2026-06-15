Confirman que los menores de 16 años podrán comprarse las gafas y las lentillas gratis en 7.700 ópticas de toda España

Las claves

Las claves Generado con IA Los menores de 16 años podrán obtener gafas graduadas y lentillas gratis en más de 7.700 ópticas adheridas al Plan Veo en toda España. El programa financia hasta 100 euros anuales para gafas o lentillas; si el coste supera esa cantidad, la familia solo paga la diferencia. Ya se han beneficiado más de 325.000 niños y adolescentes, y el Gobierno ha ampliado la financiación con 22 millones de euros adicionales. Para acceder a la ayuda es necesario presentar tarjeta sanitaria pública o de mutualidad y una prescripción médica que acredite la necesidad de corrección visual.

Las gafas graduadas y las lentillas serán más asequibles para miles de familias españolas gracias al Plan Veo, el programa impulsado por el Ministerio de Sanidad que financia hasta 100 euros anuales para la adquisición de estos productos ópticos.

La medida, que comenzó a aplicarse a finales de 2025, continuará vigente y permitirá que muchos menores obtengan gafas o lentillas sin coste alguno cuando el importe no supere esa cantidad.

El programa está dirigido a menores de 16 años con problemas de visión diagnosticados y cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.

Si el coste de las gafas o lentillas es inferior a 100 euros, la familia no tendrá que pagar nada; si es superior, únicamente deberá abonar la diferencia.

Más de 325.000 beneficiarios

La acogida del plan ha sido muy superior a la prevista inicialmente.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, más de 325.000 niños y adolescentes ya han recibido esta ayuda para corregir problemas visuales como miopía, hipermetropía o astigmatismo.

Ante esta elevada demanda, el Gobierno ha ampliado la financiación del programa con 22 millones de euros adicionales, que se suman a los 47 millones ya presupuestados para garantizar su continuidad.

Actualmente, más de 7.700 ópticas de toda España están adheridas al Plan Veo, lo que representa cerca de tres cuartas partes de los establecimientos del sector.

Quién puede solicitar la ayuda

Para acceder a esta prestación es necesario cumplir varios requisitos:

Tener 16 años o menos en el momento de solicitarla.

Disponer de tarjeta sanitaria pública o estar cubierto por mutualidades como MUFACE, ISFAS o MUGEJU.

Presentar una prescripción que acredite la necesidad de corrección visual.

La ayuda cubre monturas con lentes graduadas, gafas completas, lentillas y, en el caso de estas últimas, también los productos necesarios para su mantenimiento durante un año.

Cómo se pide

Una de las principales ventajas del sistema es que no requiere trámites complejos.

El descuento se aplica directamente en las ópticas adheridas al programa al presentar la tarjeta sanitaria y la prescripción correspondiente.

Posteriormente, el establecimiento gestiona el reembolso con la administración.

Esto permite que muchas familias puedan acceder a gafas o lentillas sin adelantar el importe total de la compra.

El objetivo del Gobierno

El Ejecutivo defiende que la medida busca eliminar barreras económicas en el acceso a la salud visual infantil.

Según datos citados por el Gobierno, cientos de miles de menores necesitaban corrección visual pero muchas familias tenían dificultades para asumir el coste de gafas o lentillas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido recientemente que la cobertura de la salud visual infantil debe formar parte de un sistema sanitario “universal y equitativo”, motivo por el que el programa seguirá reforzándose durante los próximos años.

En la práctica, muchos menores podrán obtenerlas sin coste cuando el precio final no supere esa cantidad, mientras que en productos más caros será necesario asumir únicamente la diferencia.