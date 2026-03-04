Jaime Campos ha formado a la mejor MIR de la historia en su academia: "Las preguntas del test salen de nuestros libros"

La preparación personalizada, el apoyo de tutores y la organización del estudio han sido claves para el destacado rendimiento de Bianca y otros alumnos de la academia.

La academia AMIR, fundada por Jaime Campos, basa su éxito en el uso de tecnología, cercanía con el alumno y materiales actualizados que inspiran las preguntas del propio examen.

Bianca estudió Medicina en la Universitat Rovira i Virgili, accediendo con 34 años y compaginando estudios y trabajo, y se preparó en la academia AMIR.

Elena Bianca Ciobanu Selaru, de origen rumano y 41 años, ha logrado el puesto número 1 en el examen MIR con 188 respuestas netas sobre 200 preguntas.

Los alumnos que se examinaron el pasado mes de enero del examen de Médico Interno Residente ya conocen los resultados de la prueba. Y el puesto número 1 lo ocupa una mujer de origen rumano: Elena Bianca Ciobanu Selaru.

Ella obtuvo 192 aciertos y 8 fallos, un total de 188 respuestas netas sobre 200 preguntas. Unos resultados, que a pesar de ser provisionales, le auguran a Bianca una prometedora carrera dentro del campo de la medicina. De confirmarse, el suyo sería uno de los mejores resultados de toda la historia de la prueba.

Pero lo cierto es que hay una gran historia de esfuerzo y dedicación detrás de su resultado. Bianca tiene 41 años. Estudió Medicina en Reus, en la Universitat Rovira i Virgili.

Su nota media universitaria no alcanza el siete. Empezó la carrera en 2018, cuando ya tenía 34 años, accediendo a través de la prueba para mayores de 25. Durante años compaginó los estudios con el trabajo.

Bianca estudió la oposición en la academia AMIR, con sedes en toda España. Su fundador, Jaime Campos, cuenta a Madrid Total el secreto del éxito de sus academias y qué supone haber formado a una de las mejores estudiantes de la historia del examen.

"AMIR nació en 2006 y su filosofía pedagógica está basada en dos pilares: el uso de la tecnología, ya que tenemos simulacros y clases online. El ADN digital se ha mantenido siempre y por ejemplo ahora, con la aparición de la IA, la hemos entendido como algo que podía ser beneficioso para nuestros estudiantes", relata Jaime Campos.

El otro pilar sobre que se cimenta la filosofía pedagógica es "la cercanía y la proximidad": "Como médico que ha hecho el MIR eso me parece fundamental. Cuidamos detalles de acompañar al alumno en todos los meses de la preparación ya que este va a ser el examen más difícil al que se va a enfrentar un médico".

De este modo, para este médico "tener un tutor" que "ayude en el estudio, organice el calendario" y que "cuide de la salud mental" del aspirante "es clave".

"a pesar de haber otros centros, AMIR se ha posicionado muy bien y otros centros se han adaptado a lo que hemos hecho. El ejemplo claro de ello es el uso de la tecnología o dar clases a distancia. Cuando llegó el Covid, nosotros ya estábamos preparados para algo así", cuenta Jaime Campos.

Para este médico la "técnica de examen" es otro punto importante: "Se debe dominar la metodología tipo test y dominar las dudas. Para ello hay que estudiar y entrenarse. También se deben priorizar los temas y aprender qué es importante, ya que los estudiantes de medicina tienden a estudiarlo todo, cosa que es imposible".

Por otro lado, Jaime Campos cuenta que los materiales que se usan en AMIR también suponen una de las claves del éxito. "Los autores de las preguntas usan nuestros materiales para hacer preguntas ya que nuestros libros todos los años se actualizan", cuenta.

Bianca, la número 1

Jaime Campos cuenta que es todo "un orgullo y un honor" poder acompañar a todos los alumnos que se preparan para la prueba: "El MIR es un examen justo ya que es igual para todos. Algunos alumnos que no han tenido un gran expediente en la carrera logran entrar en la especialidad que quieren gracias al MIR".

"La preparación del MIR cada vez se hace mejor. Esto hace que se mejoren los resultados ante unas pruebas de este tipo, como es el caso de Bianca", cuenta el creador de AMIR.

Además, este médico relata que "practicar de manera personalizada e individualizada las preguntas" es otro factor determinante del éxito, así como el "calendario de estudios" en función de cada estudiante.

En el caso de Bianca, Jaime cuenta que no le ha "sorprendido su historia": "Hay casos similares. La diferencia con esta estudiante es cómo ha razonado las preguntas tipo test y su amplio conocimiento de lo que llamamos 'libro gordo', es decir, organizar los temas y las asignaturas en base a los 10 últimos años".

"Dominar esos dos campos de la preparación ha sido sin duda una de las claves para que Bianca haya conseguido unos resultados tan buenos", cuenta.

Pero no todo es el podio del MIR, Jaime Campos cuenta que hay "miles de historias" detrás de cada aspirante. "Algunos de nuestros alumnos tienen hijos en el proceso de estudiar y con ello llega muchísima responsabilidad. Compaginar estudio con maternidad es complicado, pero muy enriquecedor, al final, vas viendo cómo se cumplen los sueños. Tenemos historias inspiradoras y de superación", concluye.