La hazaña de Jorge Díaz-Rullo, el madrileño que ha escalado 'Café Colombia': es una de las cinco rutas más duras del mundo

El logro refuerza la apuesta del Equipo Sputnik por la investigación y el desarrollo de la escalada deportiva.

La vía, de 30 metros y sin apenas reposos, se caracteriza por tener 20 bidedos extremadamente exigentes y una dificultad propuesta de 9c.

Díaz-Rullo dedicó casi 250 días de trabajo a lo largo de más de cuatro años para culminar este proyecto, que representa el mayor reto de su carrera.

Jorge Díaz-Rullo ha encadenado la vía "Café Colombia" en Margalef, considerada una de las cinco rutas de escalada más difíciles del mundo.

El escalador del Equipo Sputnik Jorge Díaz-Rullo ha logrado el encadenamiento de “Café Colombia”, una línea de la máxima dificultad que se encuentra en la zona de Margalef (Tarragona), culminando así un proyecto de larguísimo recorrido que lo ha mantenido volcado en esta vía durante casi 250 días de trabajo repartidos a lo largo de más de cuatro años.

Aunque la vía todavía no cuenta con una graduación confirmada (ya que ningún otro escalador ha conseguido resolverla), todo apunta a que nos encontramos ante una de las cinco rutas más duras del mundo y que su graduación difícilmente va a bajar de 9c (el top de la graduación mundial). Jorge acumula en su historial 102 vías de noveno grado, entre ellas ocho 9b, dos 9b/b+, dos 9b+ y ahora “Café Colombia”.

Con mucha diferencia esta última es a la que ha dedicado más esfuerzo y dedicación. “La vía es muy dura y me ha llevado a otro nivel de exigencia inimaginable en todos los sentidos, nada comparable a lo que he vivido anteriormente en los 9b y 9b+ que he hecho anteriormente”, asegura Jorge. “Tengo la sensación de que podría ir más allá del 9c, pero no tengo referencias reales para valorarlo. Por eso he decidido proponer 9c: creo que es lo más sensato y honesto”.

Un proyecto de fondo

“Café Colombia” representa la culminación de un proyecto de largo recorrido en Margalef, una de las zonas de referencia mundial de la escalada deportiva. Durante este tiempo, Jorge Díaz-Rullo ha dedicado cientos de jornadas a resolver las secuencias de la vía, ajustar métodos y esperar las condiciones adecuadas para completar sin caídas la línea de máxima dificultad.

En los 30 metros de recorrido de “Café Colombia”, existen 20 bidedos (agarres en los que solo caben dos dedos, en la mayoría apenas entra una falange). No existen reposos, tan solo una pequeña parada en una regleta (pequeño saliente plano de un centímetro) antes de la última sección.

Perseverancia

Miembro del Equipo Sputnik –un proyecto multidisciplinar donde conviven científicos con deportistas de alto rendimiento–, Jorge Díaz-Rullo ha afrontado este proyecto con una combinación de constancia, método y compromiso sostenido en el tiempo. Para lograrlo, ha contado con el acompañamiento de sus entrenadores, Ekhiotz Alsasua y Pedro Bergua, así como con el apoyo del servicio de fisioterapia de Sputnik Salud.

Con el encadenamiento de “Café Colombia”, Jorge Díaz-Rullo culmina el proyecto más ambicioso de su trayectoria y refuerza la apuesta de Sputnik Climbing por el rendimiento, la investigación y el desarrollo de la escalada.

“Antes de dar el pegue no sentí nada especial, ni siquiera imaginaba que iba a ser ese día. Pero escalando me sentí increíble físicamente, como si todo fluyera. Fueron los cuatro minutos de escalada de mi vida”, concluye Díaz-Rullo.