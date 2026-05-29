Sixto Naranjo, la voz de los toros de Telemadrid: "La gente no viene a ver sangre, sino un espectáculo sin engaños y ética"

La apertura de la plaza como un espacio de ocio y la apuesta por un periodismo taurino moderno han renovado el interés por los toros en la ciudad.

El periodista defiende que el público busca un espectáculo ético y auténtico, lejos de los prejuicios sobre la tauromaquia.

Naranjo destaca la evolución del mundo taurino en Madrid, con nuevas figuras como Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey atrayendo a un público joven.

Sixto Naranjo es la voz principal de las retransmisiones taurinas de Telemadrid, narrando los festejos desde la plaza de Las Ventas.

En plena Feria de San Isidro, durante la soleada y calurosa tarde del martes, la decimosexta de las 26 corridas previstas en Las Ventas está a punto de comenzar.

La jornada terminó con una hazaña: Julio Méndez logró abrir la Puerta Grande de la plaza madrileña en una corrida histórica, con cientos de asistentes y miles de telespectadores. Estos últimos oyeron una voz que lo narró todo: la de Sixto Naranjo.

Él, junto a Federico Arnás, el diestro Luis Miguel Encabo y Laura Palmer , es 'la voz de los toros' de Telemadrid y, por segundo año consecutivo, es el encargado de explicar a los espectadores qué sucede en la plaza y de desvelar los secretos del toreo.

Naranjo se encuentra con Madrid Total en la famosa puerta de arrastre de Las Ventas para repasar su trayectoria y hablar de cómo ha cambiado y evolucionado el mundo de la tauromaquia en Madrid.

"Estudié comunicación audiovisual en la Universidad San Pablo CEU, también hice el máster de radio de Fundación COPE. Desde pequeño tuve la afición a los toros en casa y empecé a tener los conocimientos a través de mi abuelo y mi padre que me traían a los toros", recuerda Sixto.

Sixto Naranjo en la plaza de toros de Las Ventas. Nieves Díaz

El primer contacto que tuvo con el periodismo taurino fue "un curso en la Universidad Complutense con Miguel Ángel Moncholi", que falleció recientemente.

Al terminarlo, Sixto fundó "con un grupo de amigos el portal burladero.com": "Nos lanzamos al ruedo de la información intentando hacer un periodismo joven, moderno y multimedia. Queríamos dotar al mundo de los toros de un periodismo moderno".

"En aquella época, yo trabajaba en COPE y se enteraron de que había un 'loco de los toros'.' Fue así como Coronel de Palma me reclamó para el programa El Albero", explica este periodista sobre su evolución.

Unos años que Sixto Naranjo define como "apasionantes" y como una "escuela de periodismo".

"Ahora El Albero lleva 14 años en formato pódcast y en Telemadrid también se enteraron de que había un 'loco de los toros' y me llamaron para retransmitir la información taurina", recuerda.

Nunca fue un propósito premeditado, sino que "la vida y el periodismo te pueden llevar por cualquier derrotero" gracias a la apuesta de "un grupo de amigos": "todo fue llegando".

El efecto Morante

La fiesta taurina ha cambiado con el paso de los años y, en palabras de Sixto, se trata de un sector que ha vivido en una "malísima buena salud" a pesar de las crisis que ha atravesado durante años.

"Ahora mismo, la irrupción de figuras como Morante de la Puebla o Andrés Roca Rey como referentes y polos de atracción para jóvenes ha contribuido a que el mundo de los toros esté en un buen momento", narra.

Sixto Naranjo en la plaza de toros de Las Ventas. Nieves Díaz

Sobre "la cuestión política", este periodista afirma que "ha habido años de persecución que el mundo del toro no ha buscado": "Es una fiesta transversal que no tiene color político".

"Ha habido una respuesta de un sector de la población que ha querido rebelarse ante ataques desmedidos y se han acercado a conocer qué es la fiesta de los toros", sostiene Naranjo.

Sobre ese "nuevo público", Naranjo sostiene que han encontrado "una realidad" que dista mucho "de los prejuicios habituales": "Han visto que la gente no viene a ver sangre, sino un espectáculo con una ética, con un sentido, sin engaños".

"El torero puede morir en la plaza y al toro se le da la oportunidad de vivir si es bravo", explica este periodista sobre la fiesta taurina.

P.- ¿Qué factores han contribuido a crear esa leyenda negra en torno a los festejos taurinos?

R.-Varios, pero el sector debe hacer una autocrítica de por qué una parte del público se alejó de la plaza. El espectáculo era a veces previsible, pero ahora se ha depurado la bravura de los toros y hay un plantel de toreros que vienen pisando fuerte.

La plaza de toros de Las Ventas. Nieves Díaz

Y sobre la gente joven y el mundo taurino, ¿cómo se relaciona este sector con ellos? "En Madrid ha habido una gran iniciativa consistente en hacer la plaza de toros un edificio vivo".

"Se ofrece en la plaza un ocio alternativo a los asistentes y una experiencia que va más allá de vivir una tarde de toros. Eso ha hecho que mucha gente joven se haya querido quedar a descubrir este mundo. El sector ha dejado de ser inmovilista, eso sí, con un trabajo importante detrás", explica este periodista. De este modo, para Sixto Naranjo, el mundo de los toros tenía "un potencial enorme" que durante años "estuvo desaprovechado".

"Un gran servicio público"

Este es el segundo año consecutivo que Sixto narra los festejos taurinos para los espectadores de Telemadrid, una experiencia que define como "apasionante".

"La fiesta de los toros no se había asomado a la pequeña pantalla durante años. La gente que ve un festejo por la televisión siempre se queda con ganas de venir a la plaza a verlo en directo", apunta.

Apunta a que gracias a su equipo, del que forma parte Federico Arnás o el torero Luis Miguel Encabo, se forma "un ambiente especial" que además hace "una gran labor de servicio público".

"Los toros son un espectáculo que no entiende de banderas políticas ni entiende de fronteras. Por eso hay también mucho público internacional, por ejemplo muchos visitantes chinos o incluso rusos", relata.

Sixto Naranjo en la plaza de toros de Las Ventas. Nieves Díaz

P.- ¿Podemos concluir que el mundo del toro está en un buen momento con una leyenda negra derribada?

R.- Sí, y se tiene que aprovechar este momento. Hay que sentar las bases del espectáculo para el futuro. Debemos lograr que el público tenga conocimientos para que haya un relevo generacional en los tendidos. La leyenda negra está derribada porque mucha gente ha descubierto una fiesta totalmente opuesta a lo que les habían vendido.