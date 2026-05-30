Franklin Graham, el 'Papa de Trump' que va a congregar a casi 30.000 personas en Madrid y "abomina" de los homosexuales

Las claves

Las claves Generado con IA Franklin Graham, conocido como el 'Papa de Trump', congregará a casi 30.000 personas en Madrid en el Festival de la Esperanza. La influencia evangélica crece en España, impulsada por la migración latinoamericana y africana y por la fuerza de las redes sociales. Las iglesias evangélicas, especialmente las pentecostales y neopentecostales, suman cada vez más fieles en barrios populares, ofreciendo comunidad y apoyo social. El movimiento evangélico se caracteriza por posturas conservadoras y discursos contrarios a la educación inclusiva, el feminismo y los derechos LGTBIQ+.

La religión cristiana evangélica, que hace apenas una década era muy minoritaria en España, ahora llena estadios con eventos masivos con figuras conocidas como Dani Alves y o el evento de este fin de semana, donde miles de fieles escucharán a Franklin Graham, el llamado 'Papa de Trump', apenas unos días antes de que los católicos reciban a León XIV en Madrid.

Franklin Graham, hijo de Billy Graham, es una de las figuras más respetadas de la 'fiebre' evangélica'. Conservador, ha catalogado la educación inclusiva como "basura inmunda" y la homosexualidad la ha definido como "abominación", además de oficiar las invocaciones en las dos tomas de posesión de Donald Trump.

Este 30 y 31 de mayo llenará dos días consecutivos el Palacio de Vistalegre, con casi 30.000 personas convocadas, en el llamado Festival de la Esperanza, con el que recorre el mundo -excepto Reino Unido y Alemania, donde está vetado- entre controversias.

Crecimiento evangélico

Aunque la católica sigue siendo la religión predominante en España (46 %) con casi 23.000 parroquias frente a unas 4.700 iglesias evangélicas, en los barrios populares los templos evangélicos se han multiplicado impulsados por la migración -mayoritariamente latinoamericana pero también africana- y por las redes sociales.

“Bienvenidos a nuestra casa”, dice un cartel enorme en la llamada 'milla de oro evangélica': un polígono industrial del sur de la capital española donde, entre edificios de cuatro o cinco plantas que contienen recicladoras de papel y fábricas, hay decenas de iglesias que cobran vida los fines de semana.

Uno de los muchos devotos de la fiebre evangélica.

Giovanni y Brenda aceleran el paso. “Sí, que ya vamos tarde”, espetan mientras explican que ella lleva un pañuelo rojo para taparse la cabeza al orar, ya que así lo dicen las escrituras, y que hay como 300 personas en la congregación, aunque a cada servicio van unas 50.

El centro al que van es el mismo que frecuentaban en Honduras. Tardaron un año en ubicarlo en Madrid pero ahora, desde hace dos, no hay sábado y domingo que falten. Allí se juntan con otros latinoamericanos en servicios que duran hora y media, en los que predomina la música y el canto, y a los que acuden muchísimos niños.

El impulso de la migración

Es un modelo que se repite; no son nuevos fieles, son fieles que al llegar a España buscan una iglesia que los cobije.

Primero es la fe, dicen, pero es también el sentimiento de comunidad dentro de un país extranjero: el abrazo que les dan al llegar, el café y la comida barata de la cafetería, los hermanos a los que preguntar si saben de trabajo o simplemente eventos con los que llenar la agenda.

"Al final tiene que ver mucho con la migración y con que mucha gente de estos países que emigró a España buscaba un refugio", dice William, uno los miembros de este ministerio.

Un nuevo evangelismo

En España, el evangelismo está presente desde hace siglos pero el que está en auge ahora no es el clásico, es realmente una rama.

"Son evangélicos pentecostales, que ponen la raíz en la idea del Espíritu Santo, los milagros, las sanaciones y lo que ellos llaman los dones sobrenaturales. Es un tipo de religión muy emotiva y espiritual", explica el investigador en el departamento de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Antonio Montañés.

Y también están las iglesias neopentecostales que toman "un giro político". Son las que en Estados Unidos apoyan a Donald Trump o las que dieron el triunfo en Brasil a Jair Bolsonaro.

Mientras "a Iglesia católica en España depende de la declaración de la renta y de un patrimonio acumulado durante siglos, las iglesias pentecostales y evangélicas dependen de atraer fieles porque lo que importa son las donaciones y diezmos (el 10 % de los ingresos)", argumenta el investigador.

De esas iglesias en polígonos han pasado a eventos gratuitos multitudinarios: el The Change Madrid -al que acudió el exfutbolista Dani Alves- reunió a más de 30.000 personas en el Estadio Metropolitano y ahora carteles por toda la ciudad promocionan el Festival de la Esperanza, que, apenas cinco días antes de la llegada del papa a Madrid, va a traer al llamado ‘pastor de Trump’ (por ser uno de sus asesores espirituales), Franklin Graham.

"A este fenómeno en España solo le faltaba que alguien ya famoso se convirtiera y le diera promoción al movimiento, que es lo que lleva pasando en Brasil con futbolistas como Kaká o Neymar. Ya no es que los pastores sean famosos, sino que los famosos se hacen evangélicos", apunta el investigador.

Discursos conservadores

De momento su influencia en la política española es muy reducida, pero el Partido Popular ya se acercó a ellos en las anteriores elecciones para captar voto latino.

"Manejan discursos morales muy conservadores que pueden facilitar la aceptación de los mismos en ciertos entornos. Por ejemplo, tienen una cruzada contra el feminismo", recuerda Montañés.

En redes se empieza a ver "un fenómeno de hibridación con el entramado cultural de la ‘machosfera'", con figuras controvertidas por sus discursos machistas como el youtuber Amadeo Lladós haciéndose evangélico.

"El evangelismo pentecostal, sobre todo el neopentecostal, se introduce muy bien en ese entramado cultural nuevo machista", apunta Montañés.

Aunque España siga siendo un país mayoritariamente católico -aunque más de la mitad de su población dice no profesar ninguna religión-, estos mensajes están llegando a muchos jóvenes a través de redes sociales, lo que debería encender las alarmas, según este experto.