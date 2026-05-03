Ya está listo para entrar en vigor: los autónomos y microempresas recibirán una ayuda de 150.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ha lanzado un nuevo paquete de ayudas para microempresas y autónomos, con subvenciones de hasta 150.000 euros. Los negocios beneficiarios deben tener al menos tres años de antigüedad, un máximo de nueve empleados y operar íntegramente en la región. Las ayudas podrán financiar hasta el 50% de los costes de expansión, incluyendo contratación, reformas de locales, apertura de nuevos establecimientos y compra de material. La gestión y verificación de las ayudas será realizada por la Cámara de Comercio de Madrid, y la inversión total prevista es de cinco millones de euros.

La Comunidad de Madrid ha creado un nuevo paquete de ayudas para las microempresas y autónomos. Este nuevo plan puede llegar hasta los 150.000 euros y su objetivo es impulsar el desarrollo y el crecimiento de este tipo de negocios.

Esta nueva línea de ayudas solo podrá activarse para todos aquellos comercios que estén radicados en la Comunidad de Madrid. Dicho plan de retribuciones fue creado el pasado miércoles 29 abril de 2026 por el Consejo de Ministros autonómico.

En total, la inversión que esta preparando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alcanzará los cinco millones de euros con el fín de que los beneficiarios por esta nueva subvención puedan solicitarla una vez se confirme en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Por tanto, en cuanto a los requisitos que se deben obtener para solicitar el nuevo plan de ayudas, la Comunidad de Madrid ha dictaminado que solo podrán acceder a la misma los negocios con al menos tres años de antigüedad, que tengan nueve empleados como máximo y que desarrollen íntegramente su actividad en la región.

Por otra parte, este nuevo paquete de incentivos podrá ser reclamado por todos los autónomos. En la Comunidad de Madrid hay aproximadamente 442.000 trabajadores dados de alta y, en palabras del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, se tiene previsión de alcanzar el mayor número de autónomos y microempresas posibles hasta la fecha.

Además, según García Martín, estas ayudas que ha conseguido implementar la Comunidad de Madrid son pioneras hasta la fecha. También se tiene intención que dichas subvenciones puedan financiar hasta el 50% de los costes de expansión empresariales.

En cuanto a la cantidad otorgada por la región para dichas retribuciones, se estima que pueden llegar a alcanzar los 150.000 euros para los planes de crecimiento de los negocios. No obstante, cabe destacar que si la ayuda no llega a los 70.000 euros, esta podría abonarse en un único pago en el momento en el que se publique la resolución con el fin de ayudar a la oxigenización del sistema y garantizar la liquidez de los comercios.

Esta nueva línea de ayudas podrá ser utilizada para financiar la contratación de nuevos empleados, obras para ampliar o transformar los locales donde se desarrollen sus negocios, la apertura de nuevos establecimientos o la compra de nuevo material empresarial.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que la adjudicación y gestión de dichos fondos dependerá exclusivamente de la Cámara de Comercio de Madrid. Dicha institución se encargará de verificar los planes de negocios, la recepción de las ayudas y el seguimiento de dichas retribuciones.

Para la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este nuevo paquete de ayudas se ha impulsado con el propósito de poder consolidar a la región como la mejor para emprender en España.