Ayuso unificará la formación de los sanitarios de Madrid con una nueva plataforma digital con realidad aumentada

Ayuso durante la visita de la finalización de las obras del 12 de Octubre.

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid lanzará una plataforma digital que unifica la formación de los sanitarios en hospitales y centros de salud, incluyendo estudiantes, residentes y formación continua. La herramienta integra todo el proceso formativo, desde la planificación y seguimiento hasta la evaluación y certificación, centralizando la gestión en un único entorno. La plataforma facilitará la capacitación continua con contenidos actualizados y recorridos de realidad aumentada para familiarizarse con los centros sanitarios. El proyecto, impulsado por las Consejerías de Digitalización y Sanidad y financiado con fondos europeos, busca estandarizar la formación y mejorar la colaboración entre profesionales.

La Comunidad de Madrid ofrece a los profesionales de los centros sanitarios una nueva plataforma digital que unificará la gestión de los diferentes niveles de formación de los trabajadores de los hospitales y centros de salud, incluyendo la enseñanza de los estudiantes, la especializada, como la de los residentes, y la continua, encaminada a consolidar el desarrollo académico con los años.

Este proyecto estratégico permite gestionar en un mismo lugar y de forma integral el aprendizaje que va desde la planificación y difusión de las actividades hasta la inscripción, el seguimiento, la evaluación y la certificación de los participantes.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha comentado que la herramienta centraliza en un único entorno la tramitación integral del itinerario formativo de los especialistas, incluyendo la organización de rotaciones y las evaluaciones de los diferentes períodos de enseñanza.

Además, ofrece a los profesionales acceso a contenidos actualizados que facilitan la capacitación continua en el día a día en el abordaje de patologías concretas y nuevas técnicas quirúrgicas, entre otros muchos contenidos temáticos.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Digitalización y en cuyo desarrollo está participando la Consejería de Sanidad, garantiza que la gestión de la formación cuente con procesos normalizados y estandarizados y esté enmarcada en la normativa vigente para evitar diferencias entre los distintos centros sanitarios.

También refuerza la comunicación y la colaboración entre profesionales, al incorporar espacios digitales que facilitan el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas. A través de estos entornos, los profesionales podrán compartir información relevante y acceder a documentación y recursos actualizados, favoreciendo una mayor cohesión dentro del sistema sanitario madrileño.

La implantación de la plataforma se realizará de forma progresiva a partir de este verano, poniendo en contacto a los centros de Atención Primaria con los hospitales de referencia, por lo que se beneficiarán, especialmente los responsables de formación de los nuevos residentes que están eligiendo plaza en estas semanas y se incorporarán a su puesto de trabajo en el mes de junio.

La herramienta también permite acceder a recorridos mediante realidad aumentada para que quienes se incorporen a un nuevo centro puedan familiarizarse con las instalaciones.

La solución se alojará en el centro de procesamiento de datos de la Dirección General de Salud Digital de la Consejería de Digitalización y está financiada con fondos europeos Next Generation.