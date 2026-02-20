La caída del director de Policía de Madrid, acusado de "amañar" oposiciones, enchufar y un atropello: "Creaba problemas"

Los sindicatos policiales reclamaban su cese inmediato, alegando pérdida de prestigio en las oposiciones y reiteradas controversias que dañaron la imagen del Cuerpo.

Rodríguez estaba siendo investigado judicialmente por supuestas irregularidades en ascensos y presuntas conexiones con academias vinculadas a mandos policiales.

Aspirantes afectados denuncian irregularidades en el proceso de selección, como notas de corte arbitrarias y trato diferente a militares, lo que ha generado frustración y la preparación de una denuncia colectiva.

El director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, ha sido destituido tras varias polémicas, incluido un presunto amaño de oposiciones y un atropello a una niña durante un apagón.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto fin a la etapa de Pablo Enrique Rodríguez al frente de la Policía Municipal de Madrid tras meses de polémicas acumuladas: la investigación judicial por presuntas irregularidades en oposiciones y supuestos enchufes, el atropello a una niña durante el gran apagón y las reiteradas críticas sindicales que le señalaban por "crear problemas de manera habitual".

De este modo, el equipo de Gobierno ha formalizado este jueves su destitución, cerrando una crisis que había erosionado la credibilidad interna y externa del Cuerpo.

La delegada de Seguridad y Emergencias y vicealcaldesa, Inma Sanz, ha confirmado el cese en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, enmarcándolo en que "terminaba una etapa". En su lugar, el Consistorio ha nombrado como nuevo director general a Antonio Domingo Ayuso, hasta ahora subdirector en el área.

La última polémica: presuntos amaños de las oposiciones a Policía Municipal que han generado el enfado de cientos de aspirantes que preparan una denuncia colectiva.

Borja, nombre ficticio de un aspirante afectado, explica a Madrid Total que hay un sentimiento de "rabia, enfado y frustración entre los aspirantes".

"En el segundo examen se estableció un ratio que es 1,2 personas por plaza. Es decir, 528 aprobados para 440 plazas. Esa prueba ha decidido todo el proceso, ya que ha sido un corte arbitrario y absurdo; además, es una prueba que califica con un apto o no apto", explica este aspirante.

Pero esto no es todo. Los aspirantes también denuncian que un cupo de "110 plazas" está reservado para "militares de tropa y marinería". "En la segunda prueba, que es la que nos ha afectado a todos, el corte es distinto para ellos que para nosotros", cuenta Borja.

La elevada nota de corte también ha sido motivo de polémica: "Nos pedían un 8,7. Además, es curioso que nada menos que 150 personas de una misma academia hayan sacado un 10".

Por todo ello, Borja lamenta la situación y afirma que, al final, "cada uno tendrá lo que merezca". Pablo, otro opositor cuyo nombre también es ficticio, que se suma a la denuncia, corrobora todo lo que ha dicho su compañero y añade que "se deben tomar medidas legales" ante esta situación.

"Somos muchos los que estudiamos duro, pasamos horas en la biblioteca todos los días, dejamos trabajos; muchas veces es ingresar dinero para que haya otras personas que se beneficien de estos procesos a través de enchufismo", explica.

Tras ser preguntados si la destitución de Pablo Enrique Rodríguez va a contribuir a limpiar el proceso, ambos se muestran escépticos: "Las notas ya están puestas. Dicen desde el ayuntamiento que ha sido 'un cambio de etapa', cuando está claro que esto, y sus polémicas pasadas, han sido el motivo de su destitución".

Un "hombre de la casa"

Pablo Enrique Rodríguez, que accedió al cargo el 27 de junio de 2019 como "hombre de la casa" tras una larga trayectoria interna, arrastraba desde hacía meses un fuerte desgaste.

El punto de inflexión que acaparó titulares llegó el pasado abril de 2025, cuando, durante el gran apagón nacional, el vehículo policial en el que viajaba atropelló a una niña en el Paseo de Extremadura. Aunque él iba de acompañante, el suceso desató una tormenta política y sindical.

La izquierda municipal pidió su dimisión inmediata y cuestionó la gestión del atestado y la transparencia en las primeras horas tras el accidente.

Desde el entorno sindical se denunció que no constaban inicialmente algunos trámites habituales, mientras el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, defendía que se había cumplido el procedimiento y acusaba a la oposición de poner en duda el honor de los agentes.

Pero el atropello no era el único frente abierto. Rodríguez está siendo investigado judicialmente por supuestas irregularidades en procesos de ascenso a comisario e inspector.

La causa fue reabierta por la Audiencia Provincial tras dos archivos previos y apunta a un presunto amaño en oposiciones, con sospechas de cohecho y tráfico de influencias por la relación de aspirantes con miembros del tribunal y una academia vinculada a mandos policiales.

Además, otra causa judicial salpica su etapa por los incidentes con el ‘CapoBús’ de Hazte Oír, que denunció la actuación policial contra su vehículo en 2024.

Tras conocerse los presuntos amaños en las oposiciones, los sindicatos mayoritarios de Policía Municipal han sido especialmente duros.

Desde el Sindicato Unión de Policía Municipal (UPM) se advertía por carta al alcalde de que la reiteración de estos episodios había hecho que las oposiciones perdieran el "prestigio que históricamente las caracterizaba", proyectando una imagen de "tolerancia frente a posibles irregularidades". La organización reclamaba el "cese inmediato" del director general y una reforma integral de los procesos selectivos.

En términos similares se expresó el sindicato mayoritario CPPM, que cargó contra una resolución firmada por Rodríguez que retrasaba el nombramiento como funcionarios de carrera de policías en prácticas.

"Si tiene usted a su cargo alguien que crea problemas de manera habitual y que de forma periódica aparece en prensa por actuaciones que no dejan en buen lugar al Cuerpo, lo que debe hacer es cesarlo de manera inmediata", trasladaron por escrito a Almeida.

Pese a la acumulación de controversias, Sanz ha querido subrayar los logros de estos casi siete años, destacando que la plantilla ha pasado de 5.600 a 6.300 efectivos y que se ha impulsado una modernización "total y absoluta" del Cuerpo. No obstante, el Gobierno municipal considera que es momento de "abrir una nueva etapa".