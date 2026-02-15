Confirmado por Hacienda: estos son los madrileños que tendrán una devolución de hasta 600€ en la declaración de la Renta

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda confirma que los madrileños que perciben el SMI podrán recibir hasta 600€ de devolución en la declaración de la Renta. La deducción del IRPF se incrementará para adaptarse a la subida del salario mínimo interprofesional, que pasa a 17.904 euros brutos anuales. Más de 387.000 madrileños se beneficiarán de esta medida, que busca compensar el impacto fiscal de la subida del SMI. La devolución se recibirá tras presentar la declaración de la Renta de 2026, y el coste para la Administración se estima en 200 millones de euros al año.

El año 2026 ha comenzado siendo un terremoto político a todos los niveles. Algunas regiones como Extremadura ya han decidido, al menos en forma de comicios, cuál será su futuro para los próximos años. Otras como Aragón o Castilla y León se encuentran en procesos parecidos. Por ello, muchas autonomías como Madrid empiezan a tomar medidas que hagan movilizarse a su electorado.

Pero no solo a nivel regional se decide el futuro de cada rincón de España, también a nivel municipal. Por ello, muchos ayuntamientos como el que lidera José Luis Martínez-Almeida también han movido fichas de manera estratégica. Una situación a la que, lógicamente, no puede ser ajeno el Gobierno de España, quien también quiere quemar todas sus naves.

Uno de los busques insignia del Ejecutivo de Sánchez para este 2026 era la subida del SMI, es decir, el salario mínimo interprofesional. En total, la nueva cuantía a recibir es de 17.904 euros brutos anuales divididos en 14 pagas. Esto hace que crezca un 3,1% respecto a 2025.

Esta ha sido una decisión polémica y por ello su debate se ha prolongado durante semanas entre el Ministerio de Trabajo y los diferentes agentes sociales que intervinieron en las negociaciones. Sin embargo, una vez ha salido hacia delante, el siguiente paso a resolver es la adaptación del impuesto sobre la renta al aumento, un asunto que tiene pendiente a todos los madrileños que se encuentran percibiendo el SMI.

El objetivo es que los perceptores del nuevo suelo retributivo sigan sin tributar. Por ello, el Ministerio de Hacienda barajaba ampliar la actual deducción del IRPF para adecuarla al nuevo SMI. Esta es una decisión que parece ya confirmada y que se materializará próximamente en una nueva ley. El reto será compensar el impacto fiscal que tenga la subida del nuevo mínimo salarial.

¿De cuánto serán las nuevas deducciones?

Esta decisión ya se produjo en el año 2025 con motivo de la anterior subida del SMI. La deducción actual es de 340 euros al año. Sin embargo, una vez se apruebe el incremento del salario mínimo, esta se quedará corta. Así pues, los cálculos del Ministerio de Hacienda son que estas tendrán que subir en más de 200 euros, rozando los 600€.

Dicha cuestión toca de cerca a miles de madrileños, ya que la Comunidad de Madrid es la segunda autonomía con más perceptores del suelo retributivo, con más de 387.000 personas. Solo le supera Andalucía, con más de 510.000. Por ello, de concretarse esta medida, muchos de sus beneficiarios residirían en la capital y en sus municipios cercanos.

En caso afirmativo, la forma de proceder sería igual que el sistema actual. Los trabajadores tributarán en 2026 a través de las retenciones practicadas por los empleadores y en 2027, tras presentar la declaración de la Renta, recibirán una devolución por el mismo importe.

Esta medida orquestada por el Ejecutivo de Sánchez responde a la obligación de cumplir el compromiso de la Carta Social Europea que obliga a que el SMI alcance el 60% del salario medio. Y a través de este mecanismo lo logran sin que haya una subida mayor del bruto.

El impacto de esta gestión se estima en los 200 millones de euros cada año y se desglosa de la siguiente manera: las empresas asumen una subida menor del salario bruto de sus empleados y la Administración absorbe parte del coste a través de una menor recaudación fiscal. Esta es una fórmula que, tras un candente debate, ha conseguido el acuerdo de los sindicatos, pero no de los empresarios.

Y es que este es un debate que ha dejado sucesivos enfrentamientos desde hace año, también entre el PSOE, con el control de las carteras económicas en su poder con María Jesús Montero a la cabeza, y su socio Sumar, al mando del Ministerio de Trabajo bajo la figura de Yolanda Díaz. Una situación que regiones como la Comunidad de Madrid han seguido con expectación.