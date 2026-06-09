León XIV, el Papa que "mastica las palabras" y "aprieta la mandíbula": qué dicen los expertos sobre su fama de serio

Durante su estancia en Madrid, multiplicó los gestos de proximidad con los fieles y los más desfavorecidos, reforzando su imagen de cercanía equilibrada.

Su estilo contrasta con el de su antecesor Francisco, ya que León XIV es más analítico y racional, dosificando la espontaneidad y priorizando la reflexión antes de hablar.

Expertos destacan la tendencia de León XIV a mantener la boca cerrada y el mentón bajo, gestos que reflejan contención y ausencia de superioridad.

El Papa León XIV se caracteriza por una comunicación no verbal prudente y contenida, mostrando autocontrol y cercanía medida durante su visita a Madrid.

La visita de León XIV a España ha puesto en primer plano una forma de estar que combina cercanía medida, control emocional y algunos símbolos tradicionales del papado.

Desde que asumió el pontificado, varios han sido los elementos que lo han diferenciado de su antecesor, Francisco.

Durante su visita en Madrid, sus gestos han ofrecido pistas sobre el estilo con el que empieza a construir su pontificado.

El Papa León XIV en su visita a Madrid.

En la visita al centro CEDIA de Cáritas, en La Latina, el pasado sábado 6 de junio, el Papa arrancó sonrisas entre los asistentes cuando, papel en mano, reconoció: "Como ven, yo tampoco he memorizado mi discurso".

Otro momento en el que se salió parcialmente del guión se produjo cuando trató de comenzar a hablar y la megafonía se solapó durante unos instantes con sus palabras. El Pontífice resolvió la situación con una mezcla de sorpresa y serenidad: tomó asiento y decidió esperar antes de retomar su intervención.

Otro episodio 'emotivo' llegó durante el encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena.

El actor Antonio Banderas confesó haber caído en el "hechizo de Dios" y tanto los asistentes como el propio León XIV respondieron con una larga ovación.

Pero los gestos más significativos que ha dejado el Pontífice en Madrid no son necesariamente los que mejor han captado las cámaras. Pero ¿qué dicen sus gestos más allá de las palabras?

Este medio ha conversado con Javier Torregrosa Vicedo, especialista en comportamiento humano y comunicación no verbal científica y director del Máster de Comunicación No Verbal Científica y Comportamiento Humano vinculado a la Fundación Empresa Universidad de Alicante.

El Papa León XIV, con la presidenta del Congreso y el máximo representante del Senado EFE/Chema Moya Madrid

Según Torregrosa, León XIV proyecta una imagen de prudencia y autocontrol: "Su comunicación no verbal lo que expresa es prudencia, es un Papa muy contenido".

Para el especialista, uno de los rasgos que más se ha repetido durante la visita ha sido la tendencia a mantener la boca cerrada en momentos de escucha o reflexión: "Es un gesto de contención y él mismo se obliga a reprimir o contener ciertas cosas que le puede apetecer decir".

Otro detalle que ha observado de forma constante es la posición de la cabeza: "En todos sus actos, esté con quien esté, el Papa mantiene el mentón bajo", explica.

En comunicación no verbal, este gesto suele interpretarse como una señal de acercamiento y ausencia de superioridad: "No hemos visto en ninguna ocasión un mentón elevado. Todo lo contrario".

Gestos de cercanía

León XIV ha multiplicado los saludos desde el papamóvil, ha sostenido el contacto visual con los fieles apostados a lo largo de los recorridos y ha desplegado pequeños gestos de proximidad que se han repetido durante toda la visita: encuentros con los más desfavorecidos, o la celebración del Corpus y el recorrido bajo palio por primera vez fuera de Italia durante su pontificado.

Comunicación no verbal La comunicación no verbal científica analiza cómo el rostro, la postura, la voz, los gestos o el uso del espacio transmiten información que va más allá de las palabras. Se apoya en disciplinas como la psicología, la neurociencia, la proxémica o el estudio de las expresiones faciales para identificar patrones de comportamiento observables y contrastados experimentalmente. Los especialistas advierten de que no permite "leer la mente" de una persona ni extraer certezas absolutas, pero sí detectar tendencias, emociones o estilos de comunicación que ayudan a interpretar mejor un mensaje público.

Más analítico

Torregrosa aprecia además una diferencia notable respecto a Francisco: "El anterior Papa era una persona más emocional y más espontánea. Este Papa actual es más prudente", explica.

A su juicio, León XIV proyecta una personalidad más reflexiva y analítica, algo que también aprecia en su lenguaje corporal: "Este Papa antes de decir algo lo mastica mucho para que realmente todo lo que sale salga muy procesado", aunque rechaza que esta diferencia implique una valoración positiva o negativa: "No es mejor ser más cognitivo o más emocional. Simplemente son capacidades distintas".

Torregrosa sostiene que determinados rasgos faciales también permiten aproximarse a algunas tendencias de personalidad.

Uno de los elementos que más le llamó la atención tras observar al Pontífice fue la amplitud de su frente, "que tiene unas dimensiones importantes", explica.

El papa León XIV, con los reyes Felipe VI y Letizia, a su llegada a Madrid. GTRES

Según su interpretación, basada en los estudios que desarrolla junto a la Fundación Empresa Universidad de Alicante sobre la relación entre rostro, cerebro y conducta, ese rasgo estaría asociado a una elevada capacidad cognitiva: "El sistema que tiene muy desarrollado es el cognitivo. Es una persona muy racional y además muy analítica", afirma.

Encuentro real

Uno de los momentos que más llamó la atención de Torregrosa fue el paseo junto a los Reyes.

Según explica, observó una aparente contradicción entre la distancia física y la orientación de la atención del Pontífice: "Durante todo el paseo la distancia más cercana la mantenía con la Reina. Pero su verdadera intención estaba en hablar con el Rey".

Y añade una interpretación que encaja con la idea general que le transmite el Pontífice: "A pesar de tener su verdadera intención en el Rey, fue prudente y no estableció la conexión".

A pesar de esta prudencia, León XIV tuvo actos que lo acercaron a miles de fieles en las calles del centro de Madrid.

Aun así, la comparación con Francisco resulta inevitable.

Durante su pontificado, el Papa argentino fue definido con frecuencia como el 'Papa de los gestos': abrazos improvisados, zapatos de toda la vida y una manera de ser casi 'desenfadada' frente a la contención de Prevost.

León XIV parece moverse con otro registro. No rompe el protocolo como lo hacía Francisco, pero tampoco recuerda a la rigidez de Ratzinger: "Este Papa es muy cognitivo y muy contenido", resume Torregrosa, a diferencia de Francisco que era más "emocional".

León XIV parece buscar otro equilibrio con una cercanía más dosificada, una comunicación medida y una media sonrisa ante la mirada atenta de miles de fieles.