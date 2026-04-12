Ya ha entrado en vigor: los mayores de 23 años que vivan con sus padres pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha ampliado la edad para solicitar el Ingreso Mínimo Vital a jóvenes de 23 a 29 años que vivan con sus padres y cumplan ciertos requisitos. Para acceder a la ayuda, los solicitantes no pueden estar casados ni tener pareja de hecho, y deben residir en España; existen excepciones por violencia de género, separación o divorcio. La medida busca reducir el riesgo de pobreza entre los jóvenes sin apoyo familiar, aunque ha generado debate y críticas por parte de algunos expertos. El abogado Miguel Orellana critica la ampliación, argumentando que podría fomentar la dependencia estatal y propone como alternativa eliminar cuotas e impuestos para jóvenes menores de 30 años.

El Gobierno ha ampliado la edad de acceso del Ingreso Mínimo Vital. Gracias a esta nueva regulación, jóvenes desde los 23 hasta los 29 años podrán solicitar este recurso siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos económicos y de convivencia.

El objetivo de esta ampliación se basa en reducir el riesgo de pobreza y apoyar a todas aquellas personas que no cuentan con suficientes ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta ayuda ha servido a 2,4 millones de personas y a 800.000 hogares, entre los cuales se encontraban un millón de niños y adolescentes.

Por tanto, los requisitos que deben cumplir los jóvenes entre 23 y 29 años para obtener el Ingreso Mínimo Vital son diversos. En primer lugar, podrán optar aquellos que vivan con una familia diferente a la suya, es decir, sin un parentesco, siempre y cuando puedan demostrar que llevan viviendo así durante los dos años anteriores. Además, deberán residir obligatoriamente en España.

Otro de los requisitos reside en las parejas de los solicitantes. No se podrá acceder a esta ayuda si se está casado o si se tiene una pareja de hecho. Sin embargo, la ayuda si está permitida para aquellas personas que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio. También habrá excepciones para quienes hayan tenido que dejar su hogar por violencia de género, separación o divorcio.

También, para todas aquellas personas que tengan más de 30 años y quieran acceder a esta ayuda, deberán demostrar que durante el año previo a la solicitud su domicilio no ha sido el mismo que sus padres o tutores, siempre y cuando no hayan fallecido.

Desde el Ministerio, esta ampliación responde ante la necesidad de responder ante la realidad que sufren muchos jóvenes que no tienen opción de independizarse y están fuera de toda ayuda porque no tienen el apoyo de familiares.

No obstante, esta ampliación también ha levantado un cierto debate. Numerosos perfiles se han mostrado en contra de alargar los años de los solicitantes. Uno de los perfiles que se ha opuesto con más rotundidad a esta medida es el abogado bancario Miguel Orellana.

El letrado ha subido un vídeo en sus redes sociales de TikTok donde arremete contra esta medida, alegando que conceder una paga estatal a un jóven de 23, 24 o 25 años es condenarlo a depender de por vida del Estado.

Para el abogado, promover estas medidas es un problema ya que defiende que no soluciona un problema, sino que lo perpetúa al no proporcionar herramientas para generar sus propios ingresos y construir un proyecto vital autónomo.

Además, para Orellana este apoyo representa un problema para las personas que, según sus palabras, sí necesitan una ayuda. "A personas con algún tipo de incapacidad o en situación de vulnerabilidad extrema. A esas personas hay que ayudarles al margen del Ingreso Mínimo Vital".

Por otra parte, el experto propone una alternativa para ayudar a los jóvenes. Según su opinión, todos los jóvenes menores de 30 años deberían estar exentos de pagar la cuota de autónomos o cualquier tipo de impuesto vinculado a la actividad económica.

Todo ello ha generado que, para el letrado, se esté produciendo una mayor fuga de cerebros hacia otros lugares fuera de España, defendiendo que fuera del país hay más oportunidades donde no se verán tan asfixiados de cargas tributarias: "Imagínate que tú eres youtuber y empiezas a ganar dinero. ¿Por dónde tiene que irse? A Andorra".

Tanto la opinión del Ministerio como la de Miguel Orellana representan dos polos opuestos de una misma medida. Mientras tanto, la versión oficial sigue siendo la misma y todos los jóvenes entre 23 y 29 años que cumplan dichos requisitos podrán acceder a esta ayuda.