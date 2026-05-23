María y los 40 afectados por adelantar entre 30.000 € y 80.000 € por unos pisos en Getafe que no les han entregado

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 40 personas entregaron entre 30.000 y 81.000 euros por viviendas sobre plano en Getafe que nunca llegaron a recibir. Los afectados denuncian retrasos injustificados, excusas del promotor y el abandono de las obras, además de dificultades para recuperar el dinero. La empresa promotora, Euroamérica Real Estate, utilizó contratos aparentemente legales y ofreció facilidades iniciales, pero incumplió los plazos de entrega. Abogados que representan a los compradores sostienen que los bancos pueden ser responsables si no garantizaron adecuadamente los anticipos y que ya existen antecedentes penales contra el administrador.

Quien compra un piso sobre plano suele imaginar cómo repartirá los espacios, dónde colgará un cuadro o de qué manera organizará sus finanzas para afrontar el pago de la vivienda.

Sin embargo, para varios compradores vinculados a promociones de Euroamérica Real Estate, esos deseos acabaron en burofaxes, cartas documento, reclamaciones ante la OCU y llamadas a abogados.

Los afectados describen pagos a cuenta, contratos que parecían correctos y plazos de entrega que se fueron retrasando.

Una promoción inmobiliaria, en imagen de archivo. EFE

Tras entregar entre 30.000 y 81.000 euros por viviendas sobre plano que nunca recibieron: obras paralizadas, respuestas cambiantes y reclamaciones judiciales. Pero la entrega del piso nunca llegó.

María cuenta que en 2023 vio un anuncio en Idealista, acudió a una oficina en Pinto, reservó una vivienda en Getafe y entregó 30.000 euros en dos pagos.

Buen trato al principio, relata que el administrador que identifica como Ramón, atendía sus llamadas y le prometía respuestas.

"A mí me vendieron un piso que nunca fue de esta empresa", afirma esta compradora, quien sostiene que su piso pertenece a un fondo de inversión.

Antonio firmó en 2024 por una promoción en la calle Ciempozuelos y entregó 81.000 euros en tres transferencias para una vivienda sobre plano con entrega prevista para junio de 2025.

Las obras, asegura, se pararon en enero y nunca se retomaron: "Yo tenía un piso, lo vendí para meterlo en esto", resume.

Ahora vive de alquiler con su mujer y sus dos hijos: "Estamos pagando 1.300 euros de alquiler".

Luego de meses en donde las excusas de tipo médico, societarias o meteorológicas se acumulaban, Antonio decidió pedir la devolución del dinero. En ese momento, dice, dejaron de contestarle.

Este año calcula que tendrá que hacer frente a 30.000 euros por no haber podido reinvertir a tiempo en otra vivienda habitual.

Burofaxes y OCU

Virginia realizó pagos durante meses mientras la vivienda seguía sin arrancar. Según explica a este medio, encontró la promoción en 2022, firmó la reserva y empezó a pagar 1.500 euros mensuales durante dos años, además de una señal inicial de 10.000 euros.

Afirma que le hablaron de retrasos por falta de ventas, problemas con el banco, con el seguro o con los socios: "miles de excusas", resume.

Virginia también explica que acudió a la OCU, abrió reclamaciones, envió burofaxes y fue al banco a pedir el aval. Finalmente acabó en un intento de conciliación en el que, según su testimonio, el promotor no apareció: "El promotor no se presentó". 50.000 euros y sin piso.

Otra afectada, que pidió mantener la confidencialidad de sus datos, relata otro caso en Ciempozuelos. Dice que entregó 30.000 euros por una vivienda de 250.000 euros y que, al principio, todo fueron facilidades: "La cuestión era decir que sí a todo", recuerda sobre el momento de la venta.

Grúas de una promoción inmobiliaria en construcción. Archivo

Después empezó a sospechar al ver que la obra no avanzaba y que las respuestas del comercial siempre eran verbales: "Siempre atendía el teléfono, aunque nunca contestaba mails ni whatsapps por escrito", asegura, "Nos sacó una retahíla de excusas que aplazaban, nos daba plazos sobre plazos sobre la entrega de la obra", afirma la compradora.

Cuando empezó a hablar con otros compradores, dice, vio que 'el modo' era el mismo. Y cuando intentó finalizar el contrato, sostiene, desaparecieron: "no creo que vayamos a recuperar el dinero, lo veo muy difícil".

Los abogados

Desde el despacho El Defensor de tu Vivienda, que representa a varios compradores, calculan que puede haber entre 40 y 50 afectados.

También creen que muchas promociones responden a un mismo 'modus operandi', aunque matizan que demostrar penalmente una estafa no siempre es sencillo cuando sí ha habido obras: "Es muy difícil y un camino muy largo probar que se ha cometido una estafa", señalan.

Los abogados ponen el foco en la recuperación del dinero. Se pueden encauzar con el banco que recibió las cantidades anticipadas si no vigiló que existieran garantías válidas para esos pagos: "El banco tiene que responder devolviendo a los compradores el dinero más intereses", explican.

El despacho sostiene además que algunas promociones estaban respaldadas por avales de EFI GARANT, una entidad de origen rumano cuya validez cuestionan para este tipo de operaciones.

Según explican, cuando un banco recibe ingresos de compradores de vivienda sobre plano debe comprobar que la garantía cumple los requisitos legales. Si no lo hace, puede acabar respondiendo la entidad bancaria.

El reclamo, señalan, debe ejercerse dentro de los dos años siguientes al incumplimiento del contrato.

Por último, el despacho afirma que el administrador fue condenado en otro procedimiento por delito de estafa agravada en concurso medial con un delito de administración desleal y alzamiento de bienes. En esa causa, añaden, se fijó una responsabilidad civil subsidiaria de 1.189.107,30 euros.

Vista de un escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en venta. EFE/Diego García

Según los letrados, esa sentencia llegó tras más de cinco años de procedimiento. Ese antecedente, tal y como lo exponen los abogados, no resuelve por sí mismo los hechos denunciados ahora por estos compradores, pero sí forma parte del contexto judicial del caso.

Este medio ha tratado de contactar con el abogado del administrador para recabar su versión de los hechos , sin obtener respuesta hasta la publicación de este artículo.

Detrás de las promociones hay familias que entregaron ahorros, se endeudaron y hoy siguen esperando respuestas.

Algunos continúan reclamando por la vía judicial; otros han perdido la esperanza de recuperar el dinero, pero todos piden que el caso se conozca "para que no le pase a nadie más", ya que aseguran que, en los portales inmobiliarios, se siguen anunciando los pisos que les han vendido a ellos.