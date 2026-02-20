La factura para Madrid de los tres días de huelga contra Mónica García: 1.405 cirugías y 24.216 consultas suspendidas

Las claves nuevo Generado con IA La huelga de médicos en Madrid ha provocado la suspensión de 1.405 cirugías, 24.216 consultas externas y 3.025 pruebas diagnósticas en solo tres días. El impacto económico de la huelga asciende a 6,3 millones de euros, según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La consejera Fátima Matute defiende que Madrid mantiene las mejores listas de espera quirúrgica de España, con 49 días frente a la media nacional de 118. La huelga, convocada por varios sindicatos médicos, continuará de manera intermitente hasta junio, con paros programados una semana al mes.

La huelga general de médicos ha causado estragos que se están agravando en la sociedad. Tal y como ha informado la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, el impacto económico de las jornadas contra Mónica García es de 6,3 millones de euros.

Los tres primeros días de la huelga médica en la Comunidad para reclamar un Estatuto Marco propio ha obligado a suspender 24.216 consultas externas en hospitales, 1.405 cirugías y 3.025 pruebas diagnósticas en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, según datos oficiales de la Consejería de Sanidad.

Además, durante estas tres primeras jornadas también se ha registrado la cancelación de 8.713 citas en Atención Primaria.

Sin embargo, la consejera ha querido destacar que Madrid "sigue teniendo las mejores listas de espera de toda España". Alega que la Comunidad tiene "49 días para la espera quirúrgica, cuando en la media de España son 118 días. Siempre hemos estado al lado de los profesionales sanitarios, incluidos los médicos, porque yo soy médico. Y lo que hacemos es eso, trabajar por y para los profesionales sanitarios".

No obstante, la diputada de Vox en la Asamblea, Raquel Barrero, se ha opuesto a dicha afirmación, alertando sobre el problema que tiene la sanidad en la región: "Reducir las listas de espera no se consigue con comparaciones con la media nacional ni con anuncios genéricos".

Además, ha añadido que hay un problema en cuanto a la ausencia de trabajo en los jóvenes: "Faltan profesionales porque no se retiene talento joven de médicos en Madrid ni de enfermería tampoco".

Para Matute, la Comunidad ha conseguido estabilizar unos 34.000 profesionales y consolidar a otros 379 médicos, defendiendo que ha sido "el primer concurso de traslado que hemos hecho en muchísimos años".

A raíz de ello, la consejera ha concluido remarcando que "Madrid tiene las mejores listas de espera de España". A su vez, ha querido destacar que el nuevo decreto que pretende sacar la ministra de Sanidad, Mónica García, "se ha realizado sin tener en cuenta a las comunidades autónomas".

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

La convocatoria de huelga se prolongará hasta el viernes 20 de febrero. A partir de esa fecha, los paros tendrán un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.