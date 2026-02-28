Casi 11.000 euros al año por hijo: la ayuda universal para familias que ya puedes solicitar en tu comunidad autónoma

Las claves nuevo Generado con IA La nueva prestación universal por crianza ofrece 200 euros mensuales por cada hijo hasta los 18 años. Esta ayuda se puede combinar con otras bonificaciones, como los 100 euros mensuales para madres trabajadoras y 110 euros del complemento al Ingreso Mínimo Vital. En la Comunidad de Madrid, además, las familias pueden recibir un cheque de hasta 500 euros para hijos menores de tres años. Sumando todas estas ayudas, una familia madrileña podría recibir hasta 10.920 euros al año por hijo.

Seguramente hayamos escuchado hablar de multitud de ayudas cuando un político se pone delante de un micrófono o de una cámara. Ayudas para comprar o alquilar vivienda, ayudas para cambiar nuestro coche e incluso ayudas para hacer la compra, acometer una reforma o hasta para cambiar un electrodoméstico.

Sin embargo, en los últimos tiempos, las ayudas que más se han puesto de moda, o que están más de actualidad, son las que están relacionadas con la natalidad. Pero no solo las bonificaciones para los nuevos hijos, sino también para las madres que cumplen con una serie de requisitos y que experimentan ciertas circunstancias.

Una de ellas debe ser estar en situación de vulnerabilidad. Pero también, tener hijos muy pequeños. A veces, incluso menores de 3 años. Bonificaciones todas ellas que persiguen fomentar la natalidad y que los más jóvenes se sigan animando a tener hijos, algo muy necesario si pretendemos perpetuar la especie gozando de los mismos beneficios en el llamado sistema de bienestar.

Uno de los últimos avances, y también de los más importantes que se han hecho, es la nueva prestación universal por crianza. Una iniciativa del Ministerio de Consumo que entregará hasta 200 euros de bonificación al mes por cada hijo que se tenga hasta que cumpla los 18 años.

Sin embargo, lo realmente interesante de esta ayuda es que se podrá combinar con otras prestaciones de ámbito similar a las que se podrán sumar. Por ello, a esos 200 euros podríamos seguir añadiendo bonificaciones hasta superar los 900 euros mensuales. Una cuantía que al cabo del año nos dejarían un montante de más de 10.000 euros.

¿Qué ayudas podemos combinar?

La nueva medida de Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha sido la última idea del Gobierno para intentar fomentar la natalidad. Una ayuda de 200 euros al mes para los menores hasta que cumplan los 18 años. Es decir, que al cabo del año, la familia recibiría unos 2.400 euros al año y que transcurridos esos 18 años sumarían un montante total de 43.200 euros.

Esto sería pensar muy a largo plazo, por ello es mejor centrarse en las ayudas que se pueden conseguir en un plazo relativamente corto, es decir, al mes. Y todas ellas sumadas harían un montante muy potente transcurrido el año que, eso sí, depende de la comunidad autónoma en la que nos encontremos.

Pero lo mejor es ir por partes. A la ayuda de la prestación universal por crianza que Pablo Bustinduy quiere lanzar, disponible para todos los hogares sin distinción y discriminación, una madre madrileña, dependiendo de su situación, podría añadir otra serie de bonificaciones.

Si la madre tiene un empleo y algún hijo menor de 3 años, la primera de ellas sería la bonificación mensual de 100 euros para madres trabajadoras. A esta se podría añadir también el complemento ligado al Ingreso Mínimo Vital que reciben algunos hogares vulnerables. Este sería de 110 euros.

Y por último, la Comunidad de Madrid también ofrece un 'cheque' de hasta 500 euros para las familias que tienen hijos durante los tres primeros años de vida del menor. De esta manera, podríamos hacer una suma total de 500 + 110 + 100 + 200. Un montante total de 910 euros. Al cabo de los 12 meses del año, la bonificación total sería de 10.920 euros.

No obstante, esta cifra solo la podrían alcanzar madres que residan en la Comunidad de Madrid, ya que para otras regiones de España, este régimen de ayudas funciona de manera diferente. De hecho, en muchas de ellas están sujetas a deducciones fiscales.