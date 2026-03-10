Un hombre se atrinchera en Madrid con un arma blanca y amenaza con arrojarse al vacío tras discutir con los vecinos

La Policía Nacional trata de convencer y tranquilizar al hombre que, al parecer, tiene una catana.

Los negociadores de la Policía Nacional tratan de convencer y tranquilizar a un hombre que esta tarde, con una arma blanca en mano -al parecer una catana- se ha atrincherado en una vivienda del sexto piso del barrio madrileño de Retiro.



Fuentes policiales han indicado a EFE que el hombre amenaza con arrojarse al vacío después de haber mantenido una discusión con vecinos, que han sido desalojados.



El suceso ha ocurrido en la calle Narciso Serra, que ha sido cortada al tráfico y en la que se encuentran, además de los negociadores de la Policía, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del cuerpo, el Samur-Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento.



Los servicios de emergencia han dispuesto colchonetas por si los negociadores no logran disuardirle.

