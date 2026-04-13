Julio asestó "20 puñaladas" a David y no se descarta que usara un cristal: "No se localiza el arma ni su móvil ni su ropa"

Julio será evaluado por un forense para determinar su imputabilidad, mientras la investigación se centra en su historial psicológico y motivaciones.

No se ha localizado aún el arma blanca, el teléfono móvil ni la ropa original de Julio, lo que dificulta reconstruir su recorrido tras el crimen.

La Guardia Civil investiga el móvil del crimen, considerando que el rechazo de David a una relación sentimental con Julio fue el detonante del ataque.

Julio, un joven de 23 años con autismo, asesinó a David, de 11 años, con más de 20 heridas cortantes en un centro cultural de Villanueva de la Cañada.

Julio solía hacer dibujos góticos en la Plaza de España de Villanueva de la Cañada. Este joven peruano, de 23 años, con Trastorno del Espectro Autista, aguardaba allí la llegada de los niños para jugar con ellos y pedirles su amistad. Pero a David, de 11 años, lo acabó eligiendo como su novio y el rechazo lógico del menor a una relación sentimental le costó la vida.

Es la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil, aunque fuentes cercanas a la investigación subrayan a EL ESPAÑOL que les llama la atención la violencia y la planificación con la que aparentemente actuó Julio tanto antes como después de atacar a David, en el aseo del Centro Cultural La Despernada, a pesar de ser un joven con autismo.

"No se localiza el arma blanca con la que atacó al niño y tampoco aparece el móvil del detenido", tal y como revelan las citadas fuentes. La geolocalización de un teléfono es fundamental en cualquier homicidio, para reconstruir los pasos de su autor, y parece que la discapacidad intelectual de Julio no le impedía ser consciente de semejantes detalles.

"El chico no dice nada". "No suelta nada". "Estamos buscando el arma de marras, algún útil con sangre, pero no sabemos si es un punzón, un destornillador, un cuchillo, incluso se valora que usó un cristal".

"Un autista puede tener un brote y romper algo, pero no va a hacer un daño así", según subrayan estas fuentes próximas al caso. "El ataque fue una salvajada". "A falta de lo que determine la autopsia, estamos hablando de más de veinte heridas entre cortes y puñaladas, repartidas por la parte frontal del cuerpo y la espalda del niño".

El avance del informe del Instituto Anatómico Forense concretará el número de heridas inciso-contusas que presentaba el pobre David. También determinará el tipo de arma blanca que usó Julito -como le llaman sus padres- para cometer un ataque tan atroz sobre un chiquillo indefenso, dentro del aseo del centro cultural, durante la tarde del jueves.

La Guardia Civil inspeccionando la zona del ataque mortal en Villanueva de la Cañada (Madrid).

"El detenido puede tener una tara del 71% por su autismo". "Pero no cuadra". Todo ello, debido a que tenía cortes en las manos y cuando fue arrestado en el Hospital Rey Juan Carlos, su ropa no tenía restos de sangre porque se había cambiado. "No aparece el arma blanca, no aparece el móvil y no aparece ni la ropa que llevaba puesta el jueves".

De momento, la investigación de la Policía Judicial está lidiando con unas condiciones de trabajo similares a las de un asesinato planificado, a pesar de que el sospechoso es un veinteañero con Trastorno del Espectro Autista. "Se han enviado unas prendas de ropa al laboratorio para analizarlas, para confirmar con reactivos si hay restos de sangre".

La Guardia Civil ha desarrollado batidas con 100 agentes y perros especializados en detectar restos biológicos, para dar con el arma blanca y con el teléfono del asesino, pero por ahora no hay nada ni en el domicilio familiar de Julio B. C. ni en la casa de su tía a la que acudió tras matar a David.

Los alrededores del Centro Cultural La Despernada se han analizado al milímetro, en círculos concéntricos, cuyo radio de acción se ha ido ampliando, desde la zona del ataque, en el aseo, hasta el parque exterior donde la madre de David esperaba junto a su bebé y su hija, a que su hijo saliera de la clase de Inglés que arrancó a las 18.30 horas del jueves.

Incluso se ha inspeccionado el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles al que acudió Julito acompañado de un familiar, bien de su tía o de sus padres, tras atacar brutalmente a David. Ni rastro del arma blanca ni del móvil para geolocalizar a Julio y reconstruir el recorrido que hizo para llegar al centro cultural, huir a casa de su tía y llegar al centro médico.

"La familia de Julio no colabora. Tras el ataque al menor, parece que Julio llamó a su madre o a su padre, pero estaban trabajando y se marchó a casa de una tía suya. Una persona sin una discapacidad intelectual, hace un camino normal, pero una persona con autismo, si se puso a analizar la situación: ¿Qué recorrido pudo hacer? ¿Dónde tiró el móvil? ¿En qué lugar tiró el arma?"....

De momento, Julito ingresó este domingo en prisión, tras pasar 72 horas ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. Una portavoz del Instituto Armado confirma que sufrió "un brote" -como motivo del ingreso-.

El Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles donde se produjo la detención.

La Policía Judicial "ha solicitado su historial clínico", según remarca esta portavoz oficial, con el objetivo de "analizar todos sus antecedentes" a nivel psicológico.

Por ahora, ya ha prestado declaración Gabriel, el padre del difunto David, así como María y Julio, los padres del homicida, Julito.

También han declarado la hermana del joven peruano y la tía a cuya casa acudió tras el asesinato. Este fin de semana, agentes de paisano seguían inspeccionando Villanueva de la Cañada, palmo a palmo, para localizar el arma blanca y el teléfono móvil de Julito.

"Aún no está reconstruido [al cien por cien] el recorrido que el detenido hizo ese día". "Esa es la pregunta, cómo llegó Julio al Centro Cultural La Despernada y al Hospital Rey Juan Carlos porque la Plaza de España que frecuentaba se encuentra alejada". "No se sabe de dónde venía Julio ni a dónde fue porque no se encuentra su teléfono".

Lo que tiene claro la Policía Judicial es que Julito, de 23 años, aquella tarde del jueves 9 de abril, "acudió ex proceso [a propósito] para buscar a David", pertrechado con un arma blanca, para atacarle dentro del aseo del Centro Cultural La Despernada. "Es muy gore".

La Policía Judicial parece tener claro el presunto móvil de este ataque que ha conmocionado a todo el país, ya que su víctima es un niño indefenso, un estudiante sobresaliente de sexto de Primaria del Colegio Santiago Apóstol, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos, que destacaba como portero del CD Villanueva de la Cañada y que en unos días cumpliría 12 añitos.

"David era muy buen niño y parece que Julio le daba pena y jugaba con él, hasta que Julió empezó a decir en un par de ocasiones que era su novio", tal y como exponen fuentes próximas a la investigación. "Eso le generaba a David un poco de ansiedad y lloraba porque es un niño".

"Un niño de 11 años no utiliza el término novio ni novia, solo entiende el amor de una madre y de un padre". "De forma que el menor le dijo a Julio que hasta ahí había llegado y este se puso hostil".

Gabriel, en una imagen junto a su difunto hijo, David, su esposa, y sus otros dos hijos. Cedida

Tales consideraciones de la Guardia Civil cuadran con la versión ofrecida por Gabriel, el padre de David, en una entrevista concedida en exclusiva a EL ESPAÑOL. De hecho, el cabeza de familia sostiene que a su hijo lo mató Julio porque le dijo hace unas semanas que le retiraba su amistad, por haber mentido diciendo que era su novio.

"Julio ha matado a mi hijo porque no quería seguir siendo su amigo". "Ese chico le decía a otros niños que David era su novio y cuando mi hijo se enteró, le dijo que estaba mintiendo y que dejarían de ser amigos", tal y como relataba Gabriel en esa entrevista. "Le dio una carta como de amor a mi hijo y le dijo que le quería".

El padre del difunto David también recalcaba que Julito solía frecuentar la Plaza de España, presentándose a los niños como un chico menor de edad que buscaba la amistad de los niños porque los adolescentes le acosaban y le pegaban por ser autista, motivo por el cual no tenía amigos.

"Nos quedamos en shock cuando la Guardia Civil nos dijo que tenía 23 años. Julio contaba a los padres que tenía 15 años, que le hacían bullying". "Por eso le acogimos. No censuramos esa amistad porque, como padre, yo querría que mi hijo tuviera amigos. Nos pusimos en el lugar de esa familia que tenía un niño con autismo. No queríamos que se sintiera mal".

Estas afirmaciones han sido corroboradas por los investigadores sobre el terreno, recabando testimonios en la Plaza de España, a la que solía acudir el veinteañero peruano. "Julio estaba en la Plaza de España, dibujando en un banco, se acercaba a un niño y le presentaba a otro porque los niños son inocentes y no aprecian la maldad".

El protagonista de este terrible asesinato, el peruano Julio (2003) será evaluado por un forense para valorar su imputabilidad y si debe ingresar en una prisión -o en un centro psiquiátrico-. De modo que este diario se ha puesto en contacto con Ana Villarubia, psicóloga forense, con experiencia en procesos judiciales, evaluando rasgos de la personalidad.

"El Trastorno del Espectro Autista no está necesariamente reñido con el coeficiente intelectual que mide lo más objetivamente posible la inteligencia", tal y como advierte la conocida psicóloga. "Muchas veces, un coeficiente intelectual alto da más cuenta de una forma de pensamiento obsesiva que de una alta capacidad en sí misma".

Dibujos de Julio. El primero, sobre Frankenstein, el segundo, un grupo de niños con Julito en el centro, y el tercero, 'El Conde de Montecristo' frente a un ángel castigador.

Julio sabía tocar la guitarra, leía mucho, escribía bien y hacía unos dibujos que estaban al nivel de un cómic. De hecho, la mayoría de ellos eran góticos, como uno donde supuestamente se representa a sí mismo como una versión de 'El Conde de Montecristo', frente a la figura de un ángel castigador en una cripta.

También resultan llamativas otras dos ilustraciones. Una donde presuntamente se representa de espaldas, junto a niños de Villanueva de la Cañada, o uno de 'El Batman que ríe', publicado en inglés en su cuenta de Instagram, con el título: The Batman who laughs. Se trata de Bruce Wayne convertido en villano, tras ser infectado por una toxina del Joker que lo convierte en un asesino con una sed de sangre insaciable.

- ¿Qué opina usted de esas ilustraciones?

- Ana Villarubia: Es la representación que él hace de sí mismo. Lo que hace es reflejar su visión acerca de la forma en la que cree verse, así como una versión más idealizada o proyectada, es decir, como aquella en la que ansiaría verse, además de la manera en la que se puede negar o rechazar a sí mismo. Esos dibujos son tan introspectivos como proyectivos.

- ¿Y eso qué significa?

- Pues que reflejan tanto su mundo interno como sus sentimientos, reflejados en algunos personajes, así como aquellos sentimientos deseados o proyectados en otros personajes, incluso los sentimientos rechazados: quien no quiero ser.