Argimino, el agustino que convenció al Papa para abrir un colegio en Madrid y ahora aloja a 2.000 peregrinos por su visita

La visita incluirá eventos destacados como la misa en Cibeles, una vigilia con jóvenes, y por primera vez, una intervención papal en el Congreso de los Diputados.

León XIV, muy vinculado a la orden agustina en España, fue clave para impulsar la apertura de un colegio en Guadarrama tras convencer a la comunidad.

El Papa León XIV, primer pontífice agustino en visitar Madrid, tendrá una agenda repleta de actos religiosos, culturales y sociales del 6 al 9 de junio.

El prior agustino Argimino Martínez alojará a 2.000 peregrinos en el Colegio San Agustín de Madrid durante la visita del Papa León XIV.

Quedan pocas horas para que Madrid viva tres días históricos. El Papa León XIV visitará la ciudad del 6 al 9 de junio con una agenda repleta de eventos y con un despliegue que, en palabras del alcalde José Luis Martínez-Almeida, será "el mayor de la historia" de Madrid.

El viaje del Sumo Pontífice alterará por completo el pulso de la ciudad. Mientras las administraciones ultiman los detalles para recibirlo por todo lo alto, hay una comunidad que vive la cuenta atrás con especial emoción: los agustinos.

Y es que León XIV pertenece a esta orden que en España conforma 338 religiosos que se reparten en 36 comunidades.

Una orden dedicada a la labor misionera y educativa y que regenta 17 colegios, cinco de ellos en Madrid y varios centros universitarios en todo el país, donde se forman 18.000 estudiantes.

Por todo ello, Argimino Martínez, prior del Colegio San Agustín de Madrid, define la visita de León XIV como un "hecho histórico".

Horas antes del aterrizaje papal, este religioso recibe a Madrid Total en la biblioteca de la residencia de esta comunidad religiosa, anexa al centro escolar, para analizar la trascendencia de la visita.

"Estuve con León XIV en Roma cuando no hacía ni un mes que se le había nombrado Papa, pero he coincidido con él en el pasado. Estamos muy ilusionados y la orden está expectante y cuestionada, en el buen sentido del término, con este Sumo Pontífice agustino", explica Argimino.

Que el nuevo Papa sea agustino es, en palabras de Argimino, la señal de que hay "un camino hermoso a recorrer" y les obliga a ser "más auténticos y dar mejor testimonio" si cabe.

Este religioso cuenta que León XIV tuvo mucho contacto con el Papa Francisco: "Le nombró obispo en Perú y después de tres años le lleva a Roma, donde le elige como presidente del Dicasterio del nombramiento de los obispos".

"León XIV tenía dos horas de entrevista todos los sábados con el Papa Francisco y se tenían mucha confianza, por eso, el nombramiento de Robert Prevost no fue tan sorprendente, tenían buena conexión", explica.

Argimino define a León XIV como un Papa "reposado", que "guarda las formas" y es una persona "tierna y amable". "En este sentido, el Papa Francisco era mucho más espontáneo", cuenta.

Y de hecho, Argimino también define a León XIV como "muy agustiniano": "Cuando comimos con él en Roma tras su nombramiento nos dijo que 'había dejado de hacer muchas cosas' pero que 'nunca iba a dejar de ser agustiniano'".

"Lo ha demostrado. La doctrina de San Agustín la ha hecho presente en sus discursos", explica Argimino.

Un Papa "sencillo y auténtico"

Un Papa agustino no pasa por Madrid todos los días. Por eso, Argimino define el despliegue que van a hacer en el colegio San Agustín como "grande y hermoso".

"Aquí se van a hospedar más de 2.000 peregrinos que van a dormir de viernes a domingo en los patios y en el polideportivo. Todo ello unido a actos religiosos", relata.

Además, "todos los colegios de los agustinos en Madrid" acogerán "a los peregrinos y visitantes" durante unos días "de fiesta y reflexión": "El Papa también viene a confirmarnos en la fe e invitarnos a mirar hacia arriba".

Además, León XIV recibirá "a unos 200 agustinos" en la Nunciatura ubicada en el madrileño distrito de Chamartín.

"Me gustaría trasladarle que siga siendo como se está manifestando, auténtico, llano, prudente, sencillo, atento a las circunstancias. Su encíclica sobre la IA es un gran gesto que demuestra que vive y se preocupa por el presente", explica Argimino.

De hecho, el prior del colegio San Agustín detalla que "la nomenclatura de 'León XIV' está relacionada con 'León XIII', Papa que publicó la Doctrina Social de la Iglesia y se asocia con la revolución industrial".

Los agustinos están presentes nada menos que en 49 países de todos los continentes: "León XIV ha estado 12 años de prior General de la orden. En ese tiempo, ha pasado dos veces por cada casa por lo que es un hombre que conoce todo el mundo".

"A pesar de todo, es un hombre sencillo. Le gustan mucho las relaciones con las personas, estoy seguro de que le gustaría vivir en grupo en el Vaticano. Me consta que alguna vez se escapa para comer en la casa de los agustinos al lado de la plaza de San Pedro", explica Argimino.

El colegio de Los Negrales

León XIV conoce muchos países del mundo. Y España no es una excepción. "Ha pasado veranos en las casas de los agustinos estudiando y conoce nuestro país muy bien", detalla Argimino.

"Le gusta mucho la pastoral educativa y siempre se ha interesado por lo que hacen sus hermanos los agustinos. En 2012, él presidía una de nuestras reuniones y, en una de ellas, se tenía que decidir si hacíamos o no un colegio en la zona de Los Negrales, en Villalba", recuerda el prior del colegio San Agustín.

- Había dos posturas distintas entre edificar el centro o no, que estaban muy igualadas. Robert Prevost levantó la mano y preguntó '¿tenemos medios para hacer el colegio?' yo le contesté que medios había, pero teníamos muy pocas vocaciones religiosas y sacerdotales y, con el tiempo que se iba a tardar en hacer el colegio, muchos tendríamos más de 65 años. El actual Papa me respondió "dentro de diez años, Dios dirá".

Este fue el empujón final para la creación del actual colegio de los agustinos que se ubica en la calle de Santa Emilia en Guadarrama, ya que la votación para que se construyera salió adelante.

Argimino cuenta que "la misa en Cibeles, la vigilia con los jóvenes de la plaza de Lima" son dos de los eventos del Papa más esperados por la comunidad de los agustinos.

"La visita al Congreso de los Diputados también será muy importante, ya que será la primera vez que un Papa hable allí. También el acto del Palacio de Deportes, que está relacionado con las artes y la cultura", relata el prior.

Destaca que León XIV comienza su recorrido en Madrid visitando "el centro de Cáritas": "Es lo nuestro, echar una mano a los más necesitados".

- ¿Y alguna posibilidad de que el Papa reciba a Bad Bunny?

- Estaría bien, sería otro gesto. Hay que hablar con todos y llegar donde sea. Los cristianos hemos de ofrecer para que se recoja nuestro mensaje.