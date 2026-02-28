Hachmi, imám de la 'mezquita de la M-30': "Si se prohíbe el niqab, mucha gente no podrá ponerse una gorra y una braga"

Las claves nuevo Generado con IA Adil Hachmi, imám de la mezquita de la M-30, afirma que el burka no existe en España y que el uso del niqab es mínimo entre la comunidad musulmana. Hachmi defiende que prohibir el niqab sería comparable a impedir que la gente use gorros y bragas en invierno. El Centro Cultural Islámico de Madrid es la mezquita más grande de España y ofrece servicios sociales, culturales y religiosos, además de promover el diálogo interreligioso. El imám destaca la integración de la comunidad musulmana en España y aboga por el respeto mutuo y la convivencia bajo el marco de la Constitución.

A un lado de la M-30 se erige un monumento histórico, considerado como uno de los emblemas de Madrid. El Centro Cultural Islámico de Madrid se fundó en 1987. Desde entonces, recibe coloquialmente el nombre de la 'Mezquita de la M-30' por su imponente fachada de mármol blanco que se levanta hasta formar un esbelto alminar que roba la atención de todos los conductores y viandantes que se encuentran con este sobrio monumento.

El Centro Cultural Islámico de Madrid, además, es considerado como la mezquita más grande de España. En el interior espera a EL ESPAÑOL Adil Hachmi, Imám y responsable de asuntos religiosos en el Centro.

Adil nació en Ceuta tras formarse como Ingeniero de Transmisiones en el Ejército Español, decidió estudiar en la Universidad de Medina, en Arabia Saudí, y terminó alcanzando su cargo actual en 2021, compaginándolo con su puesto como Consejero de la Liga del Mundo Islámico. "Me despertó un interés interno en aprender lo que era desconocido para mí porque heredé un Islam tradicional, cultural, de costumbres, pero no era religioso en realidad. Eso me hizo tener un interés en poder estudiar en profundidad lo que sería la teología y ciencias islámicas y religiosas".

En estos últimos años, la comunidad musulmana en España no ha dejado de crecer tanto por inmigrantes como por españoles que profesan la religión. "Es muy positivo que la comunidad se haya integrado. Tenemos un porcentaje en el que un poco más de la mitad son inmigrantes pero la otra mitad son españoles e hijos de inmigrantes que conocen, no solo el lenguaje, sino la tradición, costumbre y cultura, y la respetan bajo el imperio de la ley y la constitución como todos".

No obstante, este estigma ha calado en cierta parte de la sociedad. "Nunca me he sentido discriminado, siempre he sentido el apoyo de toda la sociedad, tanto españoles como no españoles". Sin embargo, considera que no se debe generalizar a toda la sociedad musulmana por igual: "Hay una minoría musulmana que dice practicar el Islam pero realmente no lo practica. Entonces, no son buenos embajadores del Islam y esa pequeña minoría hace que todos seamos vulnerables en ese sentido. Por culpa de algunos pagamos todos".

P.— Partidos como Vox se han manifestado en contra de la religión, ¿teme su llegada al poder?

R.— No temo su llegada al poder porque si llega al poder significa que la sociedad española les han votado. Y lo respeto porque todos estamos bajo el imperio de la ley y bajo la constitución española, que no ha sido gratis, que viene después de una guerra civil, de bandos, etc. Entonces todos -incluido Vox- debemos de velar y mantener que siga esa paz, que se sigan respetando esas leyes, esa constitución española que amistosamente fue un gran éxito para la Transición y por la cual nosotros estamos viviendo una democracia buena o muy buena comparada con muchos países del mundo. Entre todos debemos de velar, ya seas de izquierda, derecha, arriba o abajo, seamos musulmanes o no musulmanes. Lo importante es que todos nos respetemos, que todos velemos y protejamos a este imperio de la ley que es nuestro paraguas, sin distinción de sexo, ni de género, ni de rasgo étnico, ni de origen, ni de ideología, religión o modo o estilo de vida.

