Alunizaje y persecución de película en Alcorcón: 4 ladrones roban un Media Markt y se dan a la fuga por la M-40 y la A-5

Las claves

Las claves Generado con IA Cuatro ladrones robaron una tienda Media Markt en Alcorcón mediante el método del alunizaje. Los delincuentes usaron dos coches de alta gama para empotrar uno contra la verja y acceder al local. El robo duró solo unos minutos y los ladrones sustrajeron varios teléfonos móviles antes de huir. La Policía persiguió a los ladrones por la A-5 y la M-40, pero estos lograron escapar debido a la potencia de sus vehículos.

La Policía Nacional ha informado de que esta madrugada se ha producido un robo mediante el método del alunizaje en una tienda de electrónica y tecnología situada en el parque comercial Parque Oeste de Alcorcón, desde donde luego han iniciado una huida y persecución policial hasta darse a la fuga por la M-40.

Según informa Europa Press, los hechos se han producido sobre las 3.00 horas de esta madrugada en un establecimiento de la cadena Media Markt situado en la calle Estambul de Alcorcón, informa la Policía.

El primer aviso ha sido de la compañía de vigilancia del local, que mostraba unas imágenes en las que se observan dos coches de alta gama frente a la tienda.

En las imágenes se ve cómo, de los dos coches, se bajan un total de cuatro personas que, maza en mano, revientan la luna de la tienda y, a continuación, atan una cuerda de uno de los coches a la verja metálica de cierre.

El vehículo entonces arranca y consigue tumbar el cierre para que los ladrones puedan acceder al local.

El robo apenas ha durado unos minutos, tiempo en el que los ladrones han podido coger varios teléfonos móviles y volver de nuevo al interior de los coches que les esperaban en marcha para huir del lugar.

La Policía ha iniciado una persecución por la A-5 y luego la M-40, si bien debido a la potencia de los vehículos finalmente estos han logrado escapar.