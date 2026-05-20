Buscan a 6.000 empleados para trabajar en bancos: ofrecen sueldos de 28.000 euros y horario hasta las 15:00 horas

Las claves

Las claves Generado con IA Randstad busca incorporar a más de 6.000 profesionales en el sector bancario en toda España, con mayor demanda en Madrid, Barcelona y Andalucía. Las vacantes están dirigidas especialmente a estudiantes universitarios y recién titulados en áreas de administración, economía o empresa, aunque no se requiere experiencia previa. Se ofrecen contratos temporales y estables, con sueldos entre 20.800 y 28.000 euros brutos anuales y horario de oficina de lunes a viernes hasta las 15:00 horas. Las funciones incluyen atención al cliente, gestión de operaciones bancarias, apoyo administrativo y comercial, y oportunidades de desarrollo profesional dentro del sector.

Randstad, la empresa de talento líder en España, ha lanzado una nueva campaña de contratación para incorporar más de 6.000 profesionales al sector bancario en todo el territorio nacional, con especial volumen de vacantes en Madrid, Barcelona y Andalucía.

Esta oportunidad está dirigida a personas interesadas en desarrollar su carrera profesional en el sector bancario, especialmente a estudiantes universitarios y recién titulados que quieran adquirir experiencia en una entidad financiera de primer nivel y conocer el funcionamiento de una oficina bancaria.

Las funciones principales del puesto incluyen la atención al cliente, la gestión de operaciones bancarias habituales y tareas de apoyo administrativo y comercial, como detectar oportunidades de venta con los clientes y potenciales.

Para optar a estas posiciones se valorará estar cursando estudios universitarios o haber finalizado una titulación superior, especialmente en áreas relacionadas con administración, economía, empresa o similares, aunque no es imprescindible contar con experiencia previa en banca. Las entidades valorarán especialmente habilidades comunicativas, orientación al cliente, compromiso y perfil comercial. También será importante contar con disponibilidad geográfica en aquellas zonas donde existen vacantes activas.

Las vacantes incluyen tanto contratos temporales para la campaña de verano como oportunidades de incorporación estable, en modalidad presencial y con un rango salarial de 20.800 a 28.000 € brutos al año.

El horario habitual de las posiciones será de oficina, generalmente de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, aunque podrá variar en función de las necesidades de cada entidad y oficina bancaria.

Los profesionales seleccionados tendrán la oportunidad de incorporarse a un entorno dinámico dentro del sector bancario, adquiriendo experiencia en atención al cliente y operativa financiera, con posibilidades de desarrollo profesional y continuidad dentro de las entidades. Además, contarán con el respaldo de Randstad, que ofrece contratación con garantías legales, firma de contratos en remoto y acceso ágil a la documentación laboral mediante herramientas digitales.

Las personas interesadas pueden consultar e inscribirse en las diferentes ofertas disponibles a través de la web y la aplicación móvil de Randstad.