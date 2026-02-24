Natalia Rodríguez, de suspender hasta "el recreo" a ganar 30 premios y aspirar al Princesa de Girona con su empresa de IA

Las claves nuevo Generado con IA Natalia Rodríguez, ingeniera de telecomunicaciones y exdeportista profesional, es finalista al Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026. Fundadora de Saturno Labs, empresa referente en innovación en inteligencia artificial, ha desarrollado proyectos en salud, accesibilidad y deporte, llegando incluso a EE.UU. Saturno Labs ha sido reconocida internacionalmente y seleccionada por Amazon como Top 9 mundial en IA conversacional en el Alexa Prize. Natalia ha recibido más de 30 premios, incluido el Premio Nacional de Innovación 2023, y es considerada una de las líderes tecnológicas más influyentes del país.

Natalia Rodríguez atiende a la llamada de este periódico desde Huesca. Ya es una veterana en lo suyo pese a tener todavía solo 35 años, pero la expectación y los nervios siempre son inevitables antes de acontecimientos como el que le espera esta semana.

Y es que este martes en el Palacio de Congresos de la ciudad se anunciará quién es la ganadora del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, en un acto presidido por la reina Letizia.

Es ingeniera de telecomunicaciones y una de las cinco candidatas —la única de Madrid— a este galardón que "reconoce la trayectoria de jóvenes que, por su liderazgo y compromiso personal, han desarrollado proyectos o acciones que han sido capaces de inducir, de forma creativa, cambios positivos en la sociedad", como explican desde la organización.

En concreto, su creación tiene el nombre de Saturno Labs. Se trata de una empresa que creó en 2019 tras la enfermedad e ingreso de un familiar suyo que le hizo "bajar revoluciones" y "parar durante un tiempo a pensar".

"Descubrí que parte de mi propósito es ayudar a los demás. Crear un impacto positivo con la tecnología más puntera en inteligencia artificial". Por eso, es un laboratorio de innovación que opera como grupo privado de investigación en IA y que hoy se ha consolidado como un referente en España y ha llegado incluso a Estados Unidos.

De deportista a teleco

Natalia no iba para teleco. De hecho, desde pequeña su sueño siempre había sido acabar yendo a unos Juegos Olímpicos con su equipo de baloncesto.

"Hubo un tiempo en el que estuve compaginando la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones con jugar al baloncesto. En ese momento, yo era profesional. Era mi trabajo", explica. "Pasé por la selección española y llegué hasta ligas profesionales".

Las finalistas del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, entre las que se encuentra Natalia, durante la presentación de las candidatas este lunes. Fundación Princesa de Girona

Sin embargo, su pasión progresiva por la tecnología le hizo tener que apartarse de esa vida para centrarse en su carrera como ingeniera. "Mi padre es abogado. Nadie en mi familia fue mi referente. Pero soy de esa generación (1990) que creció cuando empezó Internet, los módems en casa, el Messenger, los primeros móviles... Me dio una curiosidad por todo esto muy fuerte", narra.

"Intenté compaginar los primeros años el baloncesto con la universidad. Pero le dedicaba cinco horas cada día y casi todos los fines de semana tenía que irme a jugar fuera. Así que no salió bien. El primer año de teleco suspendí hasta el recreo, y eso que en el colegio siempre había sacado muy buenas notas", recuerda. De hecho, asegura que esos valores deportivos —"constancia y trabajo en equipo"— la han marcado en su actual profesión.

"Un tiempo después vi que mis compañeros de la selección fueron plata olímpica. Pero a veces los sueños y las prioridades van cambiando según vas creciendo". Así, mientras estudiaba en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), acabó siendo becada en programas de excelencia internacional de China o del Instituto Tecnológico de Massachusetts en EEUU.

Hizo dos másters; uno de ellos especializado en IA. Y fue ahí donde empezó a gestarse la semilla de su proyecto empresarial. "Cuando lo estudié, no pensaba que iba a ser el boom que luego ha sido estos últimos años. Pero sí que quería hacer algo con IA que fuera más innovador. Un laboratorio donde hacer nuevas ideas, proyectos más complejos, probar cosas...".

Equipo de Saturno Labs en una imagen de 2021.

Saturno Labs no era su primera experiencia ni como teleco ni como empresaria. Antes de ello, ya había trabajado en un grupo de investigación relacionado con las smart cities (ciudades inteligentes) en la universidad y había creado una aplicación con una socia para quedar con mujeres que querían salir a correr juntas —"tuvo mucho éxito en Latinoamérica"—.

Asimismo, había participado en varios proyectos de una multinacional, llegando incluso a dirigir una iniciativa para desplegar una plataforma en 63 países.

Diversos premios

En Saturno Labs se dedican a realizar proyectos y solucionar problemas de otras compañías, organizaciones o servicios públicos. En Madrid han trabajado con hospitales y servicios sociales, por ejemplo. Y a nivel internacional ha dirigido más de 30 proyectos en ámbitos como salud, accesibilidad o deporte.

"La gente habla de esa parte de la IA que nos da más miedo. La más negativa. Pero la realidad es que es una tecnología que, bien usada, puede ayudar muchísimo y se pueden crear cosas chulísimas", afirma.

Natalia Rodríguez junto con los Reyes de España al ganar su Premio Nacional de Innovación 2023 del Ministerio de Ciencia. Cedida

Una de sus últimas iniciativas, por ejemplo, es una solución de acompañamiento para combatir la soledad no deseada en personas mayores. Es un sistema basado en asistentes de voz como Alexa que realiza un seguimiento continuo del estado emocional del mayor. Analiza cómo habla, qué expresa y cómo evoluciona su interacción para detectar posibles señales de soledad, ansiedad o tristeza. Cuando identifica indicadores de aislamiento o malestar, activa distintos recursos.

Uno de estos sería lo que internamente han bautizado como 'YayoTinder', una herramienta que permite conectar a personas mayores entre sí mediante videollamadas sencillas activadas por voz o con una interacción mínima en pantalla. Para ello, tiene un criterio de emparejamiento orientado a facilitar conversación y afinidad temática, no a generar relaciones sentimentales.

Son proyectos más grandes a los que pueden dedicarse ahora tras unos años de afianzamiento en el sector. "Empezamos poco a poco, pero tuvimos clientes desde el principio porque soy muy inquieta y era gente que me conocía. Quisieron apoyarme y así pudimos ir creciendo y mejorando. Algo que no suele ser así últimamente en las startups, donde primero suelen contar con financiación", comenta.

Entre sus hitos destaca que su equipo haya sido seleccionado por Amazon como Top 9 mundial en IA conversacional en el Alexa Prize y colaborar con su equipo de investigación de EEUU, así como su reciente elección por parte del Departamento de Estado de este país entre los 50 proyectos globales líderes.

Patricia Aymà Maldonado, Elena Martínez Martínez, Carla Mate Goldar, Beatriz de los Mozos Velasco y Natalia Rodríguez Núñez-Milara, las finalistas de los premios de este año. Fundación Princesa de Girona

Además, Natalia ha ganado ya más de 30 premios y distinciones, incluyendo el Premio Nacional de Innovación 2023 del Ministerio de Ciencia. Listados de Forbes la sitúan entre las líderes tecnológicas más influyentes del país.

"Para mí este tipo de reconocimientos traen una cierta responsabilidad muy bonita de poder aprovecharlos para divulgar", cuenta. Y es que la ingeniera también es profesora y conferenciante, dando charlas incluso por colegios. Asimismo, es vicepresidenta de la Fundación Unoentrecienmil y miembro de consejos asesores como el de la Fundación Tatiana o NTT Data para EMEA-LATAM.

En su opinión, en España "nos hace falta gente en STEM", por eso dedica "bastante tiempo libre a hacer actividades que lo promuevan" entre jóvenes y niños en colegios. "También a formar a directivos, empresas... Ahora la IA es un tema muy candente".

Este martes podría añadir un reconocimiento más a esta inspiradora trayectoria. Se disputará el premio con otras cuatro jóvenes emprendedoras de perfiles muy distintos —desde la biotecnología y la salud hasta la sostenibilidad en la moda— que también han destacado por convertir ideas innovadoras en proyectos con impacto real.