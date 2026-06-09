El "gracias a España" de una pareja de migrantes peruanos frente al Papa: "Queríamos un lugar seguro para vivir"

Liliana y Jorge junto a su hija dando su testimonio vital ante el Papa.

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa fue recibido por 70.000 fieles en el estadio Santiago Bernabéu, en un acto lleno de música, testimonios y emoción. Una pareja de migrantes peruanos agradeció públicamente a España por la acogida recibida y por ofrecerles un entorno seguro para su hija. Los testimonios ante el Papa incluyeron historias de superación personal, fe y solidaridad, como la de Álvaro, un joven que descubrió la fe tras vivir como ateo. El evento incluyó actuaciones musicales, procesiones y mensajes de agradecimiento a la comunidad católica y a la ciudad de Madrid.

El Bernabéu, este verano, recibirá a Mourinho y, quizás, también a una gran estrella —esa que anunció Florentino durante las elecciones al Real Madrid—. Pero, como prolegómeno de lo que está por venir, el templo blanco recibió, este lunes, a León XIV —con camisetas incluidas en la tienda del club—.

Lo hizo a las 19:45, con Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges recibiéndolo al ritmo del ya clásico ‘Alza la mirada’, pero también con un sonoro aplauso de 70.000 fieles eufóricos que no pararon de cantar y lanzar “vivas al Papa”. Y mientras, cómo no, León XIV miraba hacia arriba contemplando la enormidad del Bernabéu.

Al Papa, definitivamente, le ha cambiado la cara. La seriedad y rectitud de los primeros días han dado paso a una sonrisa que luce gustosamente cada vez que le acercan un bebé o a su llegada a cada uno de los recintos donde ha pronunciado sus discursos.

Florentino le regala una camiseta del Real Madrid al Papa. EFE

Y, por supuesto, cuando escucha algunas de las historias de inspiración que ha ido descubriendo en sus primeros días en Madrid. Una de ellas es la de Jorge Barco y Liliana Torres, un matrimonio peruano de migrantes que se casó hace 29 años, y su hija.

“Llegamos a España hace 4 años con un objetivo claro: ofrecerle a nuestra hija un lugar más seguro para vivir y para que pudiera realizar sus estudios superiores para construir un futuro mejor”, contaron, nada más iniciar su discurso.

Al llegar, ambos “sintieron miedo”. Habían escuchado historias sobre “racismo y discriminación”. Sin embargo, su experiencia fue completamente distinta a lo que les habían contado. Desde el primer día, reconocen, España les acogió con los brazos abiertos.

“Nos sentimos especialmente acompañados por la comunidad católica, en particular por los miembros de la Parroquia de los Misioneros de la Preciosa Sangre, congregación donde somos parte tanto del consejo parroquial como de la catequesis para padres de niños que se preparan para la primera comunión”, explicaron ante un Bernabéu a rebosar.

Además, son voluntarios en Cáritas y monitores en el programa EASE (Espacio de Acompañamiento Socieducativo) y en el programa Mamartesanas, donde apoyan a madres que, en su mayoría, están en situación de vulnerabilidad.

“Para nosotros, servir en estos programas no sólo es una forma de ayudar, sino también una manera de devolver todo el cariño y apoyo que hemos recibido, alimentándonos cada día en la misión que tenemos en esta vida”, confesaron al finalizar su discurso.

Otros testigos

Pero no fueron los únicos que le contaron su historia al Papa. Jesús Moure, por ejemplo, contó su vida como padre de familia con dos hijos con discapacidad. “En los momentos de alegría y dificultad, me he apoyado en la familia, en la Iglesia y he sentido la fuerza del Señor”, contaba delante de 70.000 personas.

Pero, particularmente llamativa fue la historia que contó Álvaro, un joven de 33 años que con un año menos decidió bautizarse, confirmarse y tomar la primera. Su vida, contó, le llevó a un camino alejado de Dios, incluso de rechazo hacia el Señor.

Era ateo, pero de un momento a otro se empezó a plantear cuál era el sentido de las cosas. “Me di cuenta de que no tenía respuestas para saber por qué estamos en este mundo (...) y de esa pregunta empezó a surgir un interés por las cosas de Dios”.

Álvaro empezó a leer la Biblia, se quedó fascinado con las primeras páginas del Génesis y, poco a poco, según empezó a conocer sobre Jesús, eso le trajo una conexión directa con él que no había sentido nunca.

Procesiones y fútbol

"Para un jugador hacer un gol aquí es algo que marca la vida. Don José: la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre", dijo el pontífice mirando al cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, nada más empezar su discurso.

Pero antes, el Papa pudo contemplar la enormidad del Bernabéu. Entró bajo el grito: “Contigo León, un sólo corazón”. A partir de ahí, y tras hacer una entrada espectacular, lo recibieron David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro.

Después llegaron los cánticos: “León, amigo, Madrid está contigo”. Y los cantantes (Íñigo Quintero, La Orquesta Sinfónica Cruz Diez, Banda Pop Salesianos), además de una procesión y un mensaje para la Historia antes de retirarse en su penúltimo acto en Madrid.