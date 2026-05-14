Lars Larsen, el danés que fundó la tienda de muebles que ya compite con Ikea: su imperio de 184 tiendas en España

Las claves

Las claves Generado con IA Jysk, la cadena danesa fundada por Lars Larsen en 1979, cuenta ya con 184 tiendas en España y planea abrir 75 nuevas sucursales entre 2026 y 2028. La estrategia de Jysk en España se centra en Madrid, con aperturas de tiendas urbanas más compactas y ubicadas en zonas de alto tránsito comercial. La compañía apuesta por combinar la expansión física con inversiones en tecnología y logística, además de desarrollar su canal online y una línea B2B para profesionales. Jysk compite con Ikea gracias a su oferta de muebles y productos para el hogar a precios competitivos, con diseño escandinavo y una fuerte orientación al cliente.

Amueblar una casa en Ikea podría tener los días contados: Jysk, la cadena danesa de mobiliario, descanso y decoración, acelera su expansión en España con Madrid en el centro de su estrategia.

La empresa, fundada en 1979 en la ciudad de Aarhus por Lars Larsen, busca ganar presencia en las grandes áreas metropolitanas españolas y abrir nuevas tiendas en la capital y en otros puntos del país. Lejos queda el remoto año 2009 cuando la compañía abrió su primera tienda en Cartagena.

Pero en la actualidad sus números hablan por sí solos. Según informan en su página web, cuentan con 184 tiendas en España y continúan avanzando hacia su objetivo de abrir 75 nuevas sucursales entre 2026 y 2028.

Y este plan tiene impacto en Madrid, ya que Jysk busca reforzar su presencia dentro del anillo de la M-30 en los próximos años y trabaja en la apertura de nuevas tiendas a pie de calle en zonas de alto tránsito comercial.

La idea pasa por adaptar el formato a locales urbanos más compactos que sus grandes superficies, pero con una oferta suficiente para cubrir la mayor parte de las compras del día a día para el hogar.

Logo de Jysk.

De hecho, Madrid ya cuenta con varias tiendas: Jysk Las Rejas, en la capital; la tienda del complejo Oasiz Madrid, en Torrejón de Ardoz; y la de Imagina, en Getafe. Estas aperturas forman parte de una expansión que combina parques comerciales, centros a las afueras y, cada vez más, formatos urbanos.

Por otro lado, en su nueva hoja de ruta internacional, Jysk combina la apertura de establecimientos en grandes ciudades europeas con inversiones en tecnología y comercio digital, con el objetivo de acercarse a clientes que viven y trabajan en entornos metropolitanos. Madrid figura entre las plazas prioritarias junto con otras capitales como Barcelona, Dublín o Ámsterdam.

El crecimiento no se limita a la Comunidad de Madrid. En España, Jysk maneja un plan para sumar decenas de establecimientos en los próximos años y acercarse al objetivo de las 300 tiendas en la península ibérica.

La compañía acompaña estas aperturas de inversión en logística y almacenamiento, con el fin de reducir plazos de entrega y sostener el incremento de volumen. A ello se suma la creación de cientos de empleos asociados tanto a las nuevas tiendas como al refuerzo de sus estructuras centrales y de distribución.

La historia de la marca ayuda a entender ese ritmo de expansión. Lars Larsen fundó Jysk en Dinamarca con una propuesta sencilla: muebles y productos para el hogar a buen precio, con estética escandinava y fuerte orientación al cliente.

Con el tiempo, el grupo ha pulido un modelo basado en un surtido amplio, precios competitivos y tiendas que combinan hogar, descanso, textil y decoración. Esa fórmula le ha permitido ganar terreno en mercados donde el consumidor busca equipar la casa sin asumir el ticket medio de otros operadores.

La nueva tienda low cost que arrasa en Madrid: al lado de La Moraleja, tiene 45.000 metros cuadrados y parece una selva

El negocio también ha evolucionado hacia el entorno profesional. Jysk ha desarrollado una línea dirigida a hoteles, restaurantes, oficinas y otros clientes corporativos, a los que suministra mobiliario y equipamiento aprovechando sus operaciones de retail y su infraestructura logística.

Esta vía B2B se suma al canal físico tradicional y al comercio online, configurando una estrategia multicanal que refuerza las economías de escala del grupo.

En un mercado del mueble y la decoración en el que el universo Ikea marca desde hace años la referencia, Jysk busca abrirse hueco con una propuesta diferente, flexible y urbana.