Lorenzo, de ser estafado y fracasar con 15 años a crear su pequeño imperio de pasta a domicilio: "Queremos tener 500 locales"

Lorenzo aspira a abrir 500 locales de Relleno en todo el mundo, aunque descarta hacerlo en Italia, su país natal, para evitar los clichés y diferenciarse del concepto tradicional.

La carta de Relleno ofrece 11 tipos de pasta y 13 salsas personalizables, destacando la carbonara como el plato más vendido y rentable para el negocio.

Relleno, creada en Madrid en 2023 junto a Paolo Colombo y Oriol Reull, prevé facturar más de 5 millones de euros este año y servir hasta 700.000 platos de pasta.

Lorenzo Redaelli, de 25 años, fundó Relleno, una cadena de pasta a domicilio con ocho locales en España y Portugal, tras varios intentos empresariales fallidos desde su adolescencia.

Lorenzo Redaelli (Milán, 2000) no es un italiano 'al uso'. No le gusta la pizza.

Concretamente, la pizza napolitana le genera un rechazo casi visceral. "Se me antoja cero, jamás la pido. Me parece chiclosa, no me satisface", suelta quedándose tan ancho.

Que un italiano de 'pura cepa' reniegue del mayor cliché de su gastronomía es para muchos un pecado de alta traición, pero este joven de 25 años no ha venido a este mundo a rendir pleitesía a los estereotipos de los "manteles a cuadros", las velas en botellas de vino y los "camareros italianos que 'chapurrean' inglés" hablando de la cocina de la nonna.

"Se puede ser embajador de un patrimonio cultural y artístico contundente como el de Italia sin tener que casarte con los clichés", sentencia.

Por eso, decidió emprender con algo no muy común, meter la pasta en una caja de cartón y repartirla a domicilio en la mochila de un rider. Pero con una línea roja: "Nunca abriré en Italia".

De esa rebeldía nació Relleno, la startup de delivery y fast casual que fundó junto a sus socios Paolo Colombo y Oriol Reull, en Madrid a finales de 2023 y que esperan convertir en un auténtico cohete financiero.

El año pasado su facturación fue de 3 millones de euros; este año, con el acelerador pisado, prevén superar los 5 millones y despachar entre 400.000 y 700.000 platos de pasta. Tienen ocho locales entre España y Portugal (cuatro en Madrid, dos en Barcelona, uno en Valencia y otro en Lisboa), aunque esperan cerrar el año con once, uno de ellos en Oporto.

Lorenzo Redaelli, Paolo Colombo y Oriol Reull. Relleno

Su hoja de ruta es colonial: "No vamos a parar hasta que esté en cualquier esquina del planeta. Queremos abrir 500 locales".

Haciendo negocios con 11 años

Lo suyo con los negocios fue una precocidad casi patológica, porque, realmente, Relleno no empezó porque Lorenzo tuviera una gran pasión familiar por la cocina, que es lo que muchos dueños de restaurantes suelen alegar.

Mientras los niños de ocho años lloraban por cromos, la profesora de italiano llamó horrorizada a su madre en pleno 2008: el pequeño Lorenzo no paraba de hablar del crac de Wall Street y de la caída de Lehman Brothers.

Con 11 años, perpetró su primer arbitraje financiero en el colegio. La máquina expendedora era "una buena mierda" y solo tenía galletas saladas de sésamo.

Él se fue al supermercado, compró paquetes en miniatura de mil sabores y se puso a venderlos en el patio. "Arrasamos. Las vendía al cuádruple de precio hasta que el director me obligó a parar".

Lorenzo Redaelli. Relleno

A los 15 años se metió en el ecosistema tech y diseñó una aplicación para integrar las redes sociales en un mapa online que te avisaba si un amigo estaba a cerca de ti en la vida real. Una utopía hermosa que terminó en seco.

"Fracasé. Fui estafado", resume. "Había propuestas de inversión que quedaron en nada porque la infraestructura legal no permite a un menor de edad constituir compañías ni recibir financiación. Tuve que aceptar la realidad".

Lo siguiente fue montar una marca de ropa streetwear inspirada en la cultura de Milán a los 16 años. Hizo una preventa masiva para no tener flujo de caja negativo y el primer día de reparto regresó a casa de sus padres con un bolso de viaje atiborrado con 16.000 euros en efectivo y monedas.

"Parecía La Casa de Papel. Mis padres estaban comiendo, puse el bolso en la mesa, lo abrí y mi madre pensó que traficaba, que estaba vendiendo drogas". Con esa marca, el chaval terminó colaborando con Maurizio Cattelan, el controvertido artista del 'dedo medio' en Milán. "Trabajar con él fue un sueño".

En los mercados a las cuatro de la mañana

Cuando la marca de ropa murió porque sus socios se dispersaron por Europa (incluido él), Lorenzo se mudó a Londres para estudiar en la ESCP Business School. Aburrido de la teoría, se coló sin invitación en una conferencia de foodtech y asaltó al ponente: "Quiero trabajar gratis para ti".

Así se convirtió en el empleado más joven de Choco, una de las empresas tecnológicas de gestión alimentaria más potentes del continente. A Lorenzo lo mandaron a Madrid a vender el producto puerta a puerta.

"Yo no llamaba a las oficinas; iba a los mercados de madrugada, a las cuatro de la mañana, a hablar con los proveedores. Aprendí cómo se construye y cómo se rompe una empresa". Cuando el invento dejó de convencerle, se largó. Pero se llevó la certeza de qué empresa no quería construir y el "match personal" con sus dos socios actuales.

En sofás de amigos por desconocimiento

Después de vivir brevemente en Berlín y pasar de puntillas por la Facultad de Economía de la Universidad Carlos III, en diciembre de 2023, con 23 años y 10.000 euros ahorrados en el bolsillo más lo que aportaron sus socios, Lorenzo levantó el cierre del primer local de Relleno en Madrid.

"Se pudo hacer por una absoluta y completa falta de conocimiento financiero. Si llego a tener dos dedos de frente y sé lo que cuesta, jamás lo hubiese hecho", admite con sinceridad.

Durante meses, Lorenzo vivió de sofá en sofá en casas de amigos. No cobró su primer sueldo de Relleno hasta año y medio después.

El local fundacional (calle del Gral. Oráa, 34) era una "caja de zapatos" con seis taburetes donde todo se hizo a pulmón. "No había budget para nada. Picamos la pared, vimos que había ladrillo detrás y dijimos: 'Bueno, va a ser de estilo industrial'. No hubo arquitecto ni director de obra", confiesa.

"La carbonara es la estrella de la casa. Es la que paga los sueldos y los alquileres".

El plan maestro era sencillo: la pasta no figuraba en el top 10 de ninguna cadena de comida rápida de ningún país. Relleno nació para romper eso.

Lorenzo diseñó una carta que hoy cuenta con 11 tipos de pasta y 13 salsas personalizables. "La carbonara es la estrella de la casa. Es la que paga los sueldos y los alquileres", aunque admite que no es su favorita.

Lorenzo Redaelli en su primer local Relleno en Madrid. M. L.

"Hacer una buena salsa una vez es fácil; hacer que 150.000 carbonaras salgan exactamente idénticas los 365 días del año sin depender del factor humano es industrializar con criterio". Su última genialidad ha sido importar la viralísima pasta al vodka, un plato que causaba furor en el Nueva York de los años 80. Los precios se mantienen desde los 10 euros hasta los 13,50 el plato de pasta.

Como buen Gen Z, Lorenzo mira al futuro sabiendo que la tradición está muy bien, pero que el futuro se sirve en una caja de cartón.