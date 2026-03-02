Los 7 peores colegios privados de la Comunidad de Madrid, según la PAU: no llegaron ni al 5 de nota media en Selectividad

Un profesor dando clase en un centro de la Comunidad de Madrid. EFE

En la Comunidad de Madrid, una región donde la mayoría de los estudiantes supera con éxito la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), hay un grupo de colegios privados cuyos resultados académicos distan de la media.

Los datos de los últimos cinco años muestran que siete centros mantienen una nota media en el bloque obligatorio de la EvAU por debajo de 5,0, lo que significa que muchos de sus alumnos no alcanzan ni siquiera el mínimo necesario para aprobar sin apoyo externo.

En este contexto, en el madrileño distrito de Chamartín, tres colegios llaman la atención por sus bajos resultados. El Nuevo Velázquez tiene una media de 4,32 en el bloque obligatorio, mientras que Cumbre apenas llega a 4,02 y Guzmán el Bueno se sitúa en 4,06.

Estos números contrastan con la percepción de Chamartín como un distrito de élite educativa, donde las familias invierten grandes sumas con la expectativa de que sus hijos reciban una formación de alto nivel.

Por otro lado, en el corazón de Madrid, los colegios Vox y Darío Estudio tampoco logran despegar en términos académicos. Vox alcanza una media de 4,47, y Darío Estudio se queda en 4,81.

La situación no mejora fuera del centro de la capital. En Salamanca, Aries mantiene una nota media de 4,51, rozando pero sin alcanzar el aprobado, mientras que en Alcobendas, Areteia se queda en 4,29, uno de los registros más bajos entre los privados analizados.

En ambos casos, las cifras reflejan deficiencias persistentes en la preparación de los estudiantes para la EvAU y ponen en evidencia que no todas las escuelas privadas cumplen con la promesa de excelencia que anuncian en su publicidad.

Estos resultados son especialmente relevantes si se comparan con otros centros madrileños que superan cómodamente el 6 o el 7 de media en la EvAU.

Mientras que muchas escuelas públicas y privadas con programas de excelencia logran cifras destacadas, estos siete colegios muestran un patrón preocupante de rendimiento insuficiente, lo que plantea preguntas sobre la calidad de su enseñanza y sobre si los alumnos están realmente preparados para afrontar los retos universitarios.

Por otro lado, los dos centros públicos de la Comunidad de Madrid en los que las notas son más bajas son el IES Numancia y el Santa María del Valle tuvieron una nota media inferior a cuatro.

El IES Numancia, de enseñanza pública, se lleva el primer puesto, ya que la media de sus alumnos fue del 3,84, mientras que el Santa María del Valle, de enseñanza privada, obtuvo una media de 3,93.