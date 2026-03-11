Encuentran el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

El lago de la Casa de Campo. Ricardo Rubio / Europa Press

El cadáver de un hombre ha sido encontrado la tarde de este martes flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, las primeras hipótesis apuntan a que el fallecido podría haber sufrido algún problema de salud mientras practicaba deporte, ya que no presentaba signos de violencia y vestía ropa deportiva. Aun así, se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia.

El hallazgo se produjo después de que varias personas que paseaban por la zona alertaran a la Policía Nacional al observar a un hombre de mediana edad, entre unos 40 y 50 años, flotando en el lago del parque, a la altura del paseo de María Teresa, según ha adelantado el diario El Mundo.

Se trata de una zona del estanque madrileño en cuya área se practica kayak polo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos y Emergencias de la capital, que procedieron a rescatar el cuerpo del lago.

Además, según han podido confirmar a Madrid Total fuentes de la Policía Nacional, no se está investigando la muerte al no estar registrada como un hecho violento. Por lo tanto, siguen a la espera de los resultados de la autopsia.