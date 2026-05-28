El BOE lo confirma: la jornada laboral se reduce desde ya a 35 horas y te dará tiempo a irte a la piscina si vas por la mañana

Las claves

Las claves Generado con IA La Administración General del Estado (AGE) reduce la jornada laboral a 35 horas semanales desde abril, afectando a unos 150.000 empleados. Durante el verano, los empleados públicos podrán acogerse a una jornada intensiva de 6,5 horas diarias, vigente del 16 de junio al 15 de septiembre. La medida facilita la conciliación familiar, ampliando la jornada intensiva desde el 1 de junio al 30 de septiembre para quienes tengan hijos menores de 12 años o familiares dependientes. El horario en turno de mañana será de 08:00 a 15:00 y de tarde de 14:30 a 21:30, con franjas obligatorias y márgenes flexibles para la entrada y salida.

La Administración General del Estado (AGE) aplicará desde junio una reducción horaria ligada a la nueva semana laboral de 35 horas sin rebaja salarial, una medida que afecta a distintos territorios donde opera la AGE, incluida la Comunidad de Madrid.

El verano está cerca y esto trae la posibilidad de acogerse a una jornada intensiva durante los meses de más calor en algunas empresas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado que aproximadamente 150.000 empleados tendrán una jornada reducida, con un horario de seis horas.

El Ejecutivo señala que este cambio es parte del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI con el que busca una modernización del funcionamiento interno de la AGE.

Entre sus objetivos también se encuentran la mejora de la conciliación entre vida personal y laboral y la equiparación de las condiciones de trabajo con las de aquellas comunidades autónomas que ya habían implantado la jornada de 35 horas.

Los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) han cambiado su horario desde el pasado 16 de abril a 35 horas semanales, dejando atrás las 37,5 que tenían.

A partir del 18 de mayo, los distintos organismos incluidos en esta medida (ministerios, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno) deberán haber ajustado ya sus horarios a las directrices marcadas por el Ministerio de Función Pública, dirigida por Óscar López.

Según el Gobierno, la reducción de jornada responde además a la necesidad de hacer más atractiva la Administración General del Estado frente al sector privado y otras administraciones públicas autonómicas.

Desde el 16 de junio

La regulación publicada en el BOE señala que la jornada intensiva de verano estará vigente entre el 16 de junio y el 15 de septiembre.

Pero, la medida será ampliada en algunos casos desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre pensado para empleados públicos que tengan responsabilidades familiares.

Esta excepción es para los que tengan hijos menores de 12 años, personas tuteladas o familiares con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Con esto, el Gobierno quiere adaptar el calendario laboral al periodo de vacaciones escolares y facilitar la conciliación durante los meses de verano.

Durante ese periodo, los empleados públicos de la AGE empezarán a tener una jornada continua de 6,5 horas diarias, frente a las siete horas habituales del resto del año.

En el turno de mañana, el horario general se establecerá entre las 08:00 y las 15:00 horas. En el turno de tarde se desarrollará entre las 14:30 y las 21:30 horas.

El modelo no será completamente rígido. Se mantiene un modelo mixto con franjas obligatorias de presencia y márgenes flexibles de entrada y salida.

El tramo fijo de las mañanas obligatorio será de 09:00 a 14:00 horas. El resto del tiempo podrá completarse dentro de los márgenes habilitados por la Administración.