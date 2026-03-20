Un joven de 24 años en estado grave tras ser tiroteado en el hombro mientras andaba por una calle de Tetuán

La Policía investiga el caso y revisa las cámaras de seguridad de la zona para identificar al autor del disparo.

La víctima, de origen dominicano, fue trasladada al hospital La Paz en estado grave pero estable.

El agresor, que iba en bicicleta o patinete, disparó y huyó del lugar tras el ataque.

Un joven de 24 años fue herido gravemente de un disparo en el hombro mientras caminaba por la calle Almansa, en Tetuán.

Un joven de 24 años ha sido herido de un balazo en el hombro izquierdo durante la tarde de este viernes en el barrio de Tetuán, según informa un portavoz de la Policía Nacional.

Las citadas fuentes informan de que el suceso se ha producido hacia las 15.30 horas a la altura del número 11 de la calle Almansa.

Al parecer, la víctima, de origen dominicano, estaba andando por la calle cuando el agresor, montado en una bicicleta o en un patinete, ha descerrajado el disparo y se ha escapado.

#Agresión con arma de fuego en calle Almansa, #Tetuán@SAMUR_PC traslada grave a hospital a un varón joven que presenta una herida de arma de fuego en un hombro.@policia se ha hecho cargo de la investigación. pic.twitter.com/FqG1VLTjfp — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) March 20, 2026

Fuentes de Emergencias Madrid informan de que la víctima ha sido trasladada a La Paz con pronóstico grave pero estable.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) para esclarecer los hechos y dar con el autor de este ataque con arma de fuego.

Este suceso se ha producido en las proximidades de la calle Almansa con la calle Topete, una zona en la que años atrás los vecinos han denunciado inseguridad.

En estas calles hay un total de 19 cámaras, 10 de ellas en calle Topete y una de ellas que hace esquina con Almansa, el punto 'caliente' de inseguridad.

Ahora, estos dispositivos serán clave para localizar al autor de los disparos que se ha dado a la fuga.