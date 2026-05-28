Ayuso lo confirma: el Metro de Madrid ampliará su horario de madrugada y habrá "un refuerzo atendiendo a la demanda"

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Madrid ampliará su horario hasta las 2:30 horas y reforzará trenes hasta un 125% durante la visita del Papa León XIV. Varias estaciones, como Nuevos Ministerios, Cuzco, Santiago Bernabéu y catorce del centro, cerrarán en distintos momentos entre el 6 y el 7 de junio. Se refuerzan los servicios de autobuses interurbanos y nocturnos con 100 vehículos y 25 autobuses adicionales para facilitar el desplazamiento de peregrinos. A partir del 1 de junio, se podrá pagar el Metro con tarjeta bancaria o dispositivos contactless en las 303 estaciones de la red.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la ampliación de una hora del servicio de Metro, hasta las 2.30 horas, entre el sábado 6 y el domingo 7 de junio ante la "llegada masiva de ciudadanos de todo el mundo" por la visita del Papa León XIV a la capital.

"También va a haber un refuerzo de trenes atendiendo a la demanda, coincidiendo con la vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima y el entorno de la Castellana", ha detallado la dirigente madrileña en el encuentro informativo autonómico 'La España vertebrada', organizado por el diario El Mundo.

Además, el suburbano aumentará hasta un 125% su servicio durante la visita del Papa León XIV en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, mientras que los autobuses interurbanos incrementarán su frecuencia para atender el desplazamiento de los peregrinos que se alojarán en distintos municipios, con una dotación adicional de 100 vehículos.

La dirigente madrileña ha recordado que a partir del 1 de junio se permitirá el pago directo con tarjeta bancaria de débito, crédito o prepago, tanto físicas como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología contactless, en las 303 estaciones de la red del suburbano de la capital.

El dispositivo contará con un incremento de personal en estaciones, mantenimiento y seguridad, más de 600 trabajadores movilizados, además de la ampliación del servicio de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Cierre de estaciones

Hay que recordar que el sábado 6, a partir de las 17:00 horas, la estación de Nuevos Ministerios tendrá cerradas las entradas más próximas a la Plaza de Lima, donde se celebrará una vigilia con jóvenes.

Pero, se mantendrá el tránsito interior hacia las salidas del Centro Comercial, Orense y Agustín de Betancourt.

La normalidad está prevista para las 22:00 horas. Las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu, esta última actualmente en obras, tampoco estarán operativas.

Además, el domingo varias estaciones del centro permanecerán cerradas desde el inicio del servicio y hasta las 10:00 horas. Entre ellas figuran Bilbao, Tribunal, Plaza de España, Noviciado, Ópera, Sol, Sevilla, Banco de España, Retiro, Príncipe de Vergara, Serrano, Colón y Chueca. En esos casos, los trenes circularán sin detenerse.

En el caso de Sol la estación permanecerá abierta, aunque con el pasillo de correspondencia con Gran Vía cerrado, y contará con parada de trenes únicamente entre las 6:05 y las 7:00 horas.

Entre las 10:00 y las 14:00 dejarán de estar operativas las estaciones de Colón, Serrano, Velázquez, Retiro, Banco de España, Sevilla y Chueca.

La Comunidad de Madrid ha señalado que estas medidas podrán modificarse en función de las indicaciones de la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional.

El operativo contará además con 10 técnicos adicionales de mantenimiento de trenes, 120 trabajadores más en estaciones -hasta alcanzar un total de 316 efectivos- y 100 vigilantes de seguridad extra, elevando la cifra total a 286.

En paralelo, los autobuses interurbanos reforzarán sus frecuencias con 100 vehículos adicionales para facilitar los desplazamientos de los peregrinos alojados en municipios del entorno de la capital.

La EMT también incrementará la red nocturna con 25 autobuses más y adaptará el servicio diurno a los desvíos previstos por las ocupaciones en Plaza de Lima y la celebración de la misa en Cibeles.

Según ha informado la Comunidad de Madrid, las afecciones comenzarán desde este 25 de mayo debido a cambios de paradas y ocupación de carriles.

Entre las líneas interurbanas que contarán con refuerzos figuran las 491, 484, 571, 573 y 671, además de un aumento de los servicios nocturnos para garantizar la movilidad durante toda la visita del Papa.