P.— Vox también ha impulsado una ley donde quiere prohibir el uso del burka, ¿que le parece esa medida?¿Debe prohibirse su uso o es una medida discriminatoria?

R.— Para empezar, el burka en España no existe. El burka es que te tapas entero con un vestido negro oscuro. Eso no existe en España, no hay ninguna musulmana que se ponga el burka. Puede haber niqab, que te tapa, pero se tienen que ver los ojos, pero habrá un 0,00001%. O sea, en toda España, de 3 millones o 4 millones de musulmanes, habrá 10 ó 20 que lo usen. No es un problema real, es una ley que tiene un poco de trampa.

Fíjate que estos días de frío intenso, vi a un grupo de personas que tenían gorros y bragas del frío. Eso es como un niqab. Entonces, si se prohíbe eso, vas a prohibir que mucha gente pueda ponerse una gorra y una braga.

Adil Hachmi, Imám del Centro Cultural Islámico de Madrid Alejandro Ernesto

De todas formas, ya te digo, no es un problema real. Nuestro país tiene que mejorar y la oposición debe tener planteamientos reales para la mejora del estatus y la vida de los españoles, que para eso están ahí y por ello todos pagamos a los partidos con nuestros impuestos. Entonces si tú estas en esa posición de responsabilidad y solo te dedicas al populismo para adquirir votos —y no hablo en concreto de Vox, sino de todos los partidos— deberías bajar un poco los impuestos —porque son bastantes— y aumentar los beneficios en general: la prosperidad, la educación, la salud, la propia seguridad y la inmigración también. Pero de buenas maneras y respetando a las otras personas que tienen distintos modos o estilos de vida, o religión, o ideología, o lo que sea.

P.— Desde el desconocimiento, muchos "voceros" hablan del Islam y de los musulmanes como una religión que aísla a la mujer. ¿Es esto verdad?¿Cual es la realidad detrás de esto o no es más que un argumento populista?

R.— El Islam es la religión, pero los musulmanes son otra cosa. Hay casi 50 países que practican el Islam, pero es un Islam mezclado con tradiciones, cultura, costumbres, modos y estilos de vida de su propio país. Por lo cual esa mezcla hace que muchos tengan a lo mejor un Islam pero bastante modificado o adaptado a su modo o estilo de vida o a su cultura. Por lo cual el Islam no tiene nada que ver (con que se aísle a la mujer), entonces eso es por una parte.

Adil Hachmi posando en la Biblioteca del Centro Cultural Islámico de Madrid Alejandro Ernesto

En cuanto a la siguiente parte, entiendo que muchos de los grupos políticos, de todas las corrientes, utilizan el Islam o a los musulmanes como medio para obtener sus votos. Evidentemente, con los medios de comunicación que hay y con esa poca minoría que no son buenos embajadores del Islam, hace que una parte de la población —que tampoco es toda la población española— diga que aquí vienen los salvadores (en referencia a Vox).Y entre otros problemas que hay, no solo la inmigración y la seguridad, sino también los altos impuestos, la fiscalidad, pues eso genera un odio que alguien tiene que pagar. O es el Gobierno, o son los musulmanes, o son los venezolanos, o los cubanos, o quien sea.

P.— Por tanto, ¿cuáles son las funciones del Centro Cultural Islámico de Madrid?

R.— El Centro Cultural Islámico de Madrid no sólo es una mezquita, la más grande de España, sino que también es un complejo social, cultural, educativo e incluso diría casi diplomático. Todas las embajadas del mundo musulmán suelen venir y tener contacto con nosotros. También se ofrecen servicios religiosos, como guía espiritual, asesoramiento, matrimonios, rituales de funerales, de los festivos y eventos, tanto religiosos como no religiosos. Y también a celebración de días internacionales, exposiciones, talleres, cursos, conferencias, seminarios, etc.

P.— ¿De que manera se acerca el Centro Cultural Islámico de Madrid, a partir de la religión musulmana, a toda la sociedad española para desmentir estos bulos, esta desinformación?

R.— Lo primero, tenemos las puertas abiertas las 24 horas del día para cualquier ciudadano que quiera entrar al Centro. No es un sitio privado, aislado o hermético, sino que tiene sus puertas abiertas y, en especial, como hemos dicho, todos los días del año, quitando a lo mejor el domingo que descansan los compañeros o el sábado. Tenemos visitas de muchos grupos de todo tipo, de asociaciones, de otros centros culturales, de otras religiones... Nosotros promovemos también el diálogo, tanto interreligioso como en general para la sociedad.

Rezo a un fallecido en la Mezquita del Centro Cultural Islámico de Madrid Alejandro Ernesto

Cabe destacar que el período de Ramadán comenzó la semana pasada. Numerosos musulmanes se encontraban rezando en el momento en el que dio comienzo la entrevista. Durante el Ramadán, el Centro Cultural Islámico amplia sus actividades, acogiendo a miles de personas: "En este período de Ramadán tenemos las oraciones diarias, más las oraciones nocturnas, que se llaman Taraweeh, o las oraciones espirituales, que tardan como una hora y media o algo así, después del ocaso", explica.

"Aparte de eso, tenemos ayuda social y damos el ayuno a entre mil y mil quinientas personas diariamente. En cuanto a la gente que visita el Centro en Ramadán, no tengo una cifra exacta pero yo creo que acuden entre 10.000 y 15.000 personas diariamente", prosigue.

Adil Hachmi, como Imám del Centro Cultural Islámico de Madrid, es capaz de combinar sus funciones con la mayor de las empatías hacia todos los fieles: "Gracias a mi formación académica y saber lo que significa el Islam y sus contextos, puedo entender la realidad de los musulamanes de España y del mundo con equilibrio, moderación y responsabilidad".

P.— ¿Qué mensaje le gustaría dejar, como imam, a los no musulmanes que quizá sólo conocen el islam por lo que ven en los medios?

R.— El Islam enseña la justicia, la responsabilidad, la misericordia y el buen trato. Con los buenos valores, principios, que realmente la sociedad española tiene un gran porcentaje, no hay mucha diferencia realmente y es algo positivo. Entonces, la fe auténtica siempre suma, la fe auténtica es un valor añadido y una mejora para la sociedad en general. Y aquí están nuestras puertas abiertas para que cuando cualquier ciudadano quiera venir, bienvenido sea.

Adil Hachmi, Imám del Centro Cultural Islámico de Madrid, en la mezquita del complejo Alejandro Ernesto

P.— ¿Qué mensaje le daría a los musulmanes que sienten presión por su fe?

R.— Primero que sean pacientes y que intenten con sus propios modales, buenos actos, buen ejemplo, hacer cambiar la mentalidad de muchas personas. Yo, dialogando, conozco a miles de personas del mundo entero, en la sociedad española, de todo tipo de sectores, y cuando la gente se sienta contigo a hablar, dialogar, le compartes, le abres tu puerta también, pues cambia ese miedo a lo desconocido. Por lo cual, ese es el mensaje que le daría yo a los musulmanes, que practiquen el buen Islam, con la ética, moral, educación, principios, valores. Y que sea un ejemplo en la sociedad en la que esté, el tratar bien a los vecinos, a la comunidad, que respete donde esté, que abra sus puertas a los no musulmanes, y estoy seguro de que los españoles le darán un abrazo o dos besos.

P.— ¿Que consejos le daría a los jóvenes con interés en estudiar ciencias islámicas y seguir sus pasos?

R.— Para aprender el Islam debe de ser o de sabios y eruditos, o de instituciones oficiales, que son una garantía de que tienen el verdadero Islam, moderado, equilibrado, con los contextos y fuentes verídicas. Y luego el Islam también es solidaridad y estar al servicio de los demás. Por lo cual, la religión se aprende para mejorarse a uno mismo, pero también para mejorar al entorno, al círculo, o la sociedad o el ambiente en el que le rodea.