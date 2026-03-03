Jonathan, el joven rider que asfixió hasta la muerte a Sara en el piso que compartían en Carabanchel tras una discusión

Las claves nuevo Generado con IA Jonathan D., un joven venezolano de 20 años, asfixió hasta la muerte a su compañera de piso, Sara S., de 31 años, tras una discusión en su vivienda compartida en Carabanchel. Jonathan y Sara compartían piso pero no mantenían una relación de casero e inquilino; la vivienda era alquilada por varias personas que apenas se conocían entre sí. Tras el crimen, Jonathan confesó los hechos en la comisaría de Carabanchel; la policía investiga los motivos del homicidio, que no se considera violencia de género. El asesinato de Sara es el sexto homicidio registrado en Madrid en lo que va de 2026, en un barrio donde los vecinos resaltan el frecuente cambio de inquilinos en pisos compartidos.

La tranquilidad que caracteriza a la calle Oropéndola, en el barrio de Puerta Bonita de Carabanchel, se rompió durante la jornada del lunes y todos los vecinos tenían la mirada puesta en el portal número 22. En una habitación del segundo piso, Jonathan D., venezolano de 20 años, asfixió hasta la muerte a Sara S., española de 31, su compañera de piso.

Según relata una de las vecinas del inmueble, Jonathan y Sara "compartían piso", pero no eran "casera e inquilino" como se dijo en un principio.

"En ese piso viven cuatro personas que pagan el alquiler a una inmobiliaria. Hay mucho movimiento de inquilinos y muchos no se conocen entre sí, solo se saludan cuando se ven en las zonas comunes", explica una vecina que conoce el piso en el que ha tenido lugar el crimen.

Según cuentan estas fuentes, Jonathan trabajaba de rider en Madrid: "Guardaba en su habitación la mochila y la bicicleta que usaba".

Pero lo cierto es que Jonathan y Sara no eran muy conocidos en las calles del barrio, ya que muchos vecinos no sabían quiénes eran después del crimen.

Muerte violenta en Madrid.



📍C/ Oropéndola.



A primera hora de la mañana, en un domicilio, el #SUMMA112 ha confirmado el fallecimiento de una mujer de 31 años.



Investiga @policia. pic.twitter.com/5HALh9JKZp — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) March 2, 2026

"En esos pisos hay mucho movimiento y los inquilinos cambian con mucha rapidez. Cada vez es más normal que las inmobiliarias alquilen habitaciones separadas y no la casa entera", explica una vecina de la zona.

Durante la mañana del lunes, se produjo una fuerte discusión entre Jonathan y Sara y él la asfixió hasta la muerte en su habitación.

Una vez cometido el presunto crimen, Jonathan fue a la comisaría de Carabanchel donde confesó su crimen a los agentes.

Los sanitarios del 112 también se trasladaron hasta el lugar de los hechos, pero tan solo pudieron confirmar la muerte de Sara.

Ahora, según informan fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el Grupo VI de Homicidios mantiene una investigación abierta con el objetivo de esclarecer por qué Jonathan mató a Sara.

Según fuentes del 112 de la Comunidad de Madrid, este no se trata de un caso de violencia de género, sino de una discusión entre compañeros de piso que ha terminado en tragedia.

Por otro lado, durante la mañana del lunes, los vecinos que se arremolinaban en torno a la casa en la que ha sucedido el crimen destacaban que se trata "de una zona tranquila" en la que "nunca había pasado algo así", pero confirman que hay "muchos pisos compartidos" en los que hay "mucho trasiego de gente".

El asesinato de Sara es el sexto homicidio registrado en Madrid en lo que llevamos de 2026. El anterior tuvo lugar hace menos de dos semanas, cuando Petronila B. murió a manos de su expareja en el piso que tenían okupado en la calle López de Hoyos 385, en el distrito de Hortaleza.