Gio Marbella, conductor de VTC: "Hay meses que he llegado a ganar 5.000 euros, pero la media suelen ser 4.000 €"

Las claves nuevo Generado con IA Gio Marbella, conductor de VTC y creador de contenido en TikTok, afirma que su media de ingresos mensuales suele ser de 4.000 euros, alcanzando hasta 5.000 euros algunos meses. El conductor destaca que la facturación depende en un 50% de factores personales (horas y zonas elegidas) y en otro 50% de la demanda de clientes y la aleatoriedad de los viajes asignados por la aplicación. La calidad y el tipo de trayecto influyen mucho en las ganancias, siendo más rentable hacer viajes largos y en zonas de alta demanda, aunque los conductores no pueden elegir sus viajes. Gio aconseja aceptar todos los viajes y recomienda centrarse en zonas activas, pero advierte que no siempre la mayor demanda implica trayectos más lucrativos.

Muchas personas teorizan acerca de las condiciones laborales que tienen los conductores de VTC. A menudo se preguntan acerca de sus sueldos, incentivos, e, incluso, sobre las horas trabajadas. Numerosos usuarios que alegan estar vinculados a empresas de VTC aprovechan sus redes para promover el presunto éxito y las ganancias a partir de este trabajo.

Sin embargo, Gio Marbella, un usuario de TikTok con 18.500 seguidores, ha dado a conocer su visión personal a raíz de esta problemática, matizando que este trabajo está descompensado: "Es un trabajo injusto porque tu facturación depende en un 50% de tí, de las zonas en las que te muevas y las horas que le eches pero el otro 50% depende de terceros y de la demanda de clientes que pidan un viaje cuando estes conectado".

Además, otro factor diferencial es la calidad de los propios viajes. Según el creador de contenido, la importancia de las ganancias se basa, en gran parte, del tipo de trayecto que se realice: "No es lo mismo un viaje de 6 euros que un viaje de 20".

La elección de los viajes no depende de los conductores, es la propia aplicación la que elige el viaje que cada usuario tiene que realizar de forma totalmente aleatoria. Por tanto, los trayectos más largos que se realicen en los días más demandados marcan mucho la diferencia.

El día con más activación es el sábado, concretamente durante el turno de noche. Por ello, Gio alega la diferencia salarial que pueden tener dos conductores durante el mismo turno: "Si en el sábado noche te haces el turno desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana del domingo y solo te llegan viajes pequeños de personas que van de su casa a la discoteca con unas ganancias de 5 o 6 euros, va a haber otro compañero que tenga 3 o 4 viajes de 20 euros. El tiempo de trabajo será el mismo pero el beneficio no, y eso es injusto".

No obstante, el consejo que lanza es aceptar todos los viajes sean del precio que sean: "Lo recomiendo porque es mejor ganar eso que cancelarlos todos esperando a un trayecto con unas ganancias mayores pero que puede no llegarte nunca porque no eliges tus propios viajes".

Otro de los consejos de Gio reside en saber en que lugares aplicar sus viajes: "Es muy importante elegir las zonas de mayor activación, las que tienen más demanda". Pero, pese a ello, advierte: "Que sea una zona de mayor demanda no significa que sean viajes mejores. Te pueden tocar tanto viajes de 30 euros a las afueras de Madrid como otro a 6 minutos de donde estas".

En cuanto al mito de las ganancias, añade que ha tenido meses muy buenos pero no son ganancias regulares: "Ha habido meses que he llegado a ganar 5.000 euros, pero la media suelen ser 4.000 euros. Recomiendo hacer esa cantidad y no pensar en el algoritmo".