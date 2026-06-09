El Papa se reunió con Bad Bunny junto con su familia en un encuentro secreto en el Santiago Bernabéu

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV se reunió en secreto con Bad Bunny y su familia en el estadio Santiago Bernabéu tras un acto con la Iglesia diocesana de Madrid. La audiencia privada permitió al Papa y al famoso cantante puertorriqueño conversar brevemente y hacerse una fotografía conjunta. El encuentro no fue anunciado públicamente por la organización del viaje apostólico ni por la Archidiócesis de Madrid. Durante su visita a Madrid, el Papa también se reunió con personalidades como la reina Sofía, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y Florentino Pérez.

"Seguro que León XIV lo recibe. Las sorpresas son sorpresas", vaticinaba sobre el encuentro entre el Pontífice y Bad Bunny el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, el 21 de mayo. Finalmente, los rumores y suposiciones han terminado por ser ciertos.

Este lunes 8 de junio, después del encuentro del Papa con la Iglesia diocesana de Madrid y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe, León XIV se reunió en secreto con el famoso cantante puertorriqueño y su familia en el estadio Santiago Bernabéu, según ha revelado en primicia RTVE.

Ni la organización del Viaje apostólico (Con el Papa) ni la Archidiócesis de Madrid lo han hecho público todavía.

La audiencia privada que tuvieron fue el momento para conocerse, tener una breve charla y hacerse una fotografía conjunta, aprovechando que los dos mediáticos personajes coincidían en las mismas fechas en la capital española.

El Santo Padre recibió a Bad Bunny con su familia y otras personas momentos antes de abandonar el Bernabéu después de su multitudinario acto.

Durante su visita a Madrid, las figuras más destacadas con las que se ha reunido en estos encuentros íntimos son la reina Sofía, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Florentino Pérez y Bad Bunny.

Como adelantó el cardenal Cobo: "Madrid da para mucho. Pero qué son, que hay personas, y eso no sé, lo dirá la historia cuando vaya el Papa, lo que suceda, eso yo no, lo que las personas decidan, lo que el Papa decida, lo que decida Bad Bunny, que no se oponen, sino que crean puentes y puede ser, puede haber puentes. Desde luego, yo creo que en cuanto él se entere de que está, pues si quiere hablar con el Papa, el Papa seguro que le recibe, como recibe a todos. Pero no serían cosas antagónicas".