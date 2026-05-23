Carlos, Luis y Ángel, de tener el "mejor concesionario de España" a dejar a cientos de empleados sin cobrar

Según las últimas cuentas, Cobendai registró ventas de más de 57 millones de euros en 2024, pero obtuvo un beneficio neto muy bajo y cuenta con una calificación de riesgo medio-alto según fuentes financieras.

La crisis de Cobendai comenzó en abril de 2026, cuando numerosos clientes denunciaron retrasos e incumplimientos en la entrega de vehículos ya pagados, generando la creación de una plataforma de afectados.

Los administradores Carlos Bustillo, Luis Ángel Galindo y Ángel González de Miguel no han dado explicaciones claras ni comunicado oficialmente la situación a los trabajadores, que siguen acudiendo a sus puestos.

El grupo Cobendai, premiado en 2025 como mejor concesionario Hyundai de España, ha dejado a cientos de empleados sin cobrar y en situación de incertidumbre tras el cierre de la mayoría de sus puntos de venta.

Sin comunicaciones oficiales, con reuniones sin el abogado que representa al Grupo, los trabajadores de los concesionarios Cobendai siguen acudiendo a sus puestos de trabajo hasta conocer la resolución del ERE, que aún no es de dominio público.

Asimismo, denuncian que los responsables máximos tampoco han aclarado la situación de incertidumbre en la que se encuentran desde que el pasado mes de mayo cerraran de forma repentina casi la totalidad de sus puntos de venta.

Paradójicamente, Cobendai recibió en 2025 de manos de Hyundai Motor España SLU, el reconocimiento como mejor concesionario Hyundai de España con el premio DOTY 2025.

Coches en un concesionario de Cobendai Web Cobendai

Según se encuentra publicado en la web de Hyundai, el premio DOTY es un reconocimiento que las marcas automotrices otorgan a sus concesionarios más destacados a nivel global.

"Esta distinción evalúa aspectos clave como el volumen de ventas, la atención al cliente, el cumplimiento de la identidad de marca y la adhesión a los estándares corporativos, entre otros indicadores", señala la descripción del premio recibido. Pero, ¿quiénes son los administradores de este Grupo?

Según el Registro Mercantil, Carlos Bustillo, Luis Ángel Galindo y Ángel González de Miguel son los administradores solidarios, con fecha de constitución 14/02/2013.

A día de hoy, ninguno de los tres figura con un perfil activo en LinkedIn. Los que sí aparecen son responsables comerciales, directores y administrativos que buscan activamente trabajo en la red desde hace semanas.

Carlos, Luis y Ángel

Bustillo, uno de los administradores, hasta septiembre de 2024 era entrevistado en el marco de una feria de venta del automóvil en Cadena Ser.

Ha presidido AMDA, la asociación madrileña de distribuidores de automoción, y fue reelegido para un nuevo mandato a finales de 2025.

En abril de 2026, Elisa Gil lo sustituyó al frente de AMDA mientras Bustillo daba un paso a un lado para centrarse en su negocio en Cobendai.

Por su parte, Luis Ángel Galindo, en una entrevista publicada en un blog de emprendedores declaraba sobre los comienzos que "en el año 1995 adquirimos la propiedad del concesionario, nos independizamos y nos hicimos concesionario oficial en la zona norte de Madrid".

Galindo declaraba que "aprovechamos una circunstancia de mercado, los socios fundadores del concesionario original eran personas mayores y surgió la posibilidad de comprarles la concesión ya funcionando, puesto que nosotros ya gestionábamos toda la zona norte y Alcobendas.

"Se llegó a un pacto económico con ellos y nos hicimos concesionario oficial, y a partir de ahí ya emprendimos nuestra aventura nosotros solos", afirmaba Galindo.

"Originalmente éramos cinco socios, ahora quedamos tres. Yo trabajaba en aquel momento como jefe de ventas en el concesionario y se me ofreció la oportunidad de comenzar a formar parte del accionariado", declaraba sobre su participación en el Grupo.

Por su parte, González de Miguel, aparece también vinculado a otras sociedades como Motorcar desde el 03/08/2016, y de Soluciona Grupo Cobendai Correduría de Seguros SL, que a día de hoy figura activa y de Miguel como presidente.

Sociedades vinculadas a los tres administradores, según publica cif.es EsCif

Según datos obtenidos en la plataforma einforma.com, la nota INFORMA (calificación que da la web en base al conjunto de datos recopilados de la empresa) es de 7/20, riesgo medio-alto.

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Cobendai SL cerró el ejercicio 2024 con unas ventas de 57.435.594,67 euros y un beneficio neto de apenas 227.930,24 euros.

La crisis del grupo comenzó a ganar notoriedad pública el pasado mes de abril, cuando centenares de clientes empezaron a denunciar retrasos en las matriculaciones y, posteriormente, incumplimientos en la entrega de vehículos ya abonados.

Cantidad de afectados conversaron con este medio asegurando que muchos estaban pagando "por un coche que no les habían entregado". La situación derivó en la creación de una plataforma de afectados por la gestión del Grupo.

Desde entonces Hyundai España ha intermediado para realizar las entregas pendientes y minimizar los daños producidos por el conglomerado y desde MG, según declaraciones de los afectados, fueron a ver a la marca y consiguieron un "compromiso verbal" de que lo intentarían solucionar.

Los clientes afectados declaran que es "sospechoso la relación con una marca que da un premio a mejor concesionario de España en 2025 y a los pocos meses petan". Hoy se suman los empleados que, en su mayoría, llevan 60 días sin cobrar.