Fabiola, Fabio y la "angustia" de los jóvenes relegados a vivir con sus padres: necesitan el 98,7% del salario para pagar el alquiler

Las claves

Las claves Generado con IA El alquiler medio en España consume el 98,7% del salario juvenil, haciendo casi imposible la emancipación de los jóvenes. Solo el 14,5% de los menores de 30 años vive fuera del hogar familiar, una de las tasas más bajas de Europa. Incluso jóvenes con empleo estable encuentran enormes dificultades para independizarse debido a salarios bajos y alquileres elevados. El riesgo de pobreza entre jóvenes se dispara al 43% tras pagar el alquiler, agravado por el aumento del coste de vida.

Emanciparse en España se ha convertido en un lujo prácticamente inalcanzable para miles de jóvenes. Trabajar, estudiar o incluso encadenar varios empleos ya no garantiza poder abandonar el hogar familiar.

Los últimos datos del Observatorio de Emancipación de 2025 reflejan una situación límite: el alquiler medio ya consume el 98,7% del salario juvenil en España. Traducido a la práctica, un joven que cobre alrededor de 1.200 euros mensuales tendría que destinar prácticamente todo su sueldo únicamente al alquiler de una vivienda.

La consecuencia es evidente. España sigue teniendo una de las edades de emancipación más tardías de Europa: solo el 14,5% de los jóvenes menores de 30 años viven fuera del hogar familiar y cada vez más jóvenes retrasan indefinidamente la idea de independizarse.

Fabiola, madrileña de 22 años, vive con sus padres y sus hermanos en la zona de Pacífico mientras termina un máster, realiza prácticas y trabaja como freelance. Aun así, asegura que irse de casa sigue siendo algo “lejano”.

“He mirado precios y es imposible. Cada vez hay menos pisos y los que hay tampoco son gran cosa para lo que cuestan”, explica.

La situación laboral tampoco ayuda. Las prácticas apenas le aportan ingresos y el trabajo freelance depende completamente de la temporada y de la carga de clientes. “Ahora mismo el 90% de mi sueldo se iría solo en alquilar una habitación en un piso compartido. Y luego hay que comer”, resume.

El trabajo ya no garantiza independencia

El problema ya no afecta únicamente a jóvenes con empleos precarios o estudiantes. Incluso quienes tienen trabajo estable encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda.

Fabiola pone el ejemplo de dos amigos que llevan años trabajando y aun así no consiguen independizarse: “Se quieren casar y todavía no pueden comprarse una casa ni asumir un alquiler entre los dos”.

Actualmente, más de la mitad de los jóvenes emancipados viven de alquiler y aumenta el número de quienes comparten piso o alquilan habitaciones ante la imposibilidad de acceder a una vivienda individual.

Desgaste psicológico

La consecuencia no es únicamente económica. También existe un desgaste psicológico marcado por la incertidumbre de la situación. “La angustia es pensar que no te vas a poder ir nunca”, confiesa Fabiola.

Pese a la caída del paro juvenil en los últimos años, la precariedad sigue marcando la realidad de gran parte de los menores de 30 años.

Contratos temporales, salarios bajos y alquileres disparados han generado una situación en la que tener empleo ya no asegura independencia económica.

Vivir fuera de Madrid

La situación es todavía más visible en ciudades como Madrid, donde los precios continúan creciendo muy por encima de los salarios.

“Madrid tiene muchas oportunidades, pero con un sueldo normal es casi imposible vivir aquí”, explica. “Al final acabas pensando en irte a Toledo, Ávila o cada vez más lejos”.

Aun así, muchos jóvenes reconocen que el estigma social de vivir con los padres sigue existiendo. “Nos han vendido en el cine y en las películas que si no te vas de casa eres un fracasado”, comenta Fabiola.

El caso de Fabio, peluquero madrileño de 26 años, refleja cómo las dificultades para emanciparse ya afectan también a jóvenes con empleo estable. Actualmente vive con sus familiares en el centro de Madrid y reconoce que independizarse sigue siendo una posibilidad complicada pese a llevar años trabajando.

“He llegado a mirar pisos e incluso plantearme irme con una amiga, pero irme yo solo es prácticamente imposible”, explica.

Aunque preferiría compartir vivienda únicamente con personas de confianza, reconoce que la situación actual obliga a muchos jóvenes a convivir con desconocidos para poder asumir el precio del alquiler.

“Todo está carísimo y, además, lo más asequible suele estar lejísimos. Si quisiera vivir solo se me iría más de medio sueldo únicamente en el alquiler”, asegura.

Subida del coste de la vida

La situación no solamente dificulta la emancipación, sino que el problema llega al punto de estar empobreciendo a toda una generación. El riesgo de exclusión social o pobreza entre jóvenes se dispara del 25,9% al 43% tras pagar el alquiler.

La subida del coste de vida agrava todavía más la situación. Fabio explica que el problema ya no es únicamente pagar un piso, sino poder mantener después el resto de gastos cotidianos.

“Sube todo menos los sueldos. La compra, salir a tomar algo o cualquier gasto cuesta más que antes”, lamenta.

Como ocurre con muchos jóvenes madrileños, Fabio tampoco descarta abandonar la ciudad para poder permitirse una vivienda en el futuro.

“No me gustaría irme de Madrid porque es mi sitio y está aquí toda mi vida, pero llega un momento en el que te planteas marcharte donde puedas vivir de forma más asequible”, explica.

Incertidumbre a la independencia

Aun así, mantiene ciertas dudas sobre cómo sería enfrentarse por primera vez a la independencia y a todos los gastos asociados.

“Ahora puedo ahorrar algo porque no vivo solo, pero luego no sé cómo sería realmente vivir mes a mes pagando alquiler, comida y todo lo demás”, reconoce.

Para él, la solución pasa inevitablemente por mejorar la relación entre salarios y vivienda.

“Al final o bajan los alquileres o suben los sueldos, porque así no es compatible”, sentencia.

La realidad económica ha cambiado completamente las expectativas de toda una generación. Lo que antes se consideraba un paso natural hacia la vida adulta, ahora parece una meta cada vez más lejana.