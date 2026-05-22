El misterioso robo de un cuadro creado por niños en la Sierra de Madrid: el "preciado tesoro" del colegio San Antonio

Las claves

Las claves Generado con IA Roban una obra creada por niños de entre 0 y 3 años en el CEIP San Antonio de Collado Villalba durante el Día Internacional de los Museos. La pieza sustraída es una reinterpretación del cuadro 'Concha' realizada con materiales reciclados, destacando su valor pedagógico y sentimental. El Ayuntamiento de Collado Villalba ha solicitado públicamente la devolución de la obra, considerada un "preciado tesoro" por su esfuerzo educativo colectivo. El robo afecta al proyecto 'Visualiza Arte', que convierte centros escolares en museos temporales mostrando versiones de grandes maestros hechas por alumnos.

Extraño robo en la Sierra de Madrid. El municipio de Collado Villalba ha denunciado formalmente el robo de una pieza artística de valor sentimental y pedagógico para la localidad.

Se trata de la reproducción del cuadro Concha, obra del reconocido pintor madrileño Gonzalo Hernández Sánchez de Ocaña 'Gonhdo', que presidía la fachada del patio del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Antonio.

La sustracción se ha producido en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos, una fecha en la que los centros educativos de la zona exponen sus trabajos al espacio público.

Lo que distingue este suceso de un hurto convencional es la naturaleza de la obra. La pieza no es un lienzo original, sino una reinterpretación a gran escala realizada íntegramente por los alumnos del primer ciclo de educación infantil, es decir, niños de entre 0 y 3 años.

Los escolares utilizaron diversos materiales reciclados para dar forma a esta versión de la popular chulapa madrileña, otorgándole un estilo colorido, optimista y moderno que buscaba fusionar la tradición castiza con la sostenibilidad ambiental.

Por eso, desde el Ayuntamiento de Collado Villalba han emitido un comunicado oficial para difundir este hecho y tratar de recuperar la pieza.

Las autoridades municipales han calificado la obra como un "preciado tesoro", no por su valor de mercado, sino por la carga de aprendizaje y esfuerzo colectivo que conlleva un proyecto de estas características en edades tan tempranas.

En la nota, invitan directamente al autor de la sustracción a devolver la obra de forma voluntaria para que pueda volver a su lugar de origen antes de que finalice el periodo de exposición.

La exhibición de esta obra forma parte del proyecto institucional ‘Visualiza Arte’, una iniciativa de la Concejalía de Cultura de Collado Villalba en colaboración directa con los centros escolares.

El objetivo del programa es que los colegios e institutos se conviertan en espacios museísticos temporales, exponiendo en sus fachadas y entradas versiones de grandes maestros realizadas por el alumnado.

En esta edición, la participación ha sido masiva, involucrando a centros como Jaime Ferrán, Antonio Machado, Rosa Chacel, Miguel de Cervantes, Enrique Tierno Galván, Miguel Delibes, Cantos Altos, Mariano Benlliure, Daniel Vázquez Díaz, El Enebral, Cañada Real, Santísima Trinidad, Peñalara, Santa María Maristas y Virgen de la Almudena. El robo en el colegio San Antonio supone, por tanto, un ataque directo a un esfuerzo coordinado que busca acercar el talento de los jóvenes artistas locales a sus vecinos.

La programación de ‘Visualiza Arte’ continúa vigente, y los vecinos de la localidad tienen de plazo hasta el próximo 1 de junio para visitar los distintos centros educativos que aún conservan sus muestras.

El consistorio ha recordado que esta es una oportunidad única para apreciar la inspiración que los jóvenes han encontrado en los grandes maestros del arte, a pesar de que el hueco dejado por la 'Chulapa' en el CEIP San Antonio permanezca, por el momento, vacío.