Los propietarios que tengan un seguro de hogar podrán deducirse más de 1.000€ en la Renta de 2026, según la Ley

Las claves nuevo Generado con IA Los propietarios con seguro de hogar vinculado a hipoteca anterior a 2013 podrán deducirse hasta 1.356€ en la Renta de 2026. Esta deducción solo aplica a quienes mantienen activo el préstamo hipotecario contratado antes de enero de 2013. El importe deducible corresponde únicamente a la parte del seguro de hogar asociada a la hipoteca, no a coberturas adicionales. La base máxima anual para deducción por inversión en vivienda habitual es de 9.040€, aplicando un 15% de deducción fiscal.

Ahorrar es una de las grandes preocupaciones que tienen los españoles en su día a día. Y es que todos, de una manera u otra, queramos o no, estamos siempre mirando con un ojo al futuro. Por ello, es fundamental saber cómo aprovechar ciertos trucos que tenemos a nuestro alcance y con los que podemos ahorrarnos un dinero de manera legal y sin complicaciones.

Una de las formas menos conocidas, pero que está disponible para todos los madrileños y españoles, es ahorrar dinero mientras hacemos nuestra declaración de la Renta. Bonificaciones que se pueden obtener a través de diferentes puntos. Por ejemplo, mediante ciertas donaciones o a través de ciertos arreglos y modificaciones en la vivienda.

Sin embargo, uno de los que históricamente ha pasado más desapercibido es el dinero que nos podemos deducir si tenemos un seguro de hogar, algo de lo más típico. No obstante, pocas personas saben que pueden recibir incluso más de 1.000 euros si cumplimos con una serie de requisitos que han sido impuestos por parte de la Agencia Tributaria.

De hecho, así se lo confirma a todos los propietarios de vivienda, los cuales pueden ahorrar en la próxima campaña de la declaración una importante cantidad de dinero si tienen un seguro de hogar vinculado a su hipoteca. Y es que este es el primero de los requisitos que se deben cumplir.

En concreto, la cantidad que nos podremos llegar a desgravar son 1.356 euros. Sin embargo, solo tienen disponible esta oportunidad los propietarios que cuenten con una hipoteca anterior al año 2013. Una ventaja fiscal a nivel nacional que, en este caso, se une a las más de 30 medidas que están disponibles en la Comunidad de Madrid.

¿Cómo desgravarnos 1.356€ con el seguro de hogar?

Lo primero que hay que tener claro es que se puede. Pueden desgravarse hasta 1.356 euros las personas que adquirieron su inmueble antes de enero de 2013 y que mantienen activo el préstamo hipotecario con la entidad financiera correspondiente.

Aunque todavía quedan unas semanas, muchas personas están ya pendientes de una nueva declaración de la Renta, la cual podrá empezar a presentarse a partir de la apertura de un nuevo ejercicio fiscal, fechado para el próximo 8 de abril.

Al realizar este trámite hay varias deducciones de las que la ciudadanía puede aprovecharse y una de las más importantes será la relacionada con el seguro del hogar. Esta permite optimizar la tributación de algunos propietarios mediante deducciones vinculadas a la inversión en vivienda habitual que se mantienen vigentes en el actual marco normativo.

Para poder llevar a cabo este trámite será necesario que el seguro esté vinculado a una hipoteca que continúe activa y que haya sido contratado con la misma entidad financiera desde el inicio del préstamo. Ahora bien, la base máxima deducible por inversión en vivienda se establece en 9.040 euros anuales.

Sobre esta cantidad, el contribuyente puede aplicar un porcentaje del 15%, es decir, una deducción máxima de 1.356 euros. A pesar de que el seguro del hogar entra dentro de las deducciones relacionadas con la hipoteca, no es posible desgravar el 100% del importe abonado.

Esto es así porque solo se puede desgravar la parte del seguro asociada a la hipoteca, la cual suele cubrir el valor de la vivienda frente a siniestros importantes. Después, las coberturas adicionales por daños menores o conceptos complementarios no se incluyen en la base deducible.

La explicación de por qué sucede eso es porque solo los elementos directamente vinculados a la inversión en vivienda habitual pueden generar derecho a deducción fiscal. Recientemente, Hacienda ha ampliado los beneficios fiscales que se relacionan con el domicilio y también con las necesidades familiares.