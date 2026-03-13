Cortes en las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid por el descarrilamiento de un tren de mercancías en Guadalajara

Andén de un tren de cercanías en la estación Almudena Grandes-Atocha Cercanías, en una fotografía de 2023. Fernando Sánchez Europa Press

El descarrilamiento de un tren de mercancías que cubre la ruta entre Azuqueca de Henares y Guadalajara ha obligado a interrumpir la circulación de trenes en ese tramo en las líneas de la red de Cercanías de Madrid C-2, C-7 y C-8, con servicio alternativo de autobús.

La incidencia se ha originado sobre las 11.55 horas cuando el último vagón de un tren de mercancías que circulaba entre Azuqueca y Guadalajara, en dirección hacia Madrid, ha sufrido la salida de un eje a la salida de la estación de Azuqueca.

Como consecuencia de ello, ha quedado detenido en ese tramo, afectando también a la circulación por la otra vía, han explicado a Europa Press fuentes de Adif.

Debido a ello, las líneas de la red de Cercanías de Madrid C-2, C-7 y C-8, en ambos sentidos, han sufrido demoras, detenciones y han visto variado su recorrido habitual, iniciando y finalizando su trayecto en la estación de Azuqueca.

Desde Renfe han apuntado que se ha movilizado al personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible.

Además, se establece un servicio alternativo de autobuses entre las estaciones de Azuqueca y Guadalajara hasta que se pueda solucionar la incidencia.