Muere un hombre apuñalado con un arma blanca a plena luz del día en el centro de Madrid

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Las claves Generado con IA Un hombre de 47 años ha muerto tras ser apuñalado en el centro de Madrid, en el cruce de las calles San Mateo y Santa Águeda. El suceso ocurrió poco antes de las 15:00 horas; los sanitarios intentaron reanimarlo durante 40 minutos sin éxito. La Policía Nacional busca al presunto agresor, un varón español que conocía a la víctima y que podría estar implicado en una riña o ajuste de cuentas entre personas sin hogar. El Grupo VI de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación y se ha activado la unidad de Delitos Violentos.

Un hombre de unos 47 años ha fallecido este viernes por la tarde tras sufrir una agresión con arma blanca en plena vía pública en el distrito Centro de Madrid. La Policía Nacional busca al presunto autor de los hechos.

El suceso se produjo poco antes de las 15:00 horas en el cruce entre las calles San Mateo y Santa Águeda. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y policiales tras recibir un aviso por la presencia de un varón herido por arma blanca.

A su llegada, los sanitarios encontraron a la víctima en parada cardiorrespiratoria. Tras unos 40 minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar, solo pudieron confirmar su fallecimiento, según ha informado Emergencias Madrid.

La Policía Nacional ha activado a la unidad de Delitos Violentos, mientras que el Grupo VI de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación. Fuentes cercanas al caso apuntan a que podría tratarse de una riña o un posible ajuste de cuentas entre dos personas sin hogar.

La víctima es un hombre de nacionalidad española, nacido en 1979. El presunto agresor, del que la policía ya dispone de una descripción, es otro varón español que, según estas mismas fuentes, conocía al fallecido